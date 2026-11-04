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Erősített az ipar, de így sem tudta kirángatni a stagnálásból a magyar gazdaságot: a GDP továbbra is alig mozdul

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Továbbra sem tud érdemben gyorsulni a magyar gazdaság, bár a harmadik negyedévben a termelőágazatok már jelentősen támogatták a növekedést. Az ipar az év első kilenc hónapjában 4 százalékkal bővült, a nemzetgazdaság egészének teljesítménye azonban mindössze 1,7 százalékkal nőtt.
VG
2026.11.04, 08:51
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Szeptemberben jelentősen nőtt a magyar ipari termelés, a gazdaság egészének teljesítménye azonban továbbra is gyenge. Az ipar az év első kilenc hónapjában 4 százalékkal bővült, a GDP viszont ugyanebben az időszakban mindössze 1,7 százalékkal emelkedett.

Pintér István, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója
Az előző hónaphoz képest jóval szerényebb volt az ipari termelés bővülés. / Fotó: Kallus György

Az ipar már növekszik, de a magyar gazdaság továbbra is alig mozdul

Az ősz első honapjában 8,2 százalékkal nőtt a magyar ipari termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest – közölte szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A munkanaphatástól megtisztított adat szintén 8,2 százalékos növekedést mutatott.

Az előző hónaphoz képest jóval szerényebb volt a bővülés: a szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok alapján az ipari termelés mindössze 0,9 százalékkal haladta meg az augusztusi szintet.

A szeptemberi adat ugyanakkor valamivel kedvezőbb az év egészében tapasztaltnál, ugyanis az első kilenc hónapban az ipari termelés összesen 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A feldolgozóipari alágak többségében emelkedett a termelés az egy évvel korábbihoz képest. A legnagyobb súlyú területek közül 

  • a járműgyártás, 
  • a számítógépek, 
  • elektronikai és optikai termékek gyártása, 
  • valamint a villamos berendezések előállítása 

egyaránt növekedést ért el.

Az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártásban viszont visszaesett a kibocsátás. 

A szeptemberi ipari adatok kedvezőbb képet mutatnak, mint a magyar gazdaság egészének eddigi teljesítménye. A KSH október végén közzétett első becslése alapján 2026 első kilenc hónapjában a GDP mindössze 1,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ugyanezen idő alatt az ipari termelés 4 százalékkal bővült, vagyis az ágazat növekedési üteme több mint kétszerese volt a nemzetgazdaság egészében mértnek.

A harmadik negyedévben éves összevetésben 1,5 százalékkal emelkedett a GDP, az előző negyedévhez képest azonban csupán 0,1 százalékos volt a növekedés. Ez gyakorlatilag stagnálást, sőt, a második negyedévben mért 0,5 százalékos bővüléshez képest lassulást jelent.

Az ipar javuló teljesítménye tehát egyelőre nem jár együtt a magyar gazdaság érdemi gyorsulásával. A GDP-adatok alapján a gazdaság továbbra is csak minimális negyedéves növekedésre képes, annak ellenére, hogy az ipari termelés már számottevően meghaladja az egy évvel korábbi szintet.

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