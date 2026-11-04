Nagy változás jön az InterCityknél, ezt a helyet nevezte meg Vitézy Dávid: 60 helyett ismét 100-zal haladhatnak a vonatok – a MÁV 80 milliárdos pályafelújításra készülhet
Jelentős sebességkorlátozás szűnhet meg a magyar vasúthálózat egyik szakaszán, miután a MÁV két helyszínen is fontos pályafelújítási munkálatokat végzett. Vitézy Dávid beszámolója szerint a beavatkozások nemcsak az InterCity-vonatok gyorsabb haladását teszik lehetővé, hanem a menetrendek kiszámíthatóságát is javíthatják.
Ismét 100 kilométer/órás sebességgel haladhatnak majd az InterCityk Fényeslitkén, miután a MÁV a múlt héten kicserélte az egyik elhasználódott vasúti váltót – számolt be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a vasúttársaság Nyíregyházán is hasonló munkálatokat végzett. A két beavatkozásnak azonban eltérő célja volt: míg Nyíregyházán sikerült megelőzni egy sebességkorlátozás bevezetését, addig Fényeslitkén a sikeres műszaki átadás után megszüntethető a jelenlegi, 60 kilométer/órás korlátozás.
Több száz tonna zúzottkő kellett a vasúti munkálatokhoz
Bár egy vonat mindössze néhány másodperc alatt halad át egy váltón, annak cseréje akár napokig is eltarthat. A nyíregyházi és a fényeslitkei munkálatokhoz összesen 446 tonna zúzottkövet használtak fel a vasutasok. A váltók állapota alapvetően meghatározza, hogy a vonatok milyen sebességgel közlekedhetnek biztonságosan az érintett pályaszakaszon. Egy elhasználódott szerkezet miatt bevezetett lassítás nemcsak az utazási időt növelheti, hanem a menetrend tarthatóságát is ronthatja.
Fényeslitkén a korlátozás feloldása után az InterCityknek már nem kell a váltó előtt 60 kilométer/órára lassítaniuk, majd annak elhagyását követően ismét felgyorsítaniuk.
Ez egyenletesebb haladást és kényelmesebb utazást eredményezhet. Vitézy hangsúlyozta, hogy az ilyen, elsőre kisebb jelentőségűnek tűnő beavatkozások összességében fontos szerepet játszanak a vasúti közlekedés megbízhatóságának javításában.
Több mint kétszeresére emelik a MÁV pályafelújítási keretét
A cél az, hogy az elhasználódott váltókat lehetőség szerint még azelőtt kicseréljék, hogy állapotuk miatt sebességkorlátozást kellene bevezetni. Ezzel csökkenthető a kényszerű lassítások száma, és kiszámíthatóbbá válhat a vonatközlekedés.
A hasonló munkálatok felgyorsítását szolgálja a MÁV-csoport pályafelújítási keretének jelentős emelése is. Vitézy Dávid közlése szerint 2027-ben az idei 30 milliárd forintról 80 milliárd forintra nő a vasúti pályafelújításokra fordítható összeg. Ez 50 milliárd forintos, vagyis több mint két és félszeres növekedést jelent. A nagyobb keret több olyan beavatkozás elvégzésére adhat lehetőséget, amelyekkel még a forgalmi korlátozások bevezetése előtt megelőzhetők a pálya állapotából eredő problémák.