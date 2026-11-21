Az iskolakezdési utalvány felhasználása nehezen ellenőrizhető, így meg is kezdődött az üzletelés a juttatással. Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, már az interneten árulják a rászoruló családoknak szánt utalványokat. Forgács István romaügyi szakértő a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a támogatások akár 20-30 százaléka is eltérhet eredeti céljától, a kormány pedig minden figyelmeztetés ellenére ellenőrizetlenül osztja szét a közpénzt. Pedig létezne jobb megoldás is, a szakértő egy korábban kidolgozott, Szent Margit-utalványnak nevezett rendszerrel váltaná fel a jelenlegi gyakorlatot.

Forgács István szerint az iskolakezdési támogatás felhasználása sok kérdést vet fel/Fotó: Forgács István Facebook

A Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a támogatások akár 20-30 százaléka is eltérhet eredeti céljától, a kormány pedig minden figyelmeztetés ellenére ellenőrizetlenül osztja szét a közpénzt. Pedig létezne jobb megoldás, a szakértő egy korábban kidolgozott, Szent Margit-utalványnak nevezett rendszerrel váltaná fel a jelenlegi gyakorlatot.

– Borsodból, a közép-tiszai térségből és Nógrádból is egyértelmű visszajelzések érkeznek arról, hogy az utalványokkal ki lehet játszani a rendszert. Ha a támogatásnak csak 20-30 százaléka nem arra fordítódik, amire az állam szánta, már kimondhatjuk, hogy az állam rossz gazdaként bánik a közpénzzel – fogalmazott.



Az állam akár a drog- és alkoholfogyasztást is finanszírozhatja az iskolakezdési utalvány

Forgács szerint az alapvető probléma, hogy a fizikailag átadható utalványok szabadon cserélhetők, készpénzért értékesíthetők, sőt tartozások rendezésére is felhasználhatók. Mivel rendszeresen találkozik a vidéki cigány közösségekkel, így elsőkézből hallja, hogyan üzletelnek az utalványokkal.

– Egy négygyermekes anyát nagyon könnyű rábeszélni arra, hogy a 200 ezer forint értékű utalványát 150 ezer forint készpénzért átadja. Aki pedig felvásárolja, később teljes értéken költheti el – mutatott rá.

A szakértő szerint a legszegényebb településeken az utalványokat akár

uzsoratartozások kiegyenlítésére,

alkoholra,

cigarettára

vagy kábítószerre is elcserélhetik.

Úgy fogalmazott, bele fogunk fulladni a kábítószerbe. Hozzátette azt is, hogy nyilvános Facebook-csoportokban is találkozni felvásárlási ajánlatokkal, vannak, akik konkréten keresik az utalványokat, nyilván nyomottabb áron.