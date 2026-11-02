Távolról is belenyúlhatnak a napelemek működésébe: november 1-jétől tiltólistára kerültek a kockázatos inverterek, a régieket is le kell cserélni

November 1-jén lejárt a határidő: ettől az időponttól kezdve az uniós villamosenergia-hálózathoz csatlakozó, uniós forrásból finanszírozott napelemes, szélenergetikai és energiatárolási projektekből ki kell zárni a magas kockázatúnak minősített inverterbeszállítókat. A már működő rendszerek esetében pedig fokozatosan át kell térni a biztonságosabbnak ítélt gyártók berendezéseire – írja a Magyar Napelem- és Napkollektor Szövetség az Euronews beszámolója alapján.

Meg kell válni azoktól az inverterektől, amelyek gyártója kockázatosnak minősül/Vémi Zoltán /Világgazdaság

Van mire cserélni a kínai invertert

Az Európai Bizottság szerint a nem kínai inverterekből már ma is van működőképes kínálat, és Európa energetikai infrastruktúrájának biztonsága megéri a többletköltséget. Ugyanakkor az iparági szereplők egy része továbbra is abban bízik, hogy a Bizottság eseti mentességeket ad ahelyett, hogy egy-egy projektet teljes egészében elzárna a finanszírozástól. Főként ott remélhető mentesség, ahol a csúszás előre nem látható okból, például az engedélyezés elhúzódása miatt állt elő.

A Bizottság 2026 tavaszán elfogadott ideiglenes szakpolitikai iránymutatást, amely két olyan pontosítást is tartalmaz, amely a hazai piac szempontjából is fontos. Egyrészt a korlátozás nem szűkül a hagyományos napelemes inverterekre, ugyanis a hatálya alá tarrtoznak az energiatároló rendszerek teljesítményátalakítói (Power Conversion System, PCS) és az önállóan, illetve a naperőmű mellé telepített tárolók is. Másrészt a magas kockázatú minősítés nem kizárólag Kínához kötődik: a nyilvánosságra került feltételrendszer felsorol Kína mellett, Oroszország, Irán és Észak-Korea joghatósága alá tartozó, illetve az ezen államok által tulajdonolt vagy ellenőrzött vállalatokat is.

A korlátozás elsődlegesen az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Beruházási Alap finanszírozására terjed ki, beleértve az EIB kétmilliárd eurós megújulóenergia-keretét is. A hatókör súlyát az adja, hogy az EIB 2025-ben az uniós napelemes kapacitásbővülés mintegy ötödét finanszírozta.

Miért éppen az inverter?

Az inverter a modern energetikai rendszer vezérlőeleme: nem pusztán egyenáramot alakít váltakozó árammá, hanem folyamatos hálózati kommunikációt tart fenn, távolról frissíthető firmware-rel működik, és a gyártó felhőszolgáltatásán keresztül rendszerint távolról monitorozható és paraméterezhető – magyarázza az MNNSZ. Ugyanez a képessége jelenti a kockázatot: a gyártója elvileg távolról hozzáférhet az eszközökhöz és beavatkozzon a működésükbe.

Nagyszámú eszköz egyidejű, koordinált lekapcsolása vagy paraméterátállítása a villamosenergia-rendszer stabilitását veszélyeztetheti, szélsőséges esetben nagy kiterjedésű üzemzavarhoz vezethet.

A kockázatot a függés mértéke nagyítja fel. Az Európai Parlamentben elhangzott becslés szerint az Európába importált napelemes inverterek mintegy 80 százaléka kínai eredetű; a globális inverterpiacon a kínai gyártók részesedése hasonló arányú. A 2025. december 16-án közzétett uniós gazdaságbiztonsági doktrína ezért nevesítette a napelemes invertereket magas kockázatú függésként, négy tényezőt emelve ki:

a beszállítói koncentrációt,

a kibermanipuláció lehetőségét,

a hálózati üzemviteli adatokhoz való hozzáférést

és az ellátási láncba való beépülés kockázatát.

A Bizottság ugyanakkor célzott mentességeket ígért egy évet meghaladó csúszás, illetve nyomós politikai vagy biztonsági megfontolás esetére.