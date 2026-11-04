Rohamot indítottak a magyar cégek a beruházásösztönző hitelért – Kapitány István fontos bejelentést tett

„Egyetlen nap alatt 93 milliárd forintnyi finanszírozási igény érkezett az EXIM megújított Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogramjára! Ezzel az igények már az első napon lefedték a teljes rendelkezésre álló keretet” – írta szerda délutáni Facebook-bejegyzésében Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István szerint hatalmas az érdeklődés a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram iránt / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető kiemelte, hogy a program kedvező finanszírozással segíti a magyar vállalkozások exportcélú beruházásait: a külföldi értékesítéshez szükséges kapacitások bővítését, a technológiai fejlesztéseket és a nemzetközi versenyképesség erősítését. Hozzátette, hogy eddig csaknem 100 finanszírozási igény érkezett be, amelyek több mint fele zöld és fenntarthatósági célú beruházásokhoz kapcsolódik. A korszerűbb, energiahatékonyabb működés nemcsak a vállalkozások költségeit csökkentheti, hanem a nemzetközi versenyképességüket is erősítheti.

„A kiemelkedő érdeklődés azt mutatja, hogy a magyar vállalkozások készen állnak a fejlesztésekre, és nagy az igény a külföldi terjeszkedést segítő, kedvező hitelekre. Azon dolgozunk, hogy a fejlesztési tervekből valódi beruházások, azokból pedig növekvő export és új külföldi üzleti lehetőségek szülessenek a magyar vállalkozások számára” – zárta sorait Kapitány István.

A Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogramot még az Orbán-kormány jelentette be 2024. december 11-én, közel 400 milliárd forintos keretösszeggel. A program 2025. január 6-án indult el, ekkortól váltak elérhetővé az EXIM Magyarország kedvezményes hitelkonstrukciói a vállalkozások számára. A Tisza-kormány megtartotta a programot, és most egy újabb kör indult.

Kapitány István feljelentést is tett

Mint lapunkban megírtuk, a pénzintézethez kapcsolódó feljelentésekről tett közzé videós bejegyzést október 9-én este Kapitány István. A miniszter hatalmas összegről, 166 milliárd forintról beszél, közlése szerint ez az az összeg, amit a mai feljelentéseik érintenek.

Bejegyzése szerint „a mai napon összesen 166 milliárd forintnyi Exim-es befektetés kapcsán tettem két feljelentést. Ezzel már közel 1300 milliárd forint értékben tettünk feljelentéseket. az Eximbank átvilágítása nyomán. Az első ügy az Exim export ösztönző magántőke alapját érinti, amelyben az Exim korábbi vezetése 56 milliárd forint közpénzt fektetett be. Ez adófizetői közpénz, mely célja az, hogy a befektetett vagyon gyarapodjon. Ehhez képest tudják, mi történt? Az 56 milliárdból az Exim saját értékelése szerint mára csupán 22,5 milliárd van. 33 milliárd forintos vagyonvesztés, a befektetett közpénz közel 60 százalék. A magyar állam vesztesége mellett egy valaki azonban jól járt. Az alapot kezelő, Rogán Antalhoz személyes szálon kötődő, Gubica Ágoston cége. Az alapkezelő a milliárdos vesztességek ellenére egyre több kifizetés kapott. 2025-ben már mintegy 1,4 milliárd forint.A könyvizsgálói jelentések éveken át dokumentálták a vesztességes működést. Az Exim korábbi tisztségviselői mégis jóvá hagyták az alapkezelő tevékenységét, és nem kezdeményezték a változtatást” – mondja a videóban.