Rendkívüli bejelentés – így kezdődik Kapitány István friss Facebook-bejegyzése. Ebből kiderült, hogy a tiszás tisztítótűznek hívott politikai akciósorozat új célpontja a Magyar Posta.

Kapitány István most közölte, új célpontot talált a Tisza-kormány: ráfordultak a Magyar Postára / Fotó: Kapitány István / Facebook

A gazdasági és energetikai miniszter arról számolt be, hogy feljelentést tesznek a Magyar Posta átvilágítása nyomán. Állítása szerint a vizsgálat alapján "34 milliárd forint értékű ügylet kapcsán merült fel szabálytalanság gyanúja." Az óvatos megfogalmazás nem véletlen, azt Kapitány István is jelezte, hogy ők nem állapítják meg senkinek se a felelősségét.

Kapitány István most közölte, új célpontot talált a Tisza-kormány: ráfordultak a Magyar Postára

Ennek ellenére némiképp drámai hangvétellel adott tájékoztatást a fejleményekről. "Több mint 34 milliárd forint. Összesen ennyi közpénzt érintő ügyletkapcsán merült fel szabálytalanság gyanúja a Magyar Posta átvilágítása során" – fogalmazott.

Ezt követően közölte, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai minisztérium nevében a mai napon feljelentést tettek – itt már múlt időben beszélt – hűtlen kezelés gyanúja miatt. Majd azzal folytatta, hogy nyolc területet vizsgáltak meg,

az ingatlanoktól

a biztosítókon át

a reklámköltésekig.

Szerinte több ügyben is ismerős nevek köszöntek vissza, és azt is fontosnak érezte megjegyezni, hogy a vizsgált ügyek nagy részénél az előző kormány nemzetgazdasági minisztere, Nagy Márton gyakorolta a tulajdonosi jogokat. Ez egyébként triviálisnak mondható és önmagában nem is jelent semmit, hiszen a Magyar Posta a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozott.

Kapitány István kiemelt három ügyet, hogy ezeket bemutassa. A nevesített cégeket valószínűleg nem véletlenül választotta ki, ugyanis ezek a leginkább alkalmasak arra, hogy belpolitikai szemüvegen keresztül mutassák be az újabb tiszás elszámoltatást.

Az első a magyar postabiztosító eladása. Az állam 27,8 milliárd forintért vásárolta meg a postabiztosító kétharmadát, majd ezt a részesedést 23 milliárd forintért adta tovább egy magánbefektetőnek: a Gránit Biztosítónak, amelyet Kapitány István Tiborcz Istvánhoz kötött. A második az ecseri csomagközpont. Itt a vizsgálat azt vetette fel, hogy a beszerzés feltételeit egy adott ajánlattevőre szabhatták, a Waberer's egyik leányvállaltára. A becslések szerint ez akár két milliárd forint többletkiadást is okozhatott. A harmadik kommunikációs és rendezvényszervezési megrendelésekkel kapcsolatos. Kapitány István azt kifogásolta, hogy a Balásy Gyula-féle cégcsoportnak adtak több mint 1 milliárd 680 millió forint értékű megrendelést, aminél szerinte túlárazás és ugyanazon munkák többszöri elszámolásának gyanúja merült fel.

A miniszter végül azt a kissé prejudikatív felvetést tette, hogy a teljes átvilágítás alapján a kérdés, miért kellett a Posta nyerességes üzletágait magánkézbe adni?

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy azt, hogy ki, miért felel, a nyomozás dönti el, nem pedig ők.

A mi dolgunk az volt, hogy ne söpörjük a szőnyeg alá a problémás ügyeket, és megvizsgáljuk, hogy felelősen bántak-e az adófizetők pénzével – zárta videós posztját a gazdasági és energetikai miniszter, amiben tehát konkrétumok kevéssé, inkább csak sejtetések szerepeltek.