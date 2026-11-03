Szarvashibákat követ el a Tisza-kormány az egészségügyben, ha a jó útra lépett is – a Magyar Orvosi Kamara szerint ez így nem fog menni még több pénzzel sem

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint üdvözlendő, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program részeként 510 milliárd forintos többletforrás jut az egészségügyre, amellyel az ágazat költségvetése 4604 milliárd forintra emelkedik. A Kamara ezt annak jeleként értékeli, hogy a kormány stratégiai prioritásként kezeli a lakosság egészségi állapotát és az ellátórendszer működőképességét. A MOK szerint a pluszforrások részben a korábbi mulasztásokból eredő hiányokat pótolják – például a kórházi infrastruktúra és a klimatizálás terén –, más elemeik, így az alapellátás megerősítése már strukturális változások irányába mutatnak.

A Magyar Orvosi Kamara szerint önmagában a pénz nem elég/Fotó: PSG.G2

A Kamara szerint önmagában a pénz nem elég

A Kamara ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az egészségügy GDP-arányos finanszírozása továbbra is jelentősen elmarad az európai és a visegrádi országok átlagától, Magyarország pedig a kormányzati egészségügyi ráfordítások arányát tekintve az utolsó helyen áll. A lemaradás csak tartós, évről évre növekvő forrásokkal, illetve azok társadalmi egészségnyereség szempontjából hatékony felhasználásával csökkenthető. A MOK szerint azonban önmagában a pénz nem elég: a rendszer fenntartható működéséhez szerkezeti és működési reformokra is szükség van.

A Kamara támogatja a szakdolgozók 192 milliárd forintos béremelését, amely mintegy 123 ezer ápolót és szakdolgozót érinthet, és alapvető fontosságú a kritikus munkaerőhiány enyhítésében. Ugyanakkor a MOK szerint a szakdolgozói és az orvosi bérek kérdése nem választható el egymástól. Az orvosi bértábla alapjait rögzítő megállapodás óta hat év telt el, miközben a kumulált infláció mintegy 55 százalék volt, a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset pedig 75 százalékkal emelkedett.

A most ismert költségvetés az orvosbérek értékállóságára nem tartalmaz garanciát, amit a Kamara stratégiai hibának tart.

Különösen súlyos a pályakezdő orvosok helyzete

A KSH kereseti adatai alapján a pályakezdő orvosok kezdő alapbére mára a teljes hazai kereseti rangsor ötödik decilisének szintjére csúszott vissza, és jelentősen elmarad a diplomások átlagkeresetétől. Egy 25-26 éves, legalább hat évig egyetemen tanuló, nagy felelősséggel dolgozó orvos jövedelme nagyjából nettó 450 ezer forint, alig haladva meg a mediánbért. A MOK szerint ez a lakhatási költségek mellett megnehezíti az önálló életkezdést, és ismét külföldre terelheti a fiatalokat. Ezért az első két bérsáv korrekcióját, illetve a Tisza programjában szereplő, az állami szektorban maradást ösztönző ösztöndíjprogramok azonnali elindítását sürgetik.