Gond van az iskolakezdési utalványokkal: heteket mondanak az elfogadásra, mert nem készültek fel – egyes üzletek nem is hallottak róla

November 10-én megkezdődött a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részletének kézbesítése. A Magyar Posta több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához juttatja el az utalványokat november folyamán, amelyekből tanszereket, iskolatáskát, ruházati cikkeket, cipőket, könyveket és digitális eszközöket is lehet vásárolni. De a szülők első tapasztalatai szerint nem mindegyik üzlet készült még fel az utalványok befogadására.

Az iskolakezdési támogatás utalványait még nem kezeli egységesen jól a kiskereskedelem/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A támogatás azonban nem mindenhol használható fel zökkenőmentesen. A közösségi médiában egyre több olyan vásárlói tapasztalat jelenik meg, amely szerint az üzletek egy részében még nem tudják egységesen kezelni az utalványokat, a tapasztalatok meglehetősen vegyesek.

Ahogy korábban megírta portálunk is, az 50 ezer forintos utalványcsomag összesen húsz utalványból áll:

6 darab 5000 forintos,

6 darab 2000 forintos,

8 darab 1000 forintos címletet tartalmaz. A felhasználási határidő 2027. március 15., így a családoknak a kézbesítést követően több hónapjuk lesz a támogatás elköltésére.

Az iskolakezdési támogatás megérkezett, a boltok egy része még készülődik

Egy Facebook-hozzászóló arról számolt be, hogy november 15-én a budapesti Campona két sportszerüzletében, a Sportissimóban és a Sports Directben sem tudott utalvánnyal fizetni. Az alkalmazottak tájékoztatása szerint még nem készült el a szükséges technikai háttér, de egy-két héten belül már elfogadják az új fizetőeszközt.

Más vásárlók szerint a tájékoztatással is gondok vannak. Egy hozzászóló úgy fogalmazott, hogy több üzlet vezetése és pénztárosai még nem kapták meg a szükséges információkat, ezért érdemes lehet egy-két hetet várni, amíg mindenhol felkészülnek.

A problémákra a vidéki sajtóban is találni példát. A sonline.hu beszámolója szerint egy kaposvári papírbolt csak november 11-én kapott tájékoztatást az utalványok elfogadásáról, és ekkor kezdte meg a szükséges regisztrációt. Az üzletvezető szerint az utalványokat csak a regisztráció aktiválását követően tudják elfogadni. Mindez arra utal, hogy az utalványok bevezetésének időzítése és a kereskedők felkészítése nem mindenhol találkozott.