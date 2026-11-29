Ismét elindult a fővárosi fényflotta – látványos galéria
A budapesti adventi fényflotta sajátossága, hogy nem egyszerű turisztikai attrakció, a feldíszített járművek évek óta a főváros mindennapi közösségi közlekedésében is részt vesznek. A kezdeményezés egyetlen fényvillamossal indult 2009-ben, mára azonban több járműtípust felvonultató flottává nőtte ki magát, a turisták kedvence lett. A BKK tájékoztatása szerint az érdeklődők itt találják a menetrendet.
A különböző korszakokból származó villamosok egyúttal Budapest közlekedéstörténetéből is ízelítőt adnak. A klasszikus szerelvények mellett idén már egy modern CAF villamos is ünnepi fénydekorációval közlekedik. A járművek így a közlekedésrajongóknak és a városi fotózás kedvelőinek is különleges témát kínálnak. A fényflotta a főváros több pontján is feltűnik az adventi időszakban, a járatok útvonala és menetrendje a BKK honlapján követhető.
2026-ban is egész flottányi ünnepi járművel fedezheted fel Budapestet, írja a közlekedési vállalat:
- A hagyományos Fényvillamos és
- a Mikulástroli mellett
- hat további, fénytől csillogó villamos,
- az ünnepi fényekben pompázó fogaskerekű,
- a Fényhajó
- és a Mikulásbusz is közlekedik.
A vállalat azt is jelezte, hogy minden járaton (kivéve a Fényhajót) normál díjszabás szerint lehet utazni, azaz ha van érvényes jegy vagy bérlet, nem kell külön jegyet váltani.