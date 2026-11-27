Több mint hárommillió forintos átlagos négyzetméterárral a budapesti II. kerületben található Vérhalom utca lett Magyarország legdrágább közterülete 2025-ben. Az idei hirdetési árak alapján azonban már a Balaton vezet: Tihanyban, a Pisky sétányon 5,25 millió forintos medián négyzetméterárat mértek, ami 210-szerese az ország legolcsóbb utcájában regisztrált értéknek – derült ki az ingatlan.com pénteki összeállításából, amely a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss Ingatlanadattára mellett az ingatlanhirdetési portál saját adatait is feldolgozta.

Tihany átvette a vezetést a legdrágább ingatlanok toplistáján / Fotó: zedspider

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint a tavalyi lakásdrágulás ütemét jól érzékelteti, hogy míg 2024-ben 1,89 millió forintos négyzetméterárral is be lehetett kerülni az ország húsz legdrágább utcája közé, addig tavaly ehhez már 2,21 millió forintra volt szükség. Egyetlen év alatt tehát több mint 17 százalékkal került magasabbra a léc.

A Balaton lekörözte Budapestet

A tényleges adásvételeken alapuló tavalyi rangsor első tíz helyezettje közül kilenc budapesti volt. A Vérhalom utcát a XII. kerületi Kútvölgyi út követte 2,83 millió, majd az I. kerületi Orom utca 2,6 millió forintos négyzetméterárral. A fővároson kívül egyedül a budaörsi Clementis László utca került be az élmezőnybe. Egészen más képet mutat azonban az idén november 25-ig lekerült ingatlanhirdetések alapján összeállított rangsor. A tíz legdrágább közterületből már hat a Balaton környékén található:

Tihany, Pisky sétány – 5,25 millió forint,

Budapest, Március 15. tér – 4,43 millió forint,

Fonyód, Árpád part – 4,37 millió forint,

Budapest, Kitaibel Pál utca – 3,98 millió forint,

Budapest, Bolyai utca – 3,96 millió forint,

Balatonfüred, Széchenyi tér – 3,88 millió forint,

Tihany, Cserhegy – 3,79 millió forint,

Ábrahámhegy, Vasút utca – 3,78 millió forint,

Balatonboglár, Szentmihályi utca – 3,75 millió forint,

Budapest, Dobsinai utca – 3,73 millió forint.

A két rangsor ugyanakkor közvetlenül nem összehasonlítható, hiszen a tavalyi lista a tényleges adásvételi árakon, az idei pedig a hirdetési árakon alapul.