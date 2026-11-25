Kapitány István fontos bejelentést tett a magyar gázkészletekről: az is kiderült, hány napra elegendő a tartalék a tél küszöbén – „Magyarország felkészülten várja a telet”
Magyarország földgáztárolói jelenleg 74 százalékos töltöttségen állnak, ami meghaladja a 69 százalékos uniós átlagot – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárolókban felhalmozott 4,7 milliárd köbméter földgáz önmagában 95 téli napon át fedezné az ország teljes fogyasztását, a háztartások számára pedig közel 200 napra lenne elegendő. A miniszter szerint a folyamatos import és a hazai kitermelés mellett a kőolaj biztonsági készleteit is sikerült visszatölteni.
Magyarország megfelelő földgáztartalékokkal készül a téli fűtési szezonra – közölte szerda este a Facebook-oldalán Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter részletesen ismertette a hazai gáztárolók állapotát, valamint azt is, hogy a rendelkezésre álló készletek mennyi ideig lennének képesek biztosítani az ország energiaellátását.
Magyarország felkészülten várja a telet. Elegendő földgáztartalékunk van ahhoz, hogy a leghidegebb hónapokban is biztonságban tudhassuk az ország energiaellátását
– fogalmazott Kapitány István. A miniszter tájékoztatása szerint a magyarországi gáztárolók jelenleg 74 százalékig vannak feltöltve, szemben az Európai Unió 69 százalékos átlagával. A hazai tárolókban így összesen 4,7 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre.
Kapitány István elárulta, hány napra elegendő a magyar földgáztartalék
A gazdasági és energetikai miniszter a készletek nagyságát a várható téli fogyasztással is összevetette: Magyarország kizárólag a föld alatti tárolókban felhalmozott gázra támaszkodna, az 95 téli napon át fedezhetné az ország teljes földgázigényét. Ha azonban csak a lakossági fogyasztást vennék figyelembe, a jelenlegi tartalék közel 200 téli napra lenne elegendő.
Kapitány István ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a fenti számítások egy olyan helyzetet feltételeznek, amelyben az ország kizárólag a már betárolt készletekből gazdálkodik. A magyar földgázellátás azonban nem csak ezekre épül. A folyamatos importszállítások és a hazai földgázkitermelés szintén hozzájárulnak a lakosság és a vállalkozások ellátásához.
A készletek állapota különösen fontos az európai földgázpiacon tapasztalható drágulás miatt. A Világgazdaság hétfői beszámolója szerint a holland TTF gáztőzsdén a decemberi határidős földgáz ára 5–6 százalékkal ugrott meg, elsősorban a hidegebb időjárás, a fokozódó fűtési kereslet és az európai készletek gyorsabb fogyása miatt.
Kapitány István a földgáz mellett a magyarországi kőolajkészletekről is beszámolt: október vége óta ismét rendelkezésre áll az a mennyiségű biztonsági tartalék, amely 90 napnyi kőolajimport kiváltására elegendő.
A tűzifával fűtő családoknak is jut támogatás
Kapitány István megerősítette, hogy a kormány továbbra is alacsony szinten kívánja tartani a magyar háztartások rezsiköltségeit. A földgázzal és árammal fűtő családok mellett külön kitért a tűzifát használókra is.
A kormány korábban 27-ről 5 százalékra csökkentette a tűzifa áfáját, emellett megduplázta a szociális tűzifaprogram keretét. Az intézkedésekkel elsősorban azoknak a háztartásoknak kívánnak segítséget nyújtani, amelyek számára a fűtési költségek jelentős anyagi terhet jelentenek. A miniszter szerint a kormány célja, hogy minden magyar család biztonságos energiaellátás mellett, megfizethető áron tudja kifűteni az otthonát a téli hónapokban.