Forgács István: A Tisza-kormány a társadalmi leszakadást finanszírozza – az iskolakezdési támogatás ötöde is rossz helyre kerülhet
Az iskolakezdési utalvány felhasználása nehezen ellenőrizhető, így meg is kezdődött az üzletelés a juttatással. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, már az interneten árulják a rászoruló családoknak szánt utalványokat. Forgács István romaügyi szakértő a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a támogatások akár 20-30 százaléka is eltérhet eredeti céljától, a kormány pedig minden figyelmeztetés ellenére ellenőrizetlenül osztja szét a közpénzt. Pedig létezne jobb megoldás is, a szakértő egy korábban kidolgozott, Szent Margit-utalványnak nevezett rendszerrel váltaná fel a jelenlegi gyakorlatot.
A Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a támogatások akár 20-30 százaléka is eltérhet eredeti céljától, a kormány pedig minden figyelmeztetés ellenére ellenőrizetlenül osztja szét a közpénzt. Pedig létezne jobb megoldás, a szakértő egy korábban kidolgozott, Szent Margit-utalványnak nevezett rendszerrel váltaná fel a jelenlegi gyakorlatot.
– Borsodból, a közép-tiszai térségből és Nógrádból is egyértelmű visszajelzések érkeznek arról, hogy az utalványokkal ki lehet játszani a rendszert. Ha a támogatásnak csak 20-30 százaléka nem arra fordítódik, amire az állam szánta, már kimondhatjuk, hogy az állam rossz gazdaként bánik a közpénzzel – fogalmazott.
Az állam akár a drog- és alkoholfogyasztást is finanszírozhatja az iskolakezdési utalvány
Forgács szerint az alapvető probléma, hogy a fizikailag átadható utalványok szabadon cserélhetők, készpénzért értékesíthetők, sőt tartozások rendezésére is felhasználhatók. Mivel rendszeresen találkozik a vidéki cigány közösségekkel, így elsőkézből hallja, hogyan üzletelnek az utalványokkal.
– Egy négygyermekes anyát nagyon könnyű rábeszélni arra, hogy a 200 ezer forint értékű utalványát 150 ezer forint készpénzért átadja. Aki pedig felvásárolja, később teljes értéken költheti el – mutatott rá.
A szakértő szerint a legszegényebb településeken az utalványokat akár
- uzsoratartozások kiegyenlítésére,
- alkoholra,
- cigarettára
- vagy kábítószerre is elcserélhetik.
Úgy fogalmazott, bele fogunk fulladni a kábítószerbe. Hozzátette azt is, hogy nyilvános Facebook-csoportokban is találkozni felvásárlási ajánlatokkal, vannak, akik konkréten keresik az utalványokat, nyilván nyomottabb áron.
Forgács becslése szerint akár minden ötödik támogatási forint is eltérhet eredeti céljától. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez feltételezés, nem országos ellenőrzésen alapuló adat. A novemberi, gyermekenként 50 ezer forintos részlet több mint 400 ezer gyermek után jár, vagyis összesen legalább 20 milliárd forintról van szó. Ha ennek 20 százaléka valóban nem rendeltetésszerűen hasznosulna, az négymilliárd forintot jelentene.
A családi pótlék megduplázását is elhibázottnak tartja
Forgács szerint a probléma nem korlátozódik az iskolakezdési támogatásra. A Tisza-kormány által januárra tervezett családipótlék-duplázást is súlyos szakpolitikai hibának tartja. – Miért kell annak a családnak megduplázni a családi pótlékát, ahol az egyik szülő másfél millió forintot keres, a másik pedig egymilliót? Semmi szükség rá – hívta fel a figyelmet.
Úgy véli, a kormány vagy meg akarta spórolni a differenciált támogatási rendszer kidolgozását, vagy nem érti annak működését. Szerinte a korábbi Orbán-kormány éppen azért részesítette előnyben a családi adókedvezményeket, mert azokkal célzottabban tudta támogatni a munkából élő családokat. A szakértő szerint a jelenlegi szociálpolitika nemhogy mérsékelné, hanem konzerválhatja a szegénységet. – Gyakorlatilag a további társadalmi leszakadást finanszírozza az állam – fogalmazott.
Forgács különösen súlyosnak tartja, hogy szerinte a kormányzatban nincs egyértelmű felelőse a roma felzárkóztatásnak. A szakértő úgy látja, a szociális területen és a közigazgatásban általános a szakmai felkészületlenség.
Szent Margit-utalvány: készpénz helyett célzott segítség
Forgács szerint létezik olyan megoldás, amellyel a támogatások valóban a rászoruló gyermekekhez juthatnának. Korábban kidolgozott javaslatát Szent Margit kártyának nevezte el, amely a jelenlegi SZÉP-kártyához hasonló konstrukcióként működne. A rendszer lényege az lenne, hogy nem minden család kapna automatikusan megduplázott családi pótlékot, hanem kizárólag a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelők részesülnének kiegészítő támogatásban. Az összeg megegyezne a családi pótlék értékével, de nem készpénzben, hanem a SZÉP-kártyához hasonló, elektronikusan felhasználható formában érkezne.
– Ebből pelenkát, babatápszert, fogkrémet, mosóport és más, a gyermekek ellátásához szükséges termékeket lehetne vásárolni. Nem lehetne egyszerűen készpénzre váltani és másra elkölteni – magyarázta.
A szakértő elképzelése szerint a rendszerhez a drogérialáncok is csatlakozhatnának, akár kisebb vidéki üzleteket is nyithatnának a hátrányos helyzetű településeken, amelyek egy-két embernek munkát adnának, miközben helyben biztosítanák az alapvető higiéniai és gyermekápolási termékeket. Forgács számításai szerint a program 60-80 milliárd forintba kerülhetne, a pénz azonban a legszükségesebb termékek vásárlásán keresztül visszakerülne a gazdaságba.
A szakértő egy másik korábbi javaslatát is felidézte, a bérletiltások mérséklésével szerinte 150-200 ezer, jelenleg a végrehajtási levonások miatt bejelentett munkát kerülő ember jelenhetne meg a munkaerőpiacon. Korábbam már egyeztetett erről az egyk követeléskezelő cég vezetésével is, akik állítása szerint támogatták volna a kezdeményezést.
Forgács úgy véli, a kormánynak a feltétel nélküli pénzosztás helyett a munkavállalást ösztönző, célzott és ellenőrizhető támogatási rendszerekre kellene építenie. – Nem az a kérdés, mennyi pénzt oszt szét az állam, hanem az, hogy abból valóban jobb helyzetbe kerülnek-e a rászoruló családok és a gyermekeik – összegezte a szakértő álláspontját.