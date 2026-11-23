Rezsiváltozás 2027: Kapitány István a parlamentben magyarázta el, miért nyúlt hozzá a kormány a díjakhoz – kiderült, miből kompenzálják a lakosságot
Ki fizeti a számlát, és kinek? – ezzel a címmel tette fel kérdést Hortay Olivér fideszes képviselő a parlamentben Kapitány Istvánnak. Ebben a Világgazdaság által is megírt fejleményről kérdezte a gazdasági és energetikai minisztert, mi szerint 2027-től változnak az egyes díjtételei az áramszámlának.
Egészen pontosan az történt, hogy a múlt héten kiadott az energiahivatal két határozatot a villamosenergia díjtételeinek változásáról. Általánosságban kijelenthető, hogy
- az elosztói alapdíjak növekednek,
- a fogyasztásarányos díjtételek egy része csökken
- és az egyéb szolgáltatások díja szintén növekszik.
Hortay Olivér azt mondta, hogy több vállalkozó is nehezményezte neki, hogy a pálya ezzel a változással a nagyok felé lejt majd. Azzal, hogy az alapdíj nő, a fogyasztásarányos díjtétel pedig csökken, az ellenzéki politikus szerint a kkv-k fele többet fog fizetni, a nagyok pedig kevesebbet. Ez azért is problémás, mert a munkahelyek 70 százalékát a kkv-k adják, ezért inkább őket kellene támogatni.
A lakossági szereplők kompenzációt kapnak, de nem világos, hogy ez a teljes egyetemes szolgáltatási kategóriára vonatkozik-e, vagy valahogyan szűkítik a kört. És ha kompenzációt adnak, akkor mi értelme az alapdíjemelésnek? – folytatta. Szerinte az állam pénzt ad az elosztói engedélyeseknek, elsődlegesen a legnagyobb német multinak – a becslése szerint ez évente 40 milliárd forintot jelent. De nem világos, hogy ezért milyen ellenszolgáltatás érkezik, és miért érdeke ez a magyaroknak?
Rezsiváltozás 2027: Kapitány István a parlamentben magyarázta el, miért nyúlt hozzá a kormány
Jó lett volna, ha azzal kezdi, hogy a vállalkozások 55 százalékkal fognak kevesebb rendszerhasználati díjat fizetni átlagosan – kezdte válaszát Kapitány István. Szerinte az történt, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felülvizsgálta a tarifákat, mert
az EU-szabályok szerint keresztfinanszírozás nem lehet.
Már pedig azt Kapitány István is jelezte, hogy a Fidesz-KDNP idején a közületek által finanszírozták a lakosság reszijét. Csakhogy a miniszter ezt kritikaként mondta, mert így a cégek jóval többet fizettek, mint kellett volna.
A nagyon jó hír szerinte, hogy a rendszerhasználati díj összesen 150 milliárd forinttal csökken, ami azt jelenti, hogy az energiahivatal ilyen mértékben nem ismerte el a hálózati szolgáltatók költségét. Viszont mivel nem lesz tovább keresztfinanszírozás, a lakoság esetében alapdíjemelés következik. De Kapitány István most azt is mondta, hogy
ezt a rezsialapból meg fogják finanszírozni a lakosság részére.
Hogy hogyan, kiknek, és mikor, azt nem fejtette ki, de legalább azt már tudjuk, hogy közpénzből teremt elő forrást a kormány a maga által teremtett díjemelés kompenzálására. Valóban nem egészen érthető a mögötte rejlő logika.
Mindenesetre szerinte az elosztói engedélyes cégek kevesebb bevétellel fognak rendelkezni, mert a költségtételeiket csökkentették. "Az állam nem fog többet fizetni, a vállalkozások díja lemegy, a lakossági rezsi ára megmarad, ugyanolyan áron, ahogy idáig volt" – magyarázta.
Hortay Olivér ugyanakkor úgy reagált, hogy arra nem kapott választ, miért a nagyvállalatok költsége csökken, és miért a kicsiké növekszik? A lakosság esetében sem világos, kikre vonatkozik az intézkedés: vegyeshasználatú lakóhelyek, mikrovállalkozások, vagy társasházi közös fogyasztások. "Az állam, hogyan fog kevesebbet fizetni? Megnöveltek egy alapdíjat, amit az állam átvállal" – hívta fel rá a figyelmet.
Kapitány István azzal válaszolt, hogy a lakossági rezsidíj megmarad, a 36,4 forintos ár nem fog változni. "Azért csináljuk ezt a programot, hogy korrigáljuk, amit nem jól csináltak: a vállalkozások olyan terhet viseltek, amit nem kellett volna. Ezért 150 milliárd forinttal csökkentjük a rendszerhasználati díjat, a lakossági rezsit fenntartjuk, a vállalatok számára pedig olyan környezete teremtünk, amiben versenyképesek tudnak lenni."
Ezzel ért véget Hortay Olivér és Kapitány István szócsatája. Néhány új részlet kiderült, például hogy az EU miatt nyúl hozzá a Tisza-kormány a rezsidíjakhoz 2027-től, és hogy a lakosságot a rezsialapból kompenzálják majd. De továbbra sem ismert, hogy hogyan, kiket, és az sem érthető, hogy mi értelme az egész díjemelésnek, ha azt úgyis mindenképp közpénzből akarják finanszírozni.