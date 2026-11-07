Már novemberben elindul a karácsonyi roham: többet szánnak ajándékokra a magyarok, de egyre szűkebb körnek vásárolnak

A karácsonyi készülődés egyre korábban kezdődik, és a vásárlók már az őszi akciókat is kihasználják. Az ünnepi kiadások megtervezése azonban sokaknak továbbra sem sikerül, ezért az év elején vissza kell fogniuk a költéseiket.

A magyarok többsége idén is ragaszkodik a karácsonyi ajándékozáshoz, miközben igyekszik megtalálni a kedvezőbb ajánlatokat / Fotó: Anadolu via AFP

Egyre többen készülnek ajándékokkal az idei karácsonyra, és a magyarok a korábbi éveknél nagyobb összeget is szánnak az ünnepi meglepetésekre. A Cofidis és az NRC közös Hitel Monitor kutatása szerint három év alatt 39 százalékról 26 százalékra csökkent azok aránya, akik egyáltalán nem költenek ajándékokra. A megkérdezettek negyede 20 és 50 ezer forint közötti összeget tervez erre fordítani, miközben minden tizedik magyar tízezer forintnál kevesebbel számol.

Az ajándékozási kedv növekedése mellett szűkül a megajándékozottak köre. Korábban az ajándékozók harmada hatnál több embernek vásárolt, idén viszont már kevesebb mint negyedük tervez ennyi meglepetést. A költekezést is igyekeznek visszafogni:

83 százalék kisebb ajándékokkal, akciós termékekkel, ár-összehasonlító oldalak használatával vagy kevesebb meglepetéssel próbál spórolni.

A karácsonyi hagyományokról viszont nehezebben mondanak le. A válaszadók 53 százalékának vannak olyan költséges szokásai, amelyeket anyagi nehézségek esetén is megtartana. Leginkább az ünnepi sütés-főzéshez, a gazdagon terített asztalhoz és a fénydekorációhoz ragaszkodnak. A karácsonyi menüre a legtöbben legfeljebb 30 ezer forintot szánnának, bár sokan még nem tudják megbecsülni a várható kiadásokat. A bevásárlásnál a saját márkás termékek is népszerűek.

Többen költünk, kevesebbnek adunk / Fotó: Cofidis

A megkérdezettek háromnegyede szívesebben ad ajándékot, mint amennyire örül annak, ha ő kap valamit. A családok többségében van ajándékozás, de minden második válaszadó szerint ennek meghatározott keretek között kell maradnia. Sokan kizárólag a gyerekeknek vásárolnak, mások előre megszabják az összeghatárt, vagy közös pénzből vesznek ajándékot.

A legnépszerűbb karácsonyi ajándékok is megváltoztak

A leggyakoribb meglepetések idén is a ruhák, a szépségápolási termékek, az illatszerek és a játékok. Ezeket az élelmiszerek, italok, könyvek, vásárlási utalványok, dísztárgyak és konyhai eszközök követik. Az élményajándékok közül a koncert-, mozi- és színházjegyek a legnépszerűbbek, utánuk a wellnessprogramok és az utazások következnek. Az okostelefonok iránti érdeklődés egy év alatt megduplázódott, de még így sem kerültek be a tíz leggyakoribb ajándék közé.