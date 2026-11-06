Alig egy nappal azután, hogy Moszkva súlyos gazdasági következményekkel fenyegette Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválás miatt, Kapitány István újabb fontos bejelentést tett. A gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban olyan megállapodást írt alá, amelynek köszönhetően Magyarország és a régió számára is könnyebben elérhetővé válhatnak az északi LNG-terminálokon keresztül érkező földgázszállítások.

Kapitány István tovább húzza az orosz medve bajszát: Zágrábban aláírták a megállapodást, új irányból érkezhet a gáz Magyarországra / Fotó: NurPhoto via AFP

Fontos energetikai megállapodás született pénteken Zágrábban: Csehország és Lengyelország is csatlakozik a közép- és délkelet-európai energetikai együttműködéshez, vagyis a CESEC-hez – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Ezzel Szlovákia és Magyarország mellett immár mind a négy visegrádi ország részt vesz az együttműködésben, ami a magyar energiaellátás szempontjából is fontos előrelépést jelenthet.

A tárcavezető szerint a bővítésnek nemcsak politikai, hanem kézzelfogható gazdasági előnyei is lehetnek. „A régió erősebb hangon szólalhat meg az uniós energiapolitikában, és jobban ki tudjuk állni a közös projektjeink uniós finanszírozásáért” – fogalmazott.

Új gázútvonalak nyílhatnak Magyarország előtt

A megállapodás egyik legfontosabb eredménye, hogy a közép-európai országok szorosabb együttműködésével északi irányból is könnyebben juthat földgáz Magyarországra.

Kapitány István szerint a lengyel és balti LNG-terminálokon keresztül érkező gáz a jövőben versenyképesebb feltételekkel érheti el hazánkat, sőt akár a régió déli részét is.

Ehhez azonban elengedhetetlen az érintett országok gázhálózatainak és szabályozásának összehangolása. A miniszter szerint minél több állam működik együtt ezen a területen, annál biztonságosabbá és megfizethetőbbé válhat az energiaellátás.

A megállapodás jelentősége, hogy Magyarország több beszerzési útvonalhoz férhet hozzá, és ezzel csökkentheti egyetlen beszállítótól való függőségét.

Az új szállítási lehetőségek ugyanakkor nem jelentik az orosz földgáz azonnali kiváltását. A mostani bejelentés az országok közötti energetikai együttműködés bővítéséről szól, nem konkrét gázvásárlási szerződések megkötéséről.