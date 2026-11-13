Kilőtt a magyar ipar szeptemberben, a járműgyártás húzta a növekedést – 33 százalékos bővülést mértek, megérte ráfogadni

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) második becslése szerint 2026 szeptemberében 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához képest. A munkanaphatástól megtisztított index ugyancsak 8,2 százalékos bővülést mutatott, vagyis a növekedést nem a munkanapok eltérő száma magyarázza. Az előző hónaphoz képest, a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján 0,9 százalékkal emelkedett a kibocsátás. A most közölt második becslés nem módosította az első becslésben szereplő szeptemberi adatot.

Szeptemberi részletező adatok szerint a járműgyártás húzta a magyar ipart (illusztráció)

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A járműgyártás húzta a magyar ipart

A szeptemberi növekedés legfontosabb motorja a járműgyártás volt. A feldolgozóipari termelés 28 százalékát képviselő ágazat kibocsátása 33 százalékkal emelkedett az előző év azonos hónapjához képest. Ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 62 százalékkal, a járműalkatrészek előállítása pedig 11,9 százalékkal bővült.

A járműipar teljesítménye az exportadatokban is látványosan megmutatkozott.

Az ipari kivitel volumene összességében 11,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a feldolgozóipari exportértékesítés több mint harmadát adó járműgyártás exportja pedig 32 százalékkal nőtt.

A másik jelentős húzóágazat a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása volt, amely a feldolgozóipari termelés 16 százalékát képviseli. Az ágazat kibocsátása 11 százalékkal emelkedett. A számítógépek és perifériás egységek gyártása 14,5 százalékkal nőtt, az elektronikai alkatrészek és áramköri kártyák előállítása viszont 7,8 százalékkal visszaesett.

A villamos berendezések gyártása szintén bővült: a feldolgozóipar 8,2 százalékát adó területen 4,8 százalékos növekedést mért a KSH. Az akkumulátorok és szárazelemek gyártása 15,1 százalékkal, a villamos motorok, áramfejlesztők és elosztóberendezések előállítása 14,9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet.

A gyógyszergyártás is nagyot ment, az élelmiszeripar viszont visszaesett

A feldolgozóipar egyik legjobban teljesítő ágazata a gyógyszergyártás volt, ahol folytatódott a korábbi növekedési tendencia. A kibocsátás 25 százalékkal emelkedett 2025 szeptemberéhez képest, ráadásul mind a belföldi, mind az exportértékesítés növekedett.