Több mint 3 milliárd eurónyi uniós forrásból indítunk gazdaságfejlesztési és energetikai programokat; az uniós pénz decemberben megérkezik – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vasárnap a Facebook oldalán.

Kapitány István nagy bejelentést tett vasárnap / Fotó: AFP

Az Európai Bizottság pénteki előzetes értékelése szerint Magyarország a helyreállítási terv 127 vállalásából 126-ot teljesített. A Bizottság a hálózatfejlesztéshez és a Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítéséhez kapcsolódó vállalásokat is teljesítettnek találta. A tagállami véleményezés után a forrás decemberben megérkezik a tárcavezető szerint, hozzátéve, hogy itthon közben már megtették az első lépéseket.

Az 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési és okosmérőprogramban a Magyar Fejlesztési Bank már megkötötte a támogatási szerződéseket a hálózati társaságokkal. A beruházásokkal több ezer megawattnyi új megújuló termelőkapacitás előtt nyitják meg az utat. A hálózat bővítésével új erőművek, energiatárolók és ipari fogyasztók csatlakozhatnak.

A magyar állam közel 645 milliárd forinttal tőkésítette fel a Magyar Fejlesztési Bankot. A bank a tőkejuttatás egy részéből kis- és középvállalkozásokat, valamint megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítását finanszírozza. A helyreállítási terv energiahatékonysági beruházásokra is biztosít uniós pénzt.

A következő években ütemezetten használjuk fel a forrásokat, hogy lendületet adjunk a beruházásoknak. A kiadások mellett az eredményeket is nyomon követjük. Mérjük, hány megawattnyi új kapacitás csatlakozik a hálózatra, hány vállalkozás jut hitelhez vagy tőkéhez, és megbecsüljük, mennyivel járulnak hozzá a fejlesztések a gazdaság növekedéséhez

– hangsúlyozta Kapitány István.

A Magyarországnak megítélt uniós támogatások várható feloldásáról már november közepén beszámolt a Világgazdaság. A brüsszeli testület illetékesei szerint a vizsgálat során nem merültek fel jelentős akadályok, így a csaknem 10 milliárd eurós keret egésze vagy annak döntő része is felszabadulhat – írtuk másfél hete az Euronews értesülései alapján.