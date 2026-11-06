Kapitány István tovább húzza az orosz medve bajszát: Zágrábban aláírták a megállapodást, új irányból érkezhet a gáz Magyarországra
Alig egy nappal azután, hogy Moszkva súlyos gazdasági következményekkel fenyegette Magyarországot az orosz energiahordozókról való leválás miatt, Kapitány István újabb fontos bejelentést tett. A gazdasági és energetikai miniszter Zágrábban olyan megállapodást írt alá, amelynek köszönhetően Magyarország és a régió számára is könnyebben elérhetővé válhatnak az északi LNG-terminálokon keresztül érkező földgázszállítások.
Fontos energetikai megállapodás született pénteken Zágrábban: Csehország és Lengyelország is csatlakozik a közép- és délkelet-európai energetikai együttműködéshez, vagyis a CESEC-hez – jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Ezzel Szlovákia és Magyarország mellett immár mind a négy visegrádi ország részt vesz az együttműködésben, ami a magyar energiaellátás szempontjából is fontos előrelépést jelenthet.
A tárcavezető szerint a bővítésnek nemcsak politikai, hanem kézzelfogható gazdasági előnyei is lehetnek. „A régió erősebb hangon szólalhat meg az uniós energiapolitikában, és jobban ki tudjuk állni a közös projektjeink uniós finanszírozásáért” – fogalmazott.
Új gázútvonalak nyílhatnak Magyarország előtt
- A megállapodás egyik legfontosabb eredménye, hogy a közép-európai országok szorosabb együttműködésével északi irányból is könnyebben juthat földgáz Magyarországra.
- Kapitány István szerint a lengyel és balti LNG-terminálokon keresztül érkező gáz a jövőben versenyképesebb feltételekkel érheti el hazánkat, sőt akár a régió déli részét is.
- Ehhez azonban elengedhetetlen az érintett országok gázhálózatainak és szabályozásának összehangolása. A miniszter szerint minél több állam működik együtt ezen a területen, annál biztonságosabbá és megfizethetőbbé válhat az energiaellátás.
A megállapodás jelentősége, hogy Magyarország több beszerzési útvonalhoz férhet hozzá, és ezzel csökkentheti egyetlen beszállítótól való függőségét.
Az új szállítási lehetőségek ugyanakkor nem jelentik az orosz földgáz azonnali kiváltását. A mostani bejelentés az országok közötti energetikai együttműködés bővítéséről szól, nem konkrét gázvásárlási szerződések megkötéséről.
Kapitány István szerint most teljes az energetikában a visegrádi együttműködés
Magyarország már 2015 óta tagja a CESEC-nek, és Kapitány István szerint mindvégig támogatta az együttműködés bővítését. Csehország és Lengyelország csatlakozásával most már mind a négy visegrádi ország közösen léphet fel a regionális energetikai fejlesztések és azok uniós finanszírozása érdekében. A miniszter a megállapodás jelentőségét egyetlen mondatban foglalta össze: „A visegrádi együttműködés pedig most az energetikában is teljes.”
Moszkva éppen csütörtökön fenyegette meg Magyarországot
A zágrábi megállapodás időzítése különösen érdekes, hiszen alig egy nappal korábban éles figyelmeztetés érkezett az orosz külügyminisztériumtól. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt , Kapitány István már a kora reggeli órákban Horvátországba indult, hogy a térség energiaügyi minisztereivel és az Európai Unió energiabiztosával tárgyaljon.
Az előző napi orosz üzenet középpontjában éppen a magyar energiaellátás átalakítása állt.
Dmitrij Ljubinszkij orosz külügyminiszter-helyettes szerint ugyanis Magyarország saját magát lőné lábon, ha lemondana az orosz energiahordozókról.
A miniszter arra figyelmeztetett, hogy az átállás súlyosabb gazdasági válságot és magasabb energiaköltségeket eredményezhet.
Moszkva Kapitány korábbi kijelentéseire reagált, amelyek szerint Magyarország szükség esetén 2027 őszére képes lenne kiváltani az orosz földgázt. A pénteki zágrábi megállapodás ebből a szempontból különösen figyelemre méltó: az orosz figyelmeztetést követő napon a magyar kormány éppen az alternatív beszerzési útvonalak bővítéséről jelentett be újabb előrelépést.