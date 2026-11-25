Magyarország földgáztárolói jelenleg 74 százalékos töltöttségen állnak, ami meghaladja a 69 százalékos uniós átlagot – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárolókban felhalmozott 4,7 milliárd köbméter földgáz önmagában 95 téli napon át fedezné az ország teljes fogyasztását, a háztartások számára pedig közel 200 napra lenne elegendő. A miniszter szerint a folyamatos import és a hazai kitermelés mellett a kőolaj biztonsági készleteit is sikerült visszatölteni.

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Magyarország megfelelő földgáztartalékokkal készül a téli fűtési szezonra – közölte szerda este a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter részletesen ismertette a hazai gáztárolók állapotát, valamint azt is, hogy a rendelkezésre álló készletek mennyi ideig lennének képesek biztosítani az ország energiaellátását.

Magyarország felkészülten várja a telet. Elegendő földgáztartalékunk van ahhoz, hogy a leghidegebb hónapokban is biztonságban tudhassuk az ország energiaellátását

– fogalmazott Kapitány István. A miniszter tájékoztatása szerint a magyarországi gáztárolók jelenleg 74 százalékig vannak feltöltve, szemben az Európai Unió 69 százalékos átlagával. A hazai tárolókban így összesen 4,7 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre.

Kapitány István elárulta, hány napra elegendő a magyar földgáztartalék

A gazdasági és energetikai miniszter a készletek nagyságát a várható téli fogyasztással is összevetette: Magyarország kizárólag a föld alatti tárolókban felhalmozott gázra támaszkodna, az 95 téli napon át fedezhetné az ország teljes földgázigényét. Ha azonban csak a lakossági fogyasztást vennék figyelembe, a jelenlegi tartalék közel 200 téli napra lenne elegendő.

Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fenti számítások egy olyan helyzetet feltételeznek, amelyben az ország kizárólag a már betárolt készletekből gazdálkodik. A magyar földgázellátás azonban nem csak ezekre épül. A folyamatos importszállítások és a hazai földgázkitermelés szintén hozzájárulnak a lakosság és a vállalkozások ellátásához.