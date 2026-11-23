Ki fizeti a számlát, és kinek? – ezzel a címmel tette fel kérdést Hortay Olivér fideszes képviselő a parlamentben Kapitány Istvánnak. Ebben a Világgazdaság által is megírt fejleményről kérdezte a gazdasági és energetikai minisztert, mi szerint 2027-től változnak az egyes díjtételei az áramszámlának.

Rezsiváltozás 2027: Kapitány István a parlamentben magyarázta el, miért nyúlt hozzá a kormány a díjakhoz / Fotó: AFP

Egészen pontosan az történt, hogy a múlt héten kiadott az energiahivatal két határozatot a villamosenergia díjtételeinek változásáról. Általánosságban kijelenthető, hogy

az elosztói alapdíjak növekednek,

a fogyasztásarányos díjtételek egy része csökken

és az egyéb szolgáltatások díja szintén növekszik.

Hortay Olivér azt mondta, hogy több vállalkozó is nehezményezte neki, hogy a pálya ezzel a változással a nagyok felé lejt majd. Azzal, hogy az alapdíj nő, a fogyasztásarányos díjtétel pedig csökken, az ellenzéki politikus szerint a kkv-k fele többet fog fizetni, a nagyok pedig kevesebbet. Ez azért is problémás, mert a munkahelyek 70 százalékát a kkv-k adják, ezért inkább őket kellene támogatni.

A lakossági szereplők kompenzációt kapnak, de nem világos, hogy ez a teljes egyetemes szolgáltatási kategóriára vonatkozik-e, vagy valahogyan szűkítik a kört. És ha kompenzációt adnak, akkor mi értelme az alapdíjemelésnek? – folytatta. Szerinte az állam pénzt ad az elosztói engedélyeseknek, elsődlegesen a legnagyobb német multinak – a becslése szerint ez évente 40 milliárd forintot jelent. De nem világos, hogy ezért milyen ellenszolgáltatás érkezik, és miért érdeke ez a magyaroknak?

Rezsiváltozás 2027: Kapitány István a parlamentben magyarázta el, miért nyúlt hozzá a kormány

Jó lett volna, ha azzal kezdi, hogy a vállalkozások 55 százalékkal fognak kevesebb rendszerhasználati díjat fizetni átlagosan – kezdte válaszát Kapitány István. Szerinte az történt, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a tarifákat, mert

az EU-szabályok szerint keresztfinanszírozás nem lehet.

Már pedig azt Kapitány István is jelezte, hogy a Fidesz-KDNP idején a közületek által finanszírozták a lakosság reszijét. Csakhogy a miniszter ezt kritikaként mondta, mert így a cégek jóval többet fizettek, mint kellett volna.