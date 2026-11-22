Hatalmas ajándékot kaphat karácsonyra Magyarország – Kapitány István már meg is találta a helyét a fa alatt, nehezen fér majd be alá
Több mint 3 milliárd eurónyi uniós forrásból indítunk gazdaságfejlesztési és energetikai programokat; az uniós pénz decemberben megérkezik – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vasárnap a Facebook oldalán.
Az Európai Bizottság pénteki előzetes értékelése szerint Magyarország a helyreállítási terv 127 vállalásából 126-ot teljesített. A Bizottság a hálózatfejlesztéshez és a Magyar Fejlesztési Bank feltőkésítéséhez kapcsolódó vállalásokat is teljesítettnek találta. A tagállami véleményezés után a forrás decemberben megérkezik a tárcavezető szerint, hozzátéve, hogy itthon közben már megtették az első lépéseket.
Az 1,5 milliárd eurós hálózatfejlesztési és okosmérőprogramban a Magyar Fejlesztési Bank már megkötötte a támogatási szerződéseket a hálózati társaságokkal. A beruházásokkal több ezer megawattnyi új megújuló termelőkapacitás előtt nyitják meg az utat. A hálózat bővítésével új erőművek, energiatárolók és ipari fogyasztók csatlakozhatnak.
A magyar állam közel 645 milliárd forinttal tőkésítette fel a Magyar Fejlesztési Bankot. A bank a tőkejuttatás egy részéből kis- és középvállalkozásokat, valamint megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek kialakítását finanszírozza. A helyreállítási terv energiahatékonysági beruházásokra is biztosít uniós pénzt.
A következő években ütemezetten használjuk fel a forrásokat, hogy lendületet adjunk a beruházásoknak. A kiadások mellett az eredményeket is nyomon követjük. Mérjük, hány megawattnyi új kapacitás csatlakozik a hálózatra, hány vállalkozás jut hitelhez vagy tőkéhez, és megbecsüljük, mennyivel járulnak hozzá a fejlesztések a gazdaság növekedéséhez
– hangsúlyozta Kapitány István.
A Magyarországnak megítélt uniós támogatások várható feloldásáról már november közepén beszámolt a Világgazdaság. A brüsszeli testület illetékesei szerint a vizsgálat során nem merültek fel jelentős akadályok, így a csaknem 10 milliárd eurós keret egésze vagy annak döntő része is felszabadulhat – írtuk másfél hete az Euronews értesülései alapján.
Az időzítés kulcsfontosságú. A koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alapból származó kifizetéseket még az idei év vége előtt teljesíteni kell, az engedélyezésre pedig november végéig van lehetőség. Az Európai Bizottság kedvező értékelése önmagában még nem elegendő: a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk a döntést, mielőtt megkezdődhetnek az utalások.
A Fidesz-KDNP uniós parlamenti képviselőcsoportja szombaton már a hazánknak járó összes uniós forrás azonnali kifizetését követelte, hangsúlyozva, hogy a forrásról még az Orbán-kormány tárgyalt 2020-ban. Az ellenzéi párt politikusai azt is tudni szeretnék, hogy "miről tárgyalt a fejük fölött májusban" a kormány.