Trónfosztás történt, már nem Budapesté a legdrágább utca: elképesztő különbségek a magyar ingatlanpiacon – itt a friss országos rangsor
Több mint hárommillió forintos átlagos négyzetméterárral a budapesti II. kerületben található Vérhalom utca lett Magyarország legdrágább közterülete 2025-ben. Az idei hirdetési árak alapján azonban már a Balaton vezet: Tihanyban, a Pisky sétányon 5,25 millió forintos medián négyzetméterárat mértek, ami 210-szerese az ország legolcsóbb utcájában regisztrált értéknek – derült ki az ingatlan.com pénteki összeállításából, amely a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss Ingatlanadattára mellett az ingatlanhirdetési portál saját adatait is feldolgozta.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a tavalyi lakásdrágulás ütemét jól érzékelteti, hogy míg 2024-ben 1,89 millió forintos négyzetméterárral is be lehetett kerülni az ország húsz legdrágább utcája közé, addig tavaly ehhez már 2,21 millió forintra volt szükség. Egyetlen év alatt tehát több mint 17 százalékkal került magasabbra a léc.
A Balaton lekörözte Budapestet
A tényleges adásvételeken alapuló tavalyi rangsor első tíz helyezettje közül kilenc budapesti volt. A Vérhalom utcát a XII. kerületi Kútvölgyi út követte 2,83 millió, majd az I. kerületi Orom utca 2,6 millió forintos négyzetméterárral. A fővároson kívül egyedül a budaörsi Clementis László utca került be az élmezőnybe. Egészen más képet mutat azonban az idén november 25-ig lekerült ingatlanhirdetések alapján összeállított rangsor. A tíz legdrágább közterületből már hat a Balaton környékén található:
- Tihany, Pisky sétány – 5,25 millió forint,
- Budapest, Március 15. tér – 4,43 millió forint,
- Fonyód, Árpád part – 4,37 millió forint,
- Budapest, Kitaibel Pál utca – 3,98 millió forint,
- Budapest, Bolyai utca – 3,96 millió forint,
- Balatonfüred, Széchenyi tér – 3,88 millió forint,
- Tihany, Cserhegy – 3,79 millió forint,
- Ábrahámhegy, Vasút utca – 3,78 millió forint,
- Balatonboglár, Szentmihályi utca – 3,75 millió forint,
- Budapest, Dobsinai utca – 3,73 millió forint.
A két rangsor ugyanakkor közvetlenül nem összehasonlítható, hiszen a tavalyi lista a tényleges adásvételi árakon, az idei pedig a hirdetési árakon alapul.
Egyetlen tihanyi négyzetméter árából egész házat kínálnak vidéken
Az ország legolcsóbb közterülete idén a Csongrád-Csanád vármegyei Kövegy Kossuth Lajos utcája, ahol mindössze 25 ezer forintos medián négyzetméterárat mértek. Tornaszentjakab Rákóczi útján 27 ezer, Köröstarcsa Széchenyi utcájában pedig 28 ezer forint volt ugyanez az érték. A kövegyi négyzetméterárral számolva egy száz négyzetméteres ingatlan 2,5 millió forintba kerülne, vagyis kevesebbe, mint egyetlen négyzetméter a tihanyi Pisky sétányon. Tavaly egyébként a jánoshalmi Orczy utca és a kisbéri Kossuth Lajos utca volt az ország legolcsóbb közterülete, egyaránt 34 ezer forintos átlagos négyzetméterárral.
A Budapesten belüli ingatlanárak között is óriási a szakadék
A tavaly vizsgált magyarországi közterületek medián négyzetméterára 759 ezer forint, a budapestieké pedig 1,205 millió forint volt. Miközben a fővárosban a vizsgált utcák 96,9 százaléka meghaladta az országos középértéket, Nógrád vármegyében egyetlen ilyen közterület sem akadt. Budapesten belül is látványosak az eltérések: az V. kerület valamennyi vizsgált közterületén magasabb volt a négyzetméterár a fővárosi mediánnál, Csepelen és Soroksáron viszont egyetlen vizsgált utca sem haladta meg ezt a szintet.