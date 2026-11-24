Akárhogy tagadja Kapitány István, ez már a Tisza-kormány sara: földbe álltak a beruházások a gazdaság nertelenítése óta, és még a nyugati befektetők is elkerülik Magyarországot
Rég látott pocsék adat érkezett hétfőn a magyar gazdaságból. A Központi Statisztikai Hivatal friss számai szerint a beruházások az előző év azonos időszakához képest 11,4 százalékkal zuhantak vissza a harmadik negyedévben, ami önmagában is aggasztó, de az időzítés különösen kellemetlen a kormány számára. Közel fél év telt el ugyanis a választások óta, és bár a kormányváltást követően a bizalmi indexek látványosan javultak, az optimizmusból egyelőre szinte semmi nem csapódik le a reálgazdaságban.
Akárhogy tagadja Kapitány István, ez már a Tisza-kormány sara: földbe álltak a beruházások a gazdaság nertelenítése óta, és még a nyugati befektetők is elkerülik Magyarországot
A vállalatok továbbra is óvatosak, a fejlesztések elmaradnak, a beruházási kedv pedig ahelyett, hogy élénkülne, még tovább gyengül. A helyzetüket az sem könnyíti meg, hogy közel 1000 milliárd forintos sarcot kapnak a nyakukba a 2027-es költségvetéssel. Szinte minden béremelésnek a fedezetét lényegében a vállalatoktól szedi be jövőre a kormány, ez a pénz pedig szinte biztosan hiányozni fog a gazdaságból.
A beruházási adatokat meglepő őszinteséggel kommentálta Kármán András pénzügyminiszter, aki nem is nagyon takargatta, hogy a gyatra beruházási teljesítmény a jelenlegi kormány felelőssége.
Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „a TISZA-kormány a gazdasági rendszerváltás ígéretével kapott felhatalmazást a választóktól. Ennek nagyon fontos része a korábbi jogosulatlan piaci előnyök felszámolása, ami egyértelműen a NER-holdudvarnak kedvezett. Elzártuk a NER-es cégeket korábban elárasztó pénzcsapokat. Néhány példa erre: a Déli Körvasút közbeszerzésénél például jogsértő összejátszás történt, ami több mint 350 milliárd forint uniós támogatást veszélyeztetett. Ezért felbontottuk a szerződést Mészáros Lőrinc cégével. Ugyanez igaz a pazarló államigazgatási IT-beruházásokra, amiket leállítottunk, és a túlárazott irodakomplexumra, amit felülvizsgálunk.”
Ez rövid távon kevesebb beruházást jelent, de hosszú távon a tisztességes verseny és a fenntartható növekedés csak így biztosítható
– mondta a pénzügyminiszter, aki azzal a kijelentésével, hogy mindez egy átalakuló gazdaság pillanatképe, lényegében magára húzta a kormány felelősségét a beruházások visszaeséséért. Igaz, mást aligha tehetett volna, a kabinet ahelyett, hogy növekedést támogató programokat dolgozna ki, hónapok óta valóságos hadjáratot folytat a NER-hez köthető üzleti szereplők ellen. Kármán András a Portfolio Budapest Economic Forum konferencián októberben nem is titkolta, hogy szerintük a NER lebontása a gazdasági növekedés beindításának feltétele és tisztában van azzal, hogy a kormányzat intézkedéseknek rövid távon negatív hatásai vannak.
Mindezek után aligha meglepő, hogy a magyar gazdaság sem úgy teljesít, ahogyan azt a kormány szeretné. A harmadik negyedévben mindössze 0,1 százalékkal bővült a GDP az előző negyedévhez képest, miközben a növekedés üteme az év eleji 1,7 százalékról 1,5 százalékra lassult. A szektorok közül egyelőre az ipar tűnik ki, amely kezd egyre jobban magára találni az Orbán-kormány alatt elindított nagyberuházásoknak, mint a kecskeméti Mercedes gyárbővítésnek, és a debreceni BMW-gyár termelésfelfuttatásának köszönhetően. A több ágazatról már ugyanez nem mondható el:
- a turizmus idén az erős forint miatt várhatóan visszaesik,
- az építőipar 15 éve nem látott válságát éli, amin a Wekerle Plusz sem fog igazán segíteni 2028 előtt,
- eközben a kiskereskedelem augusztusban idei mélypontjára süllyedt.
Érdekesség, hogy Kármán Andráshoz képest Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter mintha egészen más filmet nézne. Miközben a gazdasági adatok egyre kevésbé adnak okot az optimizmusra, a tárcavezető már nyár óta töretlenül folytatja sikerkommunikációját. Szeptemberben például egy bejegyzésében azzal magyarázta az erős fogyasztást, hogy a magyar háztartásoknak egyszerűen van miből költeniük, és azt is állította, hogy a gazdaság már beindult.
Még mindig nem értük el a gödör alját
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint a beruházások ilyen gyatra teljesítménye nem újszerű, az éves alapú változás 2023 második negyedéve óta folyamatosan negatív.
Az más kérdés, hogy nagyjából egy éve már az a benyomásunk lehetett, hogy elértük a gödör alját, de nem így történt
– mondta az elemző. Szerinte a beruházások tartós csökkenése több tényezőre vezethető vissza. 2022–2023 környékén ebben még szerepet játszott a magas kamatkörnyezet is, míg vállalati oldalról most már inkább a nagyobb bizonytalanság, a külső kereslet hiánya, illetve az uniós források hiánya játszik szerepet. Ez utóbbi az állami beruházásoknál is meghatározó, kiegészülve a költségvetés és az önkormányzatok rossz helyzetével.
Az elemző szerint a Tisza-kormány felelőssége is megkerülhetetlen, miután az állami beruházások visszaeséséhez ez is bőven hozzátett.
A probléma sokkal inkább az, hogy nem ez az egyetlen tényező, hiszen ha csak ez lenne, akkor egy átmeneti visszaesésről beszélhetnénk, amelyen majd rövid időn belül túlesünk.
Nem jönnek a nyugat-európai befektetők
Az adatokat részletesebben vizsgálva van egy probléma, amelyre az elemző is felhívta a figyelmet, ez pedig a feldolgozóipari beruházások teljesítménye.
Regős úgy látja, a termelési oldalról már látszik egy fordulat, hiszen összességében kedvező számok érkeznek, de ebben leginkább csak néhány nagyberuházásnak van szerepe, összességében nem áll jól az ágazat.
„És ezzel rögtön két olyan tényezőhöz is elérkezünk, ami visszaveti a beruházásokat a feldolgozóiparban. Az első a gyenge külső kereslet, hiszen minek beruházni, ha a jelenlegi kapacitások sincsenek kihasználva? Másrészt pedig a nagyberuházások egy része már kifutott, és nem indult helyettük új. Ez persze összefüggésben van a gazdaságpolitikai irányváltással is, miszerint az új kormányzat kevesebb államilag agyontámogatott nagyberuházást szeretne” – mondta, hozzátéve, hogy kérdés persze az, hogy lesz-e ehelyett másfajta beruházás, vagy elindul-e a gazdaságpolitika valamilyen más, például kevésbé iparfókuszú irányba.
A választási eredmény nyomán számítani lehetett arra is, hogy a nyugat-európai befektetők érdeklődése intenzívebb lesz, hoznak hazánkba beruházásokat, ám ez egyelőre nem valósult meg
– mondta az elemző, aki ezért rövid távon nem számít gyors fellendülésre a beruházásoknál.
Az uniós források felhasználása viszont a következő években segíthet. Itt persze a beruházási volumen nem mozog teljesen együtt az építőipari teljesítménnyel, hiszen míg a felhasználás egy része keresletet jelent az építőiparnak (pl. kollégiumépítés, bérlakásépítés), addig más része ugyan beruházás, de nem az építőiparban jelenik meg (pl. vállalati gépbeszerzés, vonatvásárlás).
„Negyedéves alapon remélem, hogy lesz már 2027-ben egy pozitív elmozdulás, szerencsés esetben már éves alapon is. Ennek kapcsán meghatározó lesz, hogy mennyire gyorsan kerül sor az uniós források tényleges elköltésére, illetve hogy felpörögnek-e a vállalati beruházások. Ha a pályázatokat itt sikerül gyorsan kiírni, akkor ennek is lehet már pozitív hatása 2027-ben, de azért biztosan vannak olyan beruházások, amelyek várhatóan csak ezt követően indulnak el. Szintén meghatározó lesz, hogy a leállított vagy lelassított állami beruházások folytatódnak-e, és ha igen, mennyire gyorsan” – taglalta az elemző.
Beruházások nélkül nem lesz növekedés sem
Regős arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalati szektorban alapvetően kétfajta beruházásról beszélhetünk: olyanról, amellyel egy cég bővíti termelési kapacitását, illetve olyanról, amellyel hatékonyabb, versenyképesebb lesz. Az előbbiek elmaradása, amint láttuk, nem véletlen: az alacsony kereslet miatt a jelenlegi kapacitások sincsenek kihasználva, így nem ez lesz a növekedés fő gátja, legalábbis rövid távon.
A hatékonyságnövelő beruházások elmaradása viszont veszélyezteti a cégek versenyképességét, így semmiképpen nem tesz jót a gazdaságnak. Ami persze teljesen új kapacitásként jöhetne létre, az biztosan hiányozni fog.
Az állami beruházásoknál is van egy olyan elem, amely a jövő vállalati beruházásait segíthetne, viszont ezek egy jelentős része olyan, ami az állampolgárok mindennapjait, egyszóval nem mindegy, hogy milyen az egészségügy, vagy mennyire működik a vasút. Ezek a beruházások a GDP-re tehát inkább rövid távon hatnak, míg a vállalati beruházásoknak hosszú távú hatásuk is van – emelte ki a Gránit Alapkezelő közgazdásza.