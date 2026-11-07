Már novemberben elindul a karácsonyi roham: többet szánnak ajándékokra a magyarok, de egyre szűkebb körnek vásárolnak
A karácsonyi készülődés egyre korábban kezdődik, és a vásárlók már az őszi akciókat is kihasználják. Az ünnepi kiadások megtervezése azonban sokaknak továbbra sem sikerül, ezért az év elején vissza kell fogniuk a költéseiket.
Egyre többen készülnek ajándékokkal az idei karácsonyra, és a magyarok a korábbi éveknél nagyobb összeget is szánnak az ünnepi meglepetésekre. A Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatása szerint három év alatt 39 százalékról 26 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem költenek ajándékokra. A megkérdezettek negyede 20 és 50 ezer forint közötti összeget tervez erre fordítani, miközben minden tizedik magyar tízezer forintnál kevesebbel számol.
Az ajándékozási kedv növekedése mellett szűkül a megajándékozottak köre. Korábban az ajándékozók harmada hatnál több embernek vásárolt, idén viszont már kevesebb mint negyedük tervez ennyi meglepetést. A költekezést is igyekeznek visszafogni:
83 százalék kisebb ajándékokkal, akciós termékekkel, ár-összehasonlító oldalak használatával vagy kevesebb meglepetéssel próbál spórolni.
A karácsonyi hagyományokról viszont nehezebben mondanak le. A válaszadók 53 százalékának vannak olyan költséges szokásai, amelyeket anyagi nehézségek esetén is megtartana. Leginkább az ünnepi sütés-főzéshez, a gazdagon terített asztalhoz és a fénydekorációhoz ragaszkodnak. A karácsonyi menüre a legtöbben legfeljebb 30 ezer forintot szánnának, bár sokan még nem tudják megbecsülni a várható kiadásokat. A bevásárlásnál a saját márkás termékek is népszerűek.
A megkérdezettek háromnegyede szívesebben ad ajándékot, mint amennyire örül annak, ha ő kap valamit. A családok többségében van ajándékozás, de minden második válaszadó szerint ennek meghatározott keretek között kell maradnia. Sokan kizárólag a gyerekeknek vásárolnak, mások előre megszabják az összeghatárt, vagy közös pénzből vesznek ajándékot.
A legnépszerűbb karácsonyi ajándékok is megváltoztak
A leggyakoribb meglepetések idén is a ruhák, a szépségápolási termékek, az illatszerek és a játékok. Ezeket az élelmiszerek, italok, könyvek, vásárlási utalványok, dísztárgyak és konyhai eszközök követik. Az élményajándékok közül a koncert-, mozi- és színházjegyek a legnépszerűbbek, utánuk a wellnessprogramok és az utazások következnek. Az okostelefonok iránti érdeklődés egy év alatt megduplázódott, de még így sem kerültek be a tíz leggyakoribb ajándék közé.
A vásárlók fele legkésőbb november elején nekilát az ajándékok beszerzésének. Idén különösen sokan időzítik a vásárlást a novemberi akciókra, köztük a Black Friday leárazásaira. A korai kezdéssel a decemberi kiadások és feladatok torlódását is szeretnék elkerülni.
A Cofidis márka- és kommunikációs vezetője, Frei Andrea szerint a válaszadók fele rendszerint túllépi a karácsonyra előre meghatározott költségkeretet, minden hetedik embernek pedig januárban kell emiatt visszafognia a kiadásait. Az ünnepi költekezést a legtöbben az aktuális havi jövedelmükből fedezik, 55 százalékuk pedig még egy-két hónappal korábban sem tesz félre erre a célra.
Frei ezért azt javasolja, hogy a családok már jóval december előtt mérjék fel a várható költségeket, és rendszeresen különítsenek el pénzt az ünnepekre.
A karácsonyfa-választásban továbbra is a műfenyő vezet: a fát állítók közül tízből hatan ezt választják. A megkérdezettek háromnegyede biztosan állít karácsonyfát, a válaszadók harmada vágott fenyőt vásárol, hét százalék pedig cserepes élő fát visz haza.
A készülődésbe a mesterséges intelligencia is egyre inkább bekapcsolódik. Tavalyhoz képest megduplázódott azok aránya, akik az MI segítségét kérik az ünnepek előtt: már minden tizedik magyar használja a technológiát ajándékötletek, dekorációs megoldások vagy a karácsonyi menü megtervezéséhez.
December 24-e miatt már idén feje tetejére állhat minden: hatalmas vásárlási roham jöhet karácsony előtt, a boltok a legnehezebb napra készülnek – nincs egyetértés arról, pontosan mit eredményez az új munkaszüneti nap
Hatalmas vásárlási rohamra készülhetnek az üzletek karácsony előtt, a kereskedelmi dolgozókra pedig különösen nehéz nap várhat. A december 24-i boltzár miatt az ünnepi bevásárlások jelentős része a megelőző napokra tolódhat, a szakszervezet szerint pedig akár a boltok nyitvatartását is meghosszabbíthatják emiatt.