Kilőtt a magyar ipar szeptemberben, a járműgyártás húzta a növekedést – 33 százalékos bővülést mértek, megérte ráfogadni
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése szerint 2026 szeptemberében 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest. A munkanaphatástól megtisztított index ugyancsak 8,2 százalékos bővülést mutatott, vagyis a növekedést nem a munkanapok eltérő száma magyarázza. Az előző hónaphoz képest, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján 0,9 százalékkal emelkedett a kibocsátás. A most közölt második becslés nem módosította az első becslésben szereplő szeptemberi adatot.
A járműgyártás húzta a magyar ipart
A szeptemberi növekedés legfontosabb motorja a járműgyártás volt. A feldolgozóipari termelés 28 százalékát képviselő ágazat kibocsátása 33 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. Ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 62 százalékkal, a járműalkatrészek előállítása pedig 11,9 százalékkal bővült.
A járműipar teljesítménye az exportadatokban is látványosan megmutatkozott.
Az ipari kivitel volumene összességében 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a feldolgozóipari exportértékesítés több mint harmadát adó járműgyártás exportja pedig 32 százalékkal nőtt.
A másik jelentős húzóágazat a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása volt, amely a feldolgozóipari termelés 16 százalékát képviseli. Az ágazat kibocsátása 11 százalékkal emelkedett. A számítógépek és perifériás egységek gyártása 14,5 százalékkal nőtt, az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák előállítása viszont 7,8 százalékkal visszaesett.
A villamos berendezések gyártása szintén bővült: a feldolgozóipar 8,2 százalékát adó területen 4,8 százalékos növekedést mért a KSH. Az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 15,1 százalékkal, a villamos motorok, áramfejlesztők és elosztóberendezések előállítása 14,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.
A gyógyszergyártás is nagyot ment, az élelmiszeripar viszont visszaesett
A feldolgozóipar egyik legjobban teljesítő ágazata a gyógyszergyártás volt, ahol folytatódott a korábbi növekedési tendencia. A kibocsátás 25 százalékkal emelkedett 2025 szeptemberéhez képest, ráadásul mind a belföldi, mind az exportértékesítés növekedett.
Ezzel szemben az élelmiszer-, ital- és dohánytermékek gyártása 4,3 százalékkal csökkent. A visszaesés mögött a hazai és a külpiaci eladások egyaránt gyengébb teljesítménye állt.
Az ágazat legnagyobb súlyú területe, a húsfeldolgozás és húskészítménygyártás 2,4 százalékos visszaesést mutatott. A tizenegy vizsgált alágazat közül mindössze kettőben nőtt a termelés: a pékáru- és tésztafélék gyártásában 6,9, a halfeldolgozásban 7,1 százalékos bővülést mértek.
A többi fontosabb feldolgozóipari terület közül a gumi-, műanyag- és nemfém ásványi termékek gyártása 4,6 százalékkal csökkent, a fémalapanyagok és fémfeldolgozási termékek előállítása viszont 1,5 százalékkal nőtt.
A legnagyobb visszaesést a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás szenvedte el: az ágazat kibocsátása 15,3 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A KSH szerint ebben elsősorban a belföldi eladások alakulása játszott szerepet, miközben az export is csökkent.
Az export húzta az ipari értékesítést
A szeptemberi adatok alapján nemcsak a termelés, hanem az értékesítés is növekedett.
- Az ipar belföldi értékesítése 2,8 százalékkal, ezen belül a feldolgozóiparé 4,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos hónapjának szintjét.
- A külpiaci értékesítés ennél jóval erőteljesebben bővült. Az ipari export volumene 11,5 százalékkal nőtt, a járműgyártás kivitele 32, a számítógép-, elektronikai és optikai termékek exportja pedig 13,1 százalékkal emelkedett.
- A rendelésállomány is biztató képet mutatott: a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 11,7 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest. Az új belföldi rendelések 16,4, az új exportrendelések 11 százalékkal emelkedtek.
Szeptember végén az összes rendelésállomány 35 százalékkal haladta meg a 2025 azonos időszakában mért szintet. Ez a következő hónapok termelési kilátásai szempontjából is fontos jelzés lehet, bár a megrendelések tényleges teljesítése és a kapacitások kihasználtsága továbbra is meghatározó tényező.
Területi bontásban is jelentős különbségeket mutatott a szeptemberi ipari teljesítmény. Az ipari termelés öt régióban emelkedett, háromban viszont csökkent az előző év azonos hónapjához képest.
A legnagyobb növekedést Észak-Alföldön regisztrálták, ahol 41 százalékkal bővült a kibocsátás. Ezzel szemben Pest régióban 14,6 százalékos visszaesést mért a KSH.
Négy százalékkal nőtt az ipar az év első kilenc hónapjában
A szeptemberi kiugró teljesítmény ellenére az év egészét tekintve jóval visszafogottabb a növekedés. 2026 első kilenc hónapjában az ipari termelés volumene 4 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét.
Az értékesítési adatok alapján továbbra is az export jelenti a növekedés fő támaszát. Az összes értékesítés 65 százalékát adó külpiaci eladások volumene 5,6 százalékkal emelkedett, miközben a 35 százalékos súlyú belföldi értékesítés 1,2 százalékkal csökkent.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hatban mértek visszaesést. A legnagyobb, 22 százalékos csökkenést a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás szenvedte el. A legnagyobb súlyú járműgyártás viszont 11,6 százalékkal növelte kibocsátását, a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása pedig még ennél is nagyobb, 26 százalékos bővülést ért el.
A kedvező ipari számok ellenére a magyar gazdaság egészének teljesítménye továbbra sem mutatott érdemi élénkülést. Ahogy arról korábban beszámoltunk , az ipar erősödése önmagában nem volt elegendő ahhoz, hogy kirángassa a stagnálásból a magyar gazdaságot, a GDP növekedése továbbra is visszafogott maradt.