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Szarvashibákat követ el a Tisza-kormány az egészségügyben, ha a jó útra lépett is – a Magyar Orvosi Kamara szerint ez így nem fog menni még több pénzzel sem

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Nem tartja elegendőnek a Magyar Orvosi Kamara a 2027-es egészségügyi költségvetés 510 milliárd forintos többletforrását. A MOK szerint a bérek értékállóságának biztosítása, a pályakezdők bérkorrekciója és az ügyeleti díjak rendezése nélkül továbbra is komoly ellátási problémák maradhatnak. A Kamara üdvözli a szakdolgozói béremelést és a fejlesztéseket, de átfogó strukturális reformokat sürget.
Gorzsás Anita
2026.11.03, 11:40
Frissítve: 2026.11.03, 11:41
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A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint üdvözlendő, hogy a Hugonnai Vilma Egészségügy-fejlesztési Program részeként 510 milliárd forintos többletforrás jut az egészségügyre, amellyel az ágazat költségvetése 4604 milliárd forintra emelkedik. A Kamara ezt annak jeleként értékeli, hogy a kormány stratégiai prioritásként kezeli a lakosság egészségi állapotát és az ellátórendszer működőképességét. A MOK szerint a pluszforrások részben a korábbi mulasztásokból eredő hiányokat pótolják – például a kórházi infrastruktúra és a klimatizálás terén –, más elemeik, így az alapellátás megerősítése már strukturális változások irányába mutatnak.

A Magyar Orvosi Kamara szerint önmagában a pénz nem elég
A Magyar Orvosi Kamara szerint önmagában a pénz nem elég/Fotó: PSG.G2

A Kamara szerint önmagában a pénz nem elég

A Kamara ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az egészségügy GDP-arányos finanszírozása továbbra is jelentősen elmarad az európai és a visegrádi országok átlagától, Magyarország pedig a kormányzati egészségügyi ráfordítások arányát tekintve az utolsó helyen áll. A lemaradás csak tartós, évről évre növekvő forrásokkal, illetve azok társadalmi egészségnyereség szempontjából hatékony felhasználásával csökkenthető. A MOK szerint azonban önmagában a pénz nem elég: a rendszer fenntartható működéséhez szerkezeti és működési reformokra is szükség van.

A Kamara támogatja a szakdolgozók 192 milliárd forintos béremelését, amely mintegy 123 ezer ápolót és szakdolgozót érinthet, és alapvető fontosságú a kritikus munkaerőhiány enyhítésében. Ugyanakkor a MOK szerint a szakdolgozói és az orvosi bérek kérdése nem választható el egymástól. Az orvosi bértábla alapjait rögzítő megállapodás óta hat év telt el, miközben a kumulált infláció mintegy 55 százalék volt, a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset pedig 75 százalékkal emelkedett. 

A most ismert költségvetés az orvosbérek értékállóságára nem tartalmaz garanciát, amit a Kamara stratégiai hibának tart.

Különösen súlyos a pályakezdő orvosok helyzete

A KSH kereseti adatai alapján a pályakezdő orvosok kezdő alapbére mára a teljes hazai kereseti rangsor ötödik decilisének szintjére csúszott vissza, és jelentősen elmarad a diplomások átlagkeresetétől. Egy 25-26 éves, legalább hat évig egyetemen tanuló, nagy felelősséggel dolgozó orvos jövedelme nagyjából nettó 450 ezer forint, alig haladva meg a mediánbért. A MOK szerint ez a lakhatási költségek mellett megnehezíti az önálló életkezdést, és ismét külföldre terelheti a fiatalokat. Ezért az első két bérsáv korrekcióját, illetve a Tisza programjában szereplő, az állami szektorban maradást ösztönző ösztöndíjprogramok azonnali elindítását sürgetik.

Az ügyeleti rendszer szintén kritikus pont

A kórházi ügyeletek alapdíját jelenleg bruttó 4000-6000 forintban határozzák meg, amelyhez pótlékok társulhatnak, de a MOK szerint az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi, kiemelt felelősséggel járó munkát sok esetben még a normál nappali óradíjnál is alacsonyabban honorálják. A Kamara szerint az időszakos osztálybezárások, valamint a sürgősségi és szülészeti korlátozások hátterében ma már elsősorban az ügyeletet vállalni képes szakorvosok hiánya áll. 

