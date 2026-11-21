Már a külföldiek is sokallják az árakat, mégis megtelik a Vörösmarty tér: kimentünk a karácsonyi vásárba, és megértettük, miért – az árusok meglepő dolgokat meséltek
A karácsonyi vásárban könnyű elveszíteni az időérzékünket. Az ember megáll egy-egy feldíszített stand előtt, végignézi a kézműves ajándékokat, aztán a hideg elől inkább egy forró ital társaságában folytatja a sétát. A Vörösmarty téren idén is egymást érik a látogatók, és első pillantásra úgy tűnhet, hogy a karácsonyi hangulatnak semmi sem szabhat határt. Pedig amikor az árakról kezdünk beszélgetni, már jóval árnyaltabb kép rajzolódik ki.
A vásárban megforduló külföldiek közül többen is elmondták, hogy Budapest adventi hangulata kifejezetten tetszik nekik. Az ünnepi környezet és a kínálat önmagában is élmény, csakhogy a nézelődés és a vásárlás között egyre nagyobb lehet a különbség. Vannak, akik szívesen költenek, mások viszont már alaposan meggondolják, mit vigyenek haza.
De vajon mit látnak ebből azok, akik egész nap a pult mögött állnak? Több árussal is beszélgettünk, és hamar kiderült, hogy a látogatók pénztárcája csak az egyik oldala a történetnek. A másikon ott vannak
- a bérleti díjak,
- a működési költségek,
- az új fizetési rendszer,
- sőt még a lopások is.
A külföldiek is meglepődnek az árakon
Az egyik árustól először azt kérdeztük, kik vásárolnak leginkább a Vörösmarty téren. A válasz meglepő volt. Bár a tömegben szerinte a külföldiek vannak többségben, a tényleges vásárlók között már sokkal kiegyenlítettebb az arány.
A látogatók nagy része külföldi, de vásárlás szempontjából szerintem nagyjából fele-fele az arány
– mesélte. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a magyarok valóban visszafogottabban költenek-e, mint a turisták. Az árus szerint ezt egyáltalán nem lehet ilyen egyszerűen kijelenteni. Vannak magyarok, akik megérkeznek, kiválasztanak egy drágább terméket, és gondolkodás nélkül megveszik. Másoknak viszont már az első árcédula is elég ahhoz, hogy továbbálljanak. Csakhogy ugyanez a külföldiekkel is megtörténik.
Az árus szerint az olasz turisták különösen gyakori vendégek. Sokszor lelkesen válogatnak, láthatóan szeretnének vásárolni, majd csalódottan veszik tudomásul, hogy a kiszemelt termék túl sokba kerül. A lengyeleknél is hasonló reakciókat tapasztal.
A nyugat-európai látogatók között pedig ugyanúgy vannak gond nélkül költekezők, mint olyanok, akiknek már túl magasak az árak.
Ez a helyszínen megkérdezett turisták véleményével is egybevágott. A drágaságot többen szóvá tették, de nem kizárólag panaszkodtak. A karácsonyi hangulatot és a vásár kínálatát is értékelték, vagyis a magas árak ellenére sem feltétlenül távoztak rossz élményekkel.
Mindenki kezében van valami forró, de vajon mennyit költenek?
A beszélgetés során az ételes standokra is rákérdeztünk. A vendéglátás ugyanis a karácsonyi vásárok egyik leglátványosabb része, és a tömegből könnyen arra következtethetnénk, hogy az árusoknak nincs okuk panaszra. Csakhogy az egyik kereskedő szerint a látszat csalóka lehet.
A kajarész mindig tele van, de nem tudom, hogy azért, mert sokat vásárolnak, vagy mert ott melegebb van
– mondta nevetve.
Abban viszont biztos, hogy forró ital szinte mindenkinél van. A tömegben valóban sokan csak nézelődnek, fényképeznek, vagy egy-egy ital mellett beszélgetnek. Nem mindenki érkezik nagybevásárlásra, és ezt a standok mögött állók is pontosan érzékelik. Az egyik árus szerint éppen ezért nehéz megmondani, hogy a látványos érdeklődésből végül mekkora forgalom lesz. A vendégek jönnek-mennek, nézelődnek, kérdeznek, de nem minden beszélgetés végződik vásárlással.
„Több tízmilliós helybérek is lehetnek” – egy korábbi árus is megszólalt
Amikor a magas árakról kérdeztük a kereskedőket, hamar előkerült egy olyan téma, amelyet a látogatók kevésbé ismernek: a standok bérleti díja. Az egyik árus szerint a szervezéssel alapvetően elégedett, a pénzügyi feltételekkel azonban már korántsem.
A pénzügyi rész az, ami mindenkit nagyon bosszant – mondta. Elmesélte, hogy a helyek bérlése rendkívül drága, és a kollégái közül többen is panaszkodtak a megemelkedett költségekre. Egyik ismerőse állítólag még azt is fontolgatta, hogy ilyen feltételek mellett egyáltalán megéri-e kitelepülnie. A témáról egy járókelővel is beszélgettünk, aki korábban éveken keresztül maga is árusként dolgozott a karácsonyi vásárban. Amikor meghallotta, hogy a helypénzekről érdeklődünk, rögtön volt mondanivalója.
Dolgoztam több évig kint árusként. Nem gondolnád, de nagyon brutális a helyár
– kezdte. Azt mondta, nem szeretné védeni a magas fogyasztói árakat, de szerinte a látogatók nem feltétlenül látják, milyen költségekkel kell számolniuk a kereskedőknek. Egyre kevesebben mennek árulni, mert több tízmilliós helybérek is lehetnek, plusz az áram és egyebek – állította. A korábbi árus szerint ráadásul a magas árak sem jelentenek automatikusan jó üzletet. „Én olyan helyen dolgoztam, amelyik ilyen magas árak mellett is alig jött ki profitban” – mesélte. A szervezőkről már jóval keményebben fogalmazott. Szerinte túlságosan magas díjakat kérnek a kereskedőktől, és ezek egy része indokolatlan.
A több tízmilliós bérleti díjakra vonatkozó állítást független adatokkal nem tudtuk ellenőrizni, de a jelenleg is kint dolgozó árusok beszámolói szintén jelentős – bár lényegesen eltérő – költségterhekről szólnak. Egyikük szerint a legtöbben igyekeztek visszafogottan emelni az áraikat a tavalyihoz képest, de a költségek miatt erre így is szükség volt.
Szerintem a legtöbben minimálisan emeltek, de muszáj volt
– fogalmazott.
Még a fizetési terminál is fejtörést okozott
A magas helypénz mellett egy másik probléma is előkerült: az új fizetési rendszer. Az egyik árus elmesélte, hogy a vásárban változott a terminálok használata, és a szezon kezdetén sokan nem igazodtak el az új megoldáson. A szomszédos standoknál dolgozók egymást kérdezgették, vajon sikerült-e már megfejteniük, hogyan működik a rendszer.
A kereskedő szerint a terminálokat a vásár biztosítja, de a használatuknak külön költsége van. Egy másik árus is arról beszélt, hogy a nyitáskor többeknek akadt problémájuk az új pénzbeszedési megoldással. A pontos díjakat nem árulhatták el, de abban egyetértettek, hogy ez is egy újabb teher a kereskedők számára.
Vannak, akik minden karácsonykor ugyanahhoz az árushoz térnek vissza
Miközben a turisták egy része az árakon csodálkozik, akadnak olyan magyar vásárlók, akik pontosan tudják, miért jöttek a Vörösmarty térre. Nem is