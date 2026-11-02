Kapitány Istvánnak ismét meg kellett szólalnia a lemondásáról szóló hírekről: kiderült, mennyire osztotta meg a Tisza-kormányt a rezsicsökkentés

A személyét és tárcáját érintő híresztelésekre is reagált Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában.

Kapitány Istvánnak ismét meg kellett szólalnia / Fotó: Kapitány István / Facebook

A gazdasági és energetikai miniszter visszautasította, hogy Tótth András államtitkár távozásának hátterében a rezsicsökkentés átalakításával kapcsolatos nézeteltérés állt volna.

Benyó Rita arról kérdezte a tárcavezetőt, hogy ha megfelelő arányban sikerül energetikailag korszerűsíteni az otthonokat, indokolt lehet-e változtatni a rezsicsökkentés rendszerén.

Kapitány István úgy fogalmazott, hogy jelen pillanatban nem a rezsicsökkentés átalakítása van a fókuszban, illetve amikor a riporter a rezsitámogatás célzottabbá tételére vonatkozó elképzelést vetette fel, a miniszter úgy reagált: „Ez nem felel meg a tényeknek.”

A politikus közlése szerint

a minisztérium nem dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán,

és Tótth András lemondása sem ezzel függött össze.

Kapitány István hangsúlyozta: az a cél, hogy az ország minél megfizethetőbb energiához jusson. Ebben a szélerőműveknek és az energiatárolóknak is jelentős szerepet szánnak.

A miniszter elmondása szerint már kiírták azt a szélerőmű-tendert, amellyel 2030-ig 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitás megvalósítását célozzák. Várakozása szerint a fejlesztések érdemben hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez.

Az energiatárolók teljesítménye közlése szerint már elérte az 1000 megawattot, a cél pedig a 3000–4000 megawattos szint elérése. A tárolók lehetővé teszik, hogy a kedvező áron megtermelt villamos energiát később használják fel vagy értékesítsék.

Erre azért is szükség van, mert a miniszter szerint Magyarországon már mintegy 9000 megawattnyi napenergia-kapacitás működik, a tárolási lehetőségek azonban nem tartottak lépést a bővüléssel. Így a napsütéses időszakokban termelt áramot gyakran csak alacsony áron lehet eladni.

Bulgáriát követendő példaként említette: az ország a tárolók segítségével napközben olcsó villamos energiát vásárolhat, majd azt az esti, magasabb árú időszakban értékesítheti. Kapitány István szerint a megfelelő energiamix Magyarországon is alacsonyabb árakat eredményezhet.

A tárcavezető a nukleáris energia fontosságát is hangsúlyozta, Paks II. ügyében azonban nem ismertetett konkrét döntést.

Közlése szerint jelenleg is zajlik a beruházás minden területére kiterjedő átvilágítása.