Ezért az ügyeleti díjak rendezését 2027 januárjától sürgetik.

 A MOK emellett az orvosi bérek értékállóságának garantálását is kéri, összhangban a Tisza választási programjában szereplő vállalással. A mintegy 2 százalékos inflációval számolt jövő évi inflációkövető bérrendezés a teljes közfinanszírozotti körben hozzávetőleg 11 milliárd forintos költséget jelentene.

Több fejlesztés is pozitív, de a pénz nem minden

A MOK több konkrét fejlesztést is kedvezően értékel. Az alapellátás 35,4 milliárd forintos többlete – ezen belül a praxisdíjak 43 százalékos emelése és a fiatal orvosok 50 százalékos bértámogatása – segíthet a megszűnő háziorvosi praxisok megmentésében. A krónikusbeteg-gondozás 10,9 milliárdos eszközfejlesztése tehermentesítheti a szakellátást. A kórházak klimatizálására szánt 25, az élelmezésre fordított 10 milliárd forint fontos, bár elsősorban korábban elhanyagolt problémákat kezel. A 19,7 milliárdos CT- és MR-beszerzéshez további 4 milliárd forint működtetési forrás társul, ám a szükséges radiológusok és szakasszisztensek hiánya továbbra is szűk keresztmetszet. A mentőautókra 14, a mentőállomások felújítására 5,3 milliárd, a várólisták csökkentésére pedig 18,9 milliárd forint jutna. Utóbbi eredményessége azonban a műtői, műtős- és aneszteziológiai szakdolgozói, valamint rehabilitációs kapacitásoktól is függ.

A Kamara szerint a gyógyszerkassza bővítését is szigorú technológiaértékelésnek kell kísérnie.

  • A nagy értékű, daganatos és ritka betegségek gyógyszereire 86,7, 
  • az egyedi méltányosságra 38, 
  • a gyógyászati segédeszközökre 9,7 milliárd forintos többlet jutna. 

A MOK szerint közpénzből csak bizonyított hozzáadott terápiás értéket és költséghatékonyságot felmutató kezeléseket lehet finanszírozni, az eredményeket pedig folyamatosan ellenőrizni kell. Az eredményalapú finanszírozás, illetve a már befogadott technológiák rendszeres újraértékelése megakadályozhatja, hogy drága, de csekély terápiás előnyt nyújtó kezelések forrásokat vonjanak el az életmentő alapterápiáktól vagy a betegellátáshoz szükséges szakemberektől.

A Kamara érdemi egyeztetést sürget

A MOK arra is felhívja a figyelmet, hogy a kórházi konszolidációra szánt 51 milliárd forint csak akkor jelent valódi megoldást, ha azt a valós ellátási költségeket tükröző finanszírozási rendszer, így a HBCs- és pontértékek reformja, intézményi korszerűsítés és a felesleges kapacitások kivezetése kíséri. A lakossági terhek csökkentése szintén fontos szempont: 2024-ben a magánkiadások az egészségügyi kiadások 22,8 százalékát tették ki, szemben az EU 14,9 százalékos átlagával. A gyógyszertámogatások és a várólisták csökkentése ezt mérsékelheti, de a MOK szerint arra is figyelni kell, hogy a vényköteles gyógyszerek alacsonyabb patikai árrése ne vezessen az OTC-termékek drágulásához.

A Magyar Orvosi Kamara szerint az 510 milliárd forintos többlet fontos lépés, de önmagában nem biztosítja az egészségügy fenntartható átalakítását. A Kamara ezért a törvény véglegesítése előtt érdemi egyeztetést sürget a pályakezdő orvosok bérrendezéséről, az ügyeleti díjak korrekciójáról, az orvosi bérek értékállóságáról és a transzparens, eredményalapú gyógyszerfinanszírozásról. 

A MOK szerint emellett továbbra sem ismertek az egészségügy átfogó strukturális átalakításának részletes tervei, ezek nyilvánosságra hozatalát pedig az ágazati bizalom megőrzése érdekében nem lehet tovább halogatni.

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