Kapitány István tud róla? Valami nagyon nincs rendben a magyarországi benzinkutaknál: sorra érkeznek a hírek, hogy bezárják őket – "30 kilométerre van a legközelebbi"

Aggasztó piaci jelzést kapott a Világgazdaság a magyarországi benzinkutak helyzetéről. Ezek okait egyértelműen kormányzati döntésekhez vezetik vissza, így a Gazdasági és Energetikai Minisztériumot vezető Kapitány Istvánnak is lehet teendője az ügyben.

Kapitány István tud róla? Valami nagyon nincs rendben a magyarországi benzinkutaknál / Kapitány István /Facebook

Arról a Világgazdaság is többször írt, hogy a jelenlegi hazai üzemanyagárképzés súlyosan érinti a töltőállomásokat, különösen a kisebb, adott esetben családi cégek által üzemeltetetteket.

Arról van szó, hogy körülbelül a nyár vége, az ősz eleje óta megfigyelhető, hogy a magyarországi üzemanyagárak viszonylagosan kedvezőbbek jelenleg, mint az EU számos tagállamában. Ez azonban forrásunk szerint nem véletlen. Szerinte a Tisza-kormány

lestoppolta az árakat a dízelnél és a benzinnél is.

A megállapítása arra épül, hogy miközben a gázolaj átlagára 721 forintnál, a benziné pedig 640 forintnál tart, közben az import nagykereskedelmi árak ettől már jóval, akár 30-50 forinttal is magasabbak. "A nagykereskedők ennyiért adnák, de nem tudják eladni, mert stop van" – mutatott rá lapunknak.

A kiskereskedelmi, tehát a kutak árrése elmondása szerint jelenleg legfeljebb 30 forint, csakhogy a működéshez minimum 45-50 forint kellene. Pláne, hogy ebből tetemes részt a kiskereskedelmi különadó is lefölöz.

Mindenesetre a most már hónapok óta láthatatlan védett ár egyfelől pozitívum a járműtulajdonosoknak, ugyanakkor ez mégsem az igazi, Orbán Viktorék által kihirdetett döntés, amit a Tisza a nyár közepén kivezetett. Csak emlékeztetőül: az 595 forintos benzint és 615 forintos dízelt jelentett minden magyar járműtulajdonosnak. Ettől ma literenként 50-100 forinttal drágább a tankolás.

Kapitány István tud róla? Valami nagyon nincs rendben a magyarországi benzinkutaknál

A benzinkutak tehát lényegében veszteséget termelnek, és ez ért el most már arra a szintre, hogy megkezdődtek a sorozatos bezárások. Lapunk egyszerre két vidéki kútról kapott információt, hogy október végével beszüntette tevékenységét.

Fotó: VG olvasói fotó

A ngaykörűi Bull Petrol már október közepént közzétette, hogy a benzinkút a jelenlegi árukészlet erejéig, de legkésőbb 2026. október 31-ig tart nyitva,

ezt követően bizonytalan időre bezár. Meg is indokolták, miért határoztak így. "Döntésünkhöz több kedvezőtlen esemény vezetett.

A március 10-től június 26-ig tartó, 3,5 hónapos védett áras időszak kompenzáció nélkül,

majd ezt követően a Mol által jelenleg is alkalmazott árprés (feltehetőleg kormányzati nyomásra), amely nem teszi lehetővé a költségeink fedezetének megteremtését,

végül, de nem utolsó sorban a politika teljes érdektelensége a vidék ellátása iránt

– sorolták. Megköszönték a hűséges vásárlóiknak a támogatást, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy eddig is nyitva tudtak maradni. "Sajnáljuk, hogy 17 év után ilyen döntésre kényszerülünk. Bízunk benne, hogy tavaszig jó irányba változik a jelenlegi nemzetközi és hazai politikai helyzet, és újra ki tudunk nyitni, amennyiben még szükségük lesz ránk" – búcsúztak.