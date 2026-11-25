Vitézy Dávid és Karácsony Gergely októberben számolt be arról, hogy újjászerveződött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), az eső ülés egyik fő témája pedig Budapest fenntartható finanszírozása volt. A kormány pénzügyi segítséget nyújtott a nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatnak, azonban cserébe komoly elvárásokat fogalmazott meg.

Karácsony Gergely költségcsökkentésbe kezdett / Fotó: AFP

A megállapodás értelmében a főváros 120 milliárd forintos egyszeri támogatásban részesült, valamint elállt azoktól a perektől, amelyeket még az előző kormány ellen indított. Most a költségcsökkentő intézkedések részeként a Főpolgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadásait egymilliárd forinttal megvágja, aminek következtében 65 ember veszíti el munkáját. Ez a 2026. november 27-i közgyűlés 1. napirendi pontjában szereplő előterjesztéshez tartozó kiegészítésből derült ki.

Karácsony Gergely spórolásba kezdett

A dokumentum értelmében a Főpolgármesteri Hivatal hivatali szervezetében létszámcsökkentést hajt végre. Ennek részeként a 2026. október 31-i állapothoz képest a három hónapnál régebben betöltetlen üres álláshelyek megszüntetését, továbbá

legkésőbb 2027. március 1-jei hatállyal a ténylegesen foglalkoztatottak számának 65 fővel való csökkentését rendelte el.

Az érintetteknek a jogszabályban előírt felmentési idő és végkielégítés jár, amelynek összegét a 2027. évi költségvetésbe is beépítik. Ez indokolja az intézkedés végrehajtásának mihamarabbi megkezdését. A kiegészítésben az is olvasható, hogy a létszámcsökkentés mellett számos olyan fejlesztés és átszervezés van folyamatban, amelyek megvalósítása javítja majd a hatékonyságot. Jelenleg a hivatal 1 071 álláshelyén 1 035 főt foglalkoztatnak.

A Budapestért Dolgozók Munkahelyi Szakszervezete kérése alapján a létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatási rendszer indul. Ennek része a Munkábahelyezést Elősegítő Bizottság (MEB), a Fővárosi Álláskeresési Iroda munkatársai, illetve a szakszervezet képviselője. A Főpolgármesteri Hivatal így kíván segítséget nyújtani a megfelelő új munkahely megtalálásában, illetve a jogviszony megszűnésére való felkészülésben.