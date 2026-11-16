Gond van az iskolakezdési utalványokkal: heteket mondanak az elfogadásra, mert nem készültek fel – egyes üzletek nem is hallottak róla
November 10-én megkezdődött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése. A Magyar Posta több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához juttatja el az utalványokat november folyamán, amelyekből tanszereket, iskolatáskát, ruházati cikkeket, cipőket, könyveket és digitális eszközöket is lehet vásárolni. De a szülők első tapasztalatai szerint nem mindegyik üzlet készült még fel az utalványok befogadására.
A támogatás azonban nem mindenhol használható fel zökkenőmentesen. A közösségi médiában egyre több olyan vásárlói tapasztalat jelenik meg, amely szerint az üzletek egy részében még nem tudják egységesen kezelni az utalványokat, a tapasztalatok meglehetősen vegyesek.
Ahogy korábban megírta portálunk is, az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:
- 6 darab 5000 forintos,
- 6 darab 2000 forintos,
- 8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz. A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.
Az iskolakezdési támogatás megérkezett, a boltok egy része még készülődik
Egy Facebook-hozzászóló arról számolt be, hogy november 15-én a budapesti Campona két sportszerüzletében, a Sportissimóban és a Sports Directben sem tudott utalvánnyal fizetni. Az alkalmazottak tájékoztatása szerint még nem készült el a szükséges technikai háttér, de egy-két héten belül már elfogadják az új fizetőeszközt.
Más vásárlók szerint a tájékoztatással is gondok vannak. Egy hozzászóló úgy fogalmazott, hogy több üzlet vezetése és pénztárosai még nem kapták meg a szükséges információkat, ezért érdemes lehet egy-két hetet várni, amíg mindenhol felkészülnek.
A problémákra a vidéki sajtóban is találni példát. A sonline.hu beszámolója szerint egy kaposvári papírbolt csak november 11-én kapott tájékoztatást az utalványok elfogadásáról, és ekkor kezdte meg a szükséges regisztrációt. Az üzletvezető szerint az utalványokat csak a regisztráció aktiválását követően tudják elfogadni. Mindez arra utal, hogy az utalványok bevezetésének időzítése és a kereskedők felkészítése nem mindenhol találkozott.
Van, ahol elfogadják, máshol még egyeztetnek
A vásárlói beszámolók alapján az egyes üzletláncok, sőt akár az egyes üzletek gyakorlata is eltérhet. Egy másik Facebook-hozzászóló szerint a Sinsay üzleteiben például gumicsizmára és sapkára nem fogadták el az utalványt, miközben más vásárlók arról számoltak be, hogy ugyanennél a láncnál sikeresen fizettek vele.
A Libri esetében is eltérő tapasztalatok jelentek meg, míg egyesek szerint még egyeztetések zajlanak, mások már vásároltak az utalványokkal.
Pozitív példák is akadnak.
A hozzászólások szerint a Pepco, a Líra és a Cropp egyes üzleteiben már működik az elfogadás, a Dorko pedig egy vásárlói beszámoló alapján további 20 százalékos kedvezményt is kínál az utalvánnyal fizetőknek. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a jogszabály hatálya alá tartozó kereskedők kötelesek elfogadni az érvényes utalványokat a meghatározott termékekre. Amennyiben ezt megtagadják, a vásárlók panaszt tehetnek, illetve a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhatnak.
Mi történik a kasszáknál?
A beszámolók egyik közös eleme, hogy több üzletben még nem állnak rendelkezésre az utalványos fizetéshez szükséges feltételek. Egyelőre azonban nem világos, hogy ez pontosan milyen technikai problémát jelent ez
- a pénztárgépek beállítását,
- az utalványok elszámolását,
- a kereskedői regisztrációt
- vagy az alkalmazottak tájékoztatásának hiányát.
A tapasztalatok alapján tehát nem az utalványok felhasználhatóságával kapcsolatos szabályok teljes hiánya, hanem azok gyakorlati alkalmazása okozhat fennakadást. Komoly helyzeti előnybe kerültek azok a kiskereskedelmi láncok, amelyek képesek voltak gyorsan reagálni a helyzetre. Az érintettek zöme a Facebook fórumok szerint gyorsan szeretné elkölteni az utalványokat, így oda fognak menni, ahol beváltják ezeket.
Iskolakezdési támogatás
A családok a második részletet postai úton, utalvány formájában kapják meg a támogatást, amelyet az iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek beszerzésére fordíthatnak.
Az utalványokból
- tanszereket,
- iskolatáskákat,
- ruházati cikkeket, de nem váltható be sífelszerelésre, sícipőre, síbakancsra,
- cipőket, könyveket
- és digitális eszközöket is lehet vásárolni. A honlap tájékoztatása szerint nem vásárolható például távcső, teleszkóp, lézer; sem televízió készülék; számítógép monitor; projektor; zenegép; zenelejátszó; lemezlejátszó se.
Érdemes a lejjebb belinkelt oldalt végigböngészni, mert a tiltólista is terjedelmes. A támogatás célja, hogy segítsen a rászoruló családoknak a tanuláshoz és az iskolai mindennapokhoz szükséges felszerelések beszerzésében.
Az utalványok címleteit is közölték
Az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:
- 6 darab 5000 forintos,
- 6 darab 2000 forintos,
- 8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz.
A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.
A jogosultak a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany oldalon, valamint a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon kérhetnek további tájékoztatást. Az iskolakezdési támogatás első, 50 ezer forintos részletét augusztusban folyósították.
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a gyermekenként összesen 100 ezer forintos juttatást két ütemben kapják meg a jogosultak. A tanévkezdés előtt pénzbeli támogatás érkezett, a novemberi részletet pedig meghatározott termékekre elkölthető utalványként kézbesítik. Az első összeget a családi pótlékhoz hasonló módon fizették ki, bankszámlára utalták vagy postán juttatták el az érintettekhez.
Az első kör kifizetése nem volt zökkenőmentes, szeptemberben arról is írtunk, hogy több mint 6500 jogosult adminisztrációs hiba miatt kimaradt a folyósításból. A kormány akkor az elmaradt támogatás pótlását ígérte, a második részlet kézbesítésének határidejét pedig november 30-ban jelölte meg. A most bejelentett november 10-i időpont ennek a kézbesítési időszaknak a kezdetét jelenti.