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Kapitány Istvánnak ismét meg kellett szólalnia a lemondásáról szóló hírekről: kiderült, mennyire osztotta meg a Tisza-kormányt a rezsicsökkentés

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A rezsicsökkentés átalakításáról szóló híresztelésekre is reagált a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertette a 120 ezer otthont célzó korszerűsítési elképzeléseket.
Sz. E.
2026.11.02, 09:07
Frissítve: 2026.11.02, 09:33
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A személyét és tárcáját érintő híresztelésekre is reagált Kapitány István a Kossuth Rádió hétfő reggeli műsorában.

Kapitány István, Kármán András
Kapitány Istvánnak ismét meg kellett szólalnia / Fotó: Kapitány István / Facebook

A gazdasági és energetikai miniszter visszautasította, hogy Tótth András államtitkár távozásának hátterében a rezsicsökkentés átalakításával kapcsolatos nézeteltérés állt volna.

Benyó Rita arról kérdezte a tárcavezetőt, hogy ha megfelelő arányban sikerül energetikailag korszerűsíteni az otthonokat, indokolt lehet-e változtatni a rezsicsökkentés rendszerén.

Kapitány István úgy fogalmazott, hogy jelen pillanatban nem a rezsicsökkentés átalakítása van a fókuszban, illetve amikor a riporter a rezsitámogatás célzottabbá tételére vonatkozó elképzelést vetette fel, a miniszter úgy reagált: „Ez nem felel meg a tényeknek.”

A politikus közlése szerint 

a minisztérium nem dolgozott a rezsicsökkentés szociális alapú átalakításán, 

és Tótth András lemondása sem ezzel függött össze.

Kapitány István hangsúlyozta: az a cél, hogy az ország minél megfizethetőbb energiához jusson. Ebben a szélerőműveknek és az energiatárolóknak is jelentős szerepet szánnak.

A miniszter elmondása szerint már kiírták azt a szélerőmű-tendert, amellyel 2030-ig 4000 megawattnyi szélenergia-kapacitás megvalósítását célozzák. Várakozása szerint a fejlesztések érdemben hozzájárulhatnak az energiaárak csökkentéséhez.

Az energiatárolók teljesítménye közlése szerint már elérte az 1000 megawattot, a cél pedig a 3000–4000 megawattos szint elérése. A tárolók lehetővé teszik, hogy a kedvező áron megtermelt villamos energiát később használják fel vagy értékesítsék.

Erre azért is szükség van, mert a miniszter szerint Magyarországon már mintegy 9000 megawattnyi napenergia-kapacitás működik, a tárolási lehetőségek azonban nem tartottak lépést a bővüléssel. Így a napsütéses időszakokban termelt áramot gyakran csak alacsony áron lehet eladni.

Bulgáriát követendő példaként említette: az ország a tárolók segítségével napközben olcsó villamos energiát vásárolhat, majd azt az esti, magasabb árú időszakban értékesítheti. Kapitány István szerint a megfelelő energiamix Magyarországon is alacsonyabb árakat eredményezhet.

A tárcavezető a nukleáris energia fontosságát is hangsúlyozta, Paks II. ügyében azonban nem ismertetett konkrét döntést. 

Közlése szerint jelenleg is zajlik a beruházás minden területére kiterjedő átvilágítása.

Az energetikai fejlesztésekhez uniós forrásokat is felhasználnának. A miniszter szerint ezek többletforrást jelentenek, így a beruházásokat más területek rovására történő elvonások nélkül lehet megvalósítani.

A Wekerle Plusz Programnak energetikai korszerűsítést segítő része is lesz, amely a miniszter elmondása szerint 

  • családi házak, 
  • Kádár-kockák, 
  • valamint tégla- 
  • és paneltársasházak számára egyaránt elérhetővé válhat.

A program első körben 120 ezer lakást céloz meg, de Kapitány István szerint megfelelő igény esetén további források is rendelkezésre állhatnak.

A riporter felvetette, hogy az alacsony, rezsicsökkentett lakossági energiaárak mellett gyengébb lehet a felújítási ösztönző. A gazdasági és energetikai miniszter szerint ugyanakkor az energetikai korszerűsítések ilyen körülmények között is megtérülhetnek.

A Wekerle Plusz lakásvásárlást segítő elemeket is tartalmaz: az ismertetett elképzelések szerint új lakás vásárlásához 3 százalékos, használt lakáséhoz 5 százalékos hitel kapcsolódhat. A tárcavezető ettől az új lakások piacának élénkülését is várja.

Kapitány István a vállalkozásokat érintő tervekről is beszélt. Közlése szerint jövőre több mint 4000 milliárd forint állhat rendelkezésre a magyar gazdaság fejlesztésére: ebből 700 milliárd forint költségvetési forrás, 900 milliárd forint uniós támogatás, a fennmaradó részt pedig az MFB és az Eximbank hitelprogramjai adhatják.

A teljes kereten belül mintegy 1300 milliárd forint kapcsolódhat a Széchenyi-kártya különböző hitelprogramjaihoz, további körülbelül 1000 milliárd forint pedig az Eximbank konstrukcióin keresztül érheti el a cégeket.

A források jelentős része a kis- és középvállalkozásokat célozza. A miniszter szerint a hangsúly a tudásintenzív tevékenységeken, a digitalizáción, a termékfejlesztésen, a menedzsmenttudás javításán és az exportképesség erősítésén lehet. Beruházási és forgóeszköz-finanszírozás egyaránt elérhető lesz, hitelek és támogatások kombinációjával.

Az exportképesség támogatására a költségvetés 25 milliárd forintot szán. Kapitány István azt is közölte: a kkv-k adózása nem változik, a nagyobb vállalatoké viszont igen. Az utóbbi változások részleteit az ismertetett nyilatkozat nem tartalmazta.

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