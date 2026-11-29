A különböző korszakokból származó villamosok egyúttal Budapest közlekedéstörténetéből is ízelítőt adnak. A klasszikus szerelvények mellett idén már egy modern CAF villamos is ünnepi fénydekorációval közlekedik. A járművek így a közlekedésrajongóknak és a városi fotózás kedvelőinek is különleges témát kínálnak. A fényflotta a főváros több pontján is feltűnik az adventi időszakban, a járatok útvonala és menetrendje a BKK honlapján követhető.

2026-ban is egész flottányi ünnepi járművel fedezheted fel Budapestet, írja a közlekedési vállalat:

A hagyományos Fényvillamos és

a Mikulástroli mellett

hat további, fénytől csillogó villamos,

az ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű,

a Fényhajó

és a Mikulásbusz is közlekedik.

A vállalat azt is jelezte, hogy minden járaton (kivéve a Fényhajót) normál díjszabás szerint lehet utazni, azaz ha van érvényes jegy vagy bérlet, nem kell külön jegyet váltani.