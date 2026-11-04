Nagy változás jön az InterCityknél, ezt a helyet nevezte meg Vitézy Dávid: 60 helyett ismét 100-zal haladhatnak a vonatok – a MÁV 80 milliárdos pályafelújításra készülhet

Jelentős sebességkorlátozás szűnhet meg a magyar vasúthálózat egyik szakaszán, miután a MÁV két helyszínen is fontos pályafelújítási munkálatokat végzett. Vitézy Dávid beszámolója szerint a beavatkozások nemcsak az InterCity-vonatok gyorsabb haladását teszik lehetővé, hanem a menetrendek kiszámíthatóságát is javíthatják.

Nagy változás jön az InterCityknél: 60 helyett ismét 100-zal haladhatnak a vonatok – a MÁV 80 milliárdos pályafelújításra készül / Fotó: Civic Lens

Ismét 100 kilométer/órás sebességgel haladhatnak majd az InterCityk Fényeslitkén, miután a MÁV a múlt héten kicserélte az egyik elhasználódott vasúti váltót – számolt be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a vasúttársaság Nyíregyházán is hasonló munkálatokat végzett. A két beavatkozásnak azonban eltérő célja volt: míg Nyíregyházán sikerült megelőzni egy sebességkorlátozás bevezetését, addig Fényeslitkén a sikeres műszaki átadás után megszüntethető a jelenlegi, 60 kilométer/órás korlátozás.

Több száz tonna zúzottkő kellett a vasúti munkálatokhoz

Bár egy vonat mindössze néhány másodperc alatt halad át egy váltón, annak cseréje akár napokig is eltarthat. A nyíregyházi és a fényeslitkei munkálatokhoz összesen 446 tonna zúzottkövet használtak fel a vasutasok. A váltók állapota alapvetően meghatározza, hogy a vonatok milyen sebességgel közlekedhetnek biztonságosan az érintett pályaszakaszon. Egy elhasználódott szerkezet miatt bevezetett lassítás nemcsak az utazási időt növelheti, hanem a menetrend tarthatóságát is ronthatja.

Fényeslitkén a korlátozás feloldása után az InterCityknek már nem kell a váltó előtt 60 kilométer/órára lassítaniuk, majd annak elhagyását követően ismét felgyorsítaniuk.

Ez egyenletesebb haladást és kényelmesebb utazást eredményezhet. Vitézy hangsúlyozta, hogy az ilyen, elsőre kisebb jelentőségűnek tűnő beavatkozások összességében fontos szerepet játszanak a vasúti közlekedés megbízhatóságának javításában.

Több mint kétszeresére emelik a MÁV pályafelújítási keretét

A cél az, hogy az elhasználódott váltókat lehetőség szerint még azelőtt kicseréljék, hogy állapotuk miatt sebességkorlátozást kellene bevezetni. Ezzel csökkenthető a kényszerű lassítások száma, és kiszámíthatóbbá válhat a vonatközlekedés.