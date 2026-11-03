Erről elfelejtett beszélni a kormány: kiszámolták, hogy mekkora kárt okoz a magyar gazdaságnak a december 24-i boltzár

Idén először három egymást követő napon is zárva tartanak az üzletek karácsonykor, miután december 24-e munkaszüneti nap lett. A kiskereskedők nem tartanak a karácsonyi forgalom visszaesésétől, a december 23-i bevásárlási roham azonban komoly fennakadásokat okozhat.

90 milliárdos veszteségtől tartanak a munkáltatók, a kereskedők mégis nyugodtan várják a karácsonyt / Fotó: Berit Kessler

December 23-án várható a legnagyobb karácsonyi bevásárlási roham az üzletekben, miután az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét. A kereskedők nem számítanak arra, hogy emiatt kevesebbet költenének a vásárlók, arra viszont igen, hogy az ünnep előtti utolsó napon a szokásosnál jóval nagyobb tömeg indul majd bevásárolni.

A parlament 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a december 24-i munkaszüneti napról szóló javaslatot. A Tisza kezdeményezését az ellenzéki pártok is támogatták. A döntés már az idei karácsonyt is érinti:

december 24-én, 25-én és 26-án egymás után három napig lesznek zárva az üzletek.

A változás a decemberi munkarendet is átírta. December 24-e eredetileg áthelyezett pihenőnap lett volna, amelyet december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozni. Mivel azonban a szenteste munkaszüneti nap lett, a szombati munkavégzésre sincs szükség. Az általános munkarendben dolgozóknak így december 12-én sem kell bemenniük.

A munkáltatóknak viszont akad teendőjük. A munkaidő-beosztásokat, a már kiadott szabadságokat és a munkaidőkereteket is felül kell vizsgálniuk, a változást pedig a bérszámfejtésben is át kell vezetniük. A Niveus szakértői szerint különösen azoknak a cégeknek kell figyelniük, amelyek hosszabb időszakra előre osztják be dolgozóikat. A december 24-én jogszerűen munkát végzőknek százszázalékos bérpótlék jár. Az órabéres és teljesítménybéres alkalmazottaknál a kieső munkaidő díjazása is változhat, de a távolléti díjra való jogosultság a törvényi feltételektől függ.

A munkáltatók gazdasági szempontból is kifogásolják az új munkaszüneti napot. Az RTL Híradóban ismertetett számításaik szerint a változás akár 90 milliárd forintos veszteséget okozhat a gazdaságnak, a költségvetés pedig 20-30 milliárd forint bevételtől eshet el. Becslésük szerint egy új munkaszüneti nap hatása a GDP 0,1 százalékát is elérheti. A munkáltatói oldal azt is sérelmezi, hogy a döntés előtt nem egyeztettek vele.