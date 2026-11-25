Karácsony Gergely súlyos bejelentést tett: kirúgások kezdődnek a főpolgármesteri hivatalban, száz álláshely szűnik meg 2027-ben − 20 milliárd forintos megszorítást hajtanak végre Budapesten
Vitézy Dávid és Karácsony Gergely októberben számolt be arról, hogy újjászerveződött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), az eső ülés egyik fő témája pedig Budapest fenntartható finanszírozása volt. A kormány pénzügyi segítséget nyújtott a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatnak, azonban cserébe komoly elvárásokat fogalmazott meg.
A megállapodás értelmében a főváros 120 milliárd forintos egyszeri támogatásban részesült, valamint elállt azoktól a perektől, amelyeket még az előző kormány ellen indított. Most a költségcsökkentő intézkedések részeként a Főpolgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásait egymilliárd forinttal megvágja, aminek következtében 65 ember veszíti el munkáját. Ez a 2026. november 27-i közgyűlés 1. napirendi pontjában szereplő előterjesztéshez tartozó kiegészítésből derült ki.
Karácsony Gergely spórolásba kezdett
A dokumentum értelmében a Főpolgármesteri Hivatal hivatali szervezetében létszámcsökkentést hajt végre. Ennek részeként a 2026. október 31-i állapothoz képest a három hónapnál régebben betöltetlen üres álláshelyek megszüntetését, továbbá
legkésőbb 2027. március 1-jei hatállyal a ténylegesen foglalkoztatottak számának 65 fővel való csökkentését rendelte el.
Az érintetteknek a jogszabályban előírt felmentési idő és végkielégítés jár, amelynek összegét a 2027. évi költségvetésbe is beépítik. Ez indokolja az intézkedés végrehajtásának mihamarabbi megkezdését. A kiegészítésben az is olvasható, hogy a létszámcsökkentés mellett számos olyan fejlesztés és átszervezés van folyamatban, amelyek megvalósítása javítja majd a hatékonyságot. Jelenleg a hivatal 1 071 álláshelyén 1 035 főt foglalkoztatnak.
A Budapestért Dolgozók Munkahelyi Szakszervezete kérése alapján a létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatási rendszer indul. Ennek része a Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság (MEB), a Fővárosi Álláskeresési Iroda munkatársai, illetve a szakszervezet képviselője. A Főpolgármesteri Hivatal így kíván segítséget nyújtani a megfelelő új munkahely megtalálásában, illetve a jogviszony megszűnésére való felkészülésben.
A kormány komoly feltételek szabott
A fővárosnak azért kell csökkenteni kiadásait, mert az utóbbi években rendkívül nehéz pénzügyi helyzetbe került, a kormány pedig csak úgy volt hajlandó segítséget nyújtani, hogy komoly feltételeket szabott. Karácsony Gergely korábban arról beszélt, hogy a folyósított 120 milliárd forintos egyszeri támogatást nehéz lesz a központi költségvetésből biztosítani, de a pénz elégséges ahhoz, hogy Budapest befizesse a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét, valamint rendezzen bizonyos ki nem fizetett számlákat és hozzáférjen olyan állami normatívákhoz, amiket eddig nem kapott meg.
Vérrel és verítékkel, de tudni fogjuk zárni az idei évet
− mondta a főpolgármester, majd hozzátette, hogy a felek hosszú távú partnerséget vállaltak, mivel így lehet biztosítani, hogy Budapest fenntartható pénzügyi pályára kerüljön.
A megállapodás több elemből áll. Ennek egyik része a szolidaritási hozzájárulás csökkentése, valamint az, hogy a főváros 20 milliárd forinttal csökkenti működési kiadásait, amivel elkerülhető a drága hitelfelvétel. A létszámcsökkentések ennek a csomagnak az első látható jelei.