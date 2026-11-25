A kamatvágások és a jóváírási akciók miatt az év utolsó hetei is nagy keresletet hozhatnak a személyi kölcsönöknél a BiztosDöntés.hu pénzügyi portál szerint. Már az első kilenc hónapban is példátlanul sokat vettek fel ebből a hitelből: szeptember végéig hozzávetőleg 1140 milliárd forintért kötöttek új szerződéseket a bankok, ami 9 hónap alatt közel 20 milliárd forinttal túlszárnyalta a teljes 2025-ös összeget.

A személyi kölcsönöknél a kamatok csökkenése tovább hajtotta a magyarok hitelfelvételi kedvét (illusztráció)

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Több banknál megindult a kamatvágás

„Az elmúlt időszakban több bank is csökkentette a személyi hitelek kamatait, így a legalacsonyabb ajánlatok már éppen 9 százalék közelében vannak. Ennél is fontosabb, hogy a közelmúltban végrehajtott kamatvágások többnyire a kisebb összegű hiteleket is érintették” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a portál pénzügyi szakértője. Több bank ráadásul jóváírási akcióval is ösztönzi a hitelfelvételt, és a kínálatban megjelentek kifejezetten a karácsony előtti időszakra, a Black Friday-re időzített kisebb összegű személyi kölcsön-ajánlat is.

Az egyre nagyobb súlyt képviselő online értékesítés is nyilvánvalóan fűti a piacot, hiszen ezek könnyű és gyors hitelfelvételt tesznek lehetővé. „Az új szerződések jelentős részét emellett ma már a meglévő kölcsönök kiváltása és ezzel párhuzamosan nagyobb összegűre cserélése adja” – emeli ki Gergely Péter. A reálbérek emelkedése és a lakossági fogyasztás növekedése szintént ösztönzi a keresletet erre a hitelre.

Már megjelentek a 9,5 százalék alatti éves kölcsönkamatok is

A portál személyi kölcsön kalkulátora szerint több bank és pénzügyi szolgáltató is kínál 9,5 százalék alatti éves kamatot.

Az Erste személyi hitelénél akár 9,04 százalék is lehet az éves kamat, ha a kölcsön összege legalább 7 millió forint, a helyben vezetett számlára legalább 500 000 forint rendszeres jóváírás érkezik, és az ügyfél megfelelő hitelvédelmi biztosítást is köt a kölcsönhöz kapcsolódóan.

Az UniCredit Bank személyi kölcsöne akár 9,18 százalékos, éves kamattal is igénybe vehető. Ehhez a kamathoz legalább 7 millió forintos hitelösszeg, havi minimum 450 000 forint jóváírás és hitelfedezeti biztosítás kötése is szükséges. Az UniCredit Banknál jóváírási akció is tart a személyi kölcsönhöz kapcsolódóan: ennek összege akár 80 000 forint is lehet.

A CIB Banknál akár 9,38 százalék is lehet a személyi kölcsön éves kamata, ha az igényelt összeg legalább 7 millió forint, és az igénylő a legkedvezőbb ügyfélminősítési kategóriába esik. A pénzintézet november végéig tartó Black Friday akciójában 100 000 forint egyszeri jóváírás is jár a kölcsön mellé, ha annak összege legalább 2 millió forint, és teljesülnek az egyéb feltételek is.

Az MBH Banknál akár 9,39 százalék is lehet a személyi kölcsön éves kamata, ha az igényelt összeg legalább 5 millió forint, az ügyfél banknál vezetett számlájára legalább havi 400 000 forint jövedelem érkezik, és hitelfedezeti biztosítást is köt a kölcsönhöz kapcsolódóan.

A Provident akciós jelleggel elérhető, Örökzöld kölcsönénél 9,46 százalékos az éves kamat. Itt 250 000 és 700 000 forint között lehet az igényelt hitelösszeg, a futamidő pedig 110 hét. Az Örökzöld kölcsönt a pénzügyi szolgáltató új és régebbi ügyfelei igényelhetik.

A MagNet Bank zöld hitelcélokra igényelhető személyi kölcsönének akár 9,50 százalék is lehet az éves kamata. Itt az egyik fontos feltétel, hogy a hitel összege haladja meg a 8 millió forintot.

A Cofidis minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönénél 9,9 százalék lehet az éves kamat abban az esetben, ha az igénylő legalább 550 000 forint nettó jövedelmet tud igazolni. A futamidő itt 36, 48, és 60 hónap lehet. A kölcsön összege pedig 3 millió forint lehet, vagy az 5 millió és 10 millió forint közötti sávba kell essen.

Az OTP Bank Otthon személyi kölcsönénél 9,99 százalék is lehet az éves kamat, ha annak összege meghaladja a 14 millió forintot, és teljesülnek az egyéb feltételek is. A kölcsön – hitelkiváltás kivételével – szabad felhasználású.

A K&H személyi kölcsönénél évi 9,99 százalék lehet az éves kamat abban az esetben, ha a hitel összege eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot, és az ügyfél jövedelme legalább 400 000 forint.

A portál értékelése szerint amellett, hogy az idén nagyjából a harmadával vagy akár még gyorsabban is bővülhet és új rekordot érhet el az új személyi kölcsönök összege, 2027-ben is folytatódhat a növekedés, amit több tényező is segít. A legfontosabb, hogy az erős piaci verseny miatt tovább folytatódhat a kamatok csökkenése, és csak idő kérdése, mikor jelenik meg az első, 9 százalék alatti kamatról szóló ajánlat.