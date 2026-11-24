Rég látott pocsék adat érkezett hétfőn a magyar gazdaságból. A Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint a beruházások az előző év azonos időszakához képest 11,4 százalékkal zuhantak vissza a harmadik negyedévben, ami önmagában is aggasztó, de az időzítés különösen kellemetlen a kormány számára. Közel fél év telt el ugyanis a választások óta, és bár a kormányváltást követően a bizalmi indexek látványosan javultak, az optimizmusból egyelőre szinte semmi nem csapódik le a reálgazdaságban.

Akárhogy tagadja Kapitány István, ez már a Tisza-kormány sara: földbe álltak a beruházások a gazdaság nertelenítése óta, és még a nyugati befektetők is elkerülik Magyarországot Fotó: AFP

Akárhogy tagadja Kapitány István, ez már a Tisza-kormány sara: földbe álltak a beruházások a gazdaság nertelenítése óta, és még a nyugati befektetők is elkerülik Magyarországot

A vállalatok továbbra is óvatosak, a fejlesztések elmaradnak, a beruházási kedv pedig ahelyett, hogy élénkülne, még tovább gyengül. A helyzetüket az sem könnyíti meg, hogy közel 1000 milliárd forintos sarcot kapnak a nyakukba a 2027-es költségvetéssel. Szinte minden béremelésnek a fedezetét lényegében a vállalatoktól szedi be jövőre a kormány, ez a pénz pedig szinte biztosan hiányozni fog a gazdaságból.

A beruházási adatokat meglepő őszinteséggel kommentálta Kármán András pénzügyminiszter, aki nem is nagyon takargatta, hogy a gyatra beruházási teljesítmény a jelenlegi kormány felelőssége.

Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „a TISZA-kormány a gazdasági rendszerváltás ígéretével kapott felhatalmazást a választóktól. Ennek nagyon fontos része a korábbi jogosulatlan piaci előnyök felszámolása, ami egyértelműen a NER-holdudvarnak kedvezett. Elzártuk a NER-es cégeket korábban elárasztó pénzcsapokat. Néhány példa erre: a Déli Körvasút közbeszerzésénél például jogsértő összejátszás történt, ami több mint 350 milliárd forint uniós támogatást veszélyeztetett. Ezért felbontottuk a szerződést Mészáros Lőrinc cégével. Ugyanez igaz a pazarló államigazgatási IT-beruházásokra, amiket leállítottunk, és a túlárazott irodakomplexumra, amit felülvizsgálunk.”

Ez rövid távon kevesebb beruházást jelent, de hosszú távon a tisztességes verseny és a fenntartható növekedés csak így biztosítható

– mondta a pénzügyminiszter, aki azzal a kijelentésével, hogy mindez egy átalakuló gazdaság pillanatképe, lényegében magára húzta a kormány felelősségét a beruházások visszaeséséért. Igaz, mást aligha tehetett volna, a kabinet ahelyett, hogy növekedést támogató programokat dolgozna ki, hónapok óta valóságos hadjáratot folytat a NER-hez köthető üzleti szereplők ellen. Kármán András a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián októberben nem is titkolta, hogy szerintük a NER lebontása a gazdasági növekedés beindításának feltétele és tisztában van azzal, hogy a kormányzat intézkedéseknek rövid távon negatív hatásai vannak.