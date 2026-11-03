Erről elfelejtett beszélni a kormány: kiszámolták, hogy mekkora kárt okoz a magyar gazdaságnak a december 24-i boltzár
Idén először három egymást követő napon is zárva tartanak az üzletek karácsonykor, miután december 24-e munkaszüneti nap lett. A kiskereskedők nem tartanak a karácsonyi forgalom visszaesésétől, a december 23-i bevásárlási roham azonban komoly fennakadásokat okozhat.
December 23-án várható a legnagyobb karácsonyi bevásárlási roham az üzletekben, miután az Országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította december 24-ét. A kereskedők nem számítanak arra, hogy emiatt kevesebbet költenének a vásárlók, arra viszont igen, hogy az ünnep előtti utolsó napon a szokásosnál jóval nagyobb tömeg indul majd bevásárolni.
A parlament 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a december 24-i munkaszüneti napról szóló javaslatot. A Tisza kezdeményezését az ellenzéki pártok is támogatták. A döntés már az idei karácsonyt is érinti:
december 24-én, 25-én és 26-án egymás után három napig lesznek zárva az üzletek.
A változás a decemberi munkarendet is átírta. December 24-e eredetileg áthelyezett pihenőnap lett volna, amelyet december 12-én, szombaton kellett volna ledolgozni. Mivel azonban a szenteste munkaszüneti nap lett, a szombati munkavégzésre sincs szükség. Az általános munkarendben dolgozóknak így december 12-én sem kell bemenniük.
A munkáltatóknak viszont akad teendőjük. A munkaidő-beosztásokat, a már kiadott szabadságokat és a munkaidőkereteket is felül kell vizsgálniuk, a változást pedig a bérszámfejtésben is át kell vezetniük. A Niveus szakértői szerint különösen azoknak a cégeknek kell figyelniük, amelyek hosszabb időszakra előre osztják be dolgozóikat. A december 24-én jogszerűen munkát végzőknek százszázalékos bérpótlék jár. Az órabéres és teljesítménybéres alkalmazottaknál a kieső munkaidő díjazása is változhat, de a távolléti díjra való jogosultság a törvényi feltételektől függ.
A munkáltatók gazdasági szempontból is kifogásolják az új munkaszüneti napot. Az RTL Híradóban ismertetett számításaik szerint a változás akár 90 milliárd forintos veszteséget okozhat a gazdaságnak, a költségvetés pedig 20-30 milliárd forint bevételtől eshet el. Becslésük szerint egy új munkaszüneti nap hatása a GDP 0,1 százalékát is elérheti. A munkáltatói oldal azt is sérelmezi, hogy a döntés előtt nem egyeztettek vele.
Sok fejfájást okozhat a karácsonyi bevásárlás
Az Országos Kereskedelmi Szövetség másként látja a helyzetet. A szervezet üdvözölte a döntést, és nem számít arra, hogy a háromnapos boltzár miatt visszaesne a karácsonyi forgalom. A vásárlók egyszerűen korábbra hozzák vagy más napokra teszik át a beszerzéseket. A november eleji bejelentést az átállás és a tájékoztatás szempontjából is megfelelő időzítésnek tartják.
A kereskedők ezért hosszabb nyitvatartással készülhetnek december 23-ára, de a vásárlóknak is érdemes előrehozniuk a bevásárlást.
Különösen azoknak kell változtatniuk a megszokott szokásaikon, akik eddig szenteste délelőttjén szerezték be az ünnepi asztalra szánt halat, húst vagy kenyeret. A kereskedelmi alkalmazottak képviselői szerint a változás mintegy 200 ezer családot érint: az üzletekben korábban december 24-én délig vagy akár délutánig dolgozóknak most már az egész napjuk szabad lesz.
Magyar Péter a döntés után a Facebookon boldog karácsonyt kívánt, és arra emlékeztetett, hogy az előző kormány korábban tizenöt alkalommal szavazta le december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánítását. A KDNP szintén saját kezdeményezéseként beszélt a változásról, és azzal indokolta a támogatását, hogy a magyar gazdaság nagyjából tízévente bír el egy újabb munkaszüneti napot. Legutóbb 2017-ben, nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánításával bővült a munkaszüneti napok köre.
Dolgozott volna idén december 24-én? Most erre készüljön – december 12-höz és a fizetésekhez is köze van
December 24-e már idén munkaszüneti nap lesz, miután az Országgyűlés 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot. A döntés nemcsak a munkavállalóknak jelent változást: a munkáltatóknak is több feladatuk lesz december 24- munkaszüneti nappá minősítése nyomán, például át kell vizsgálniuk a decemberi munkaidő-beosztásokat, a szabadságokat és a bérszámfejtési rendszereket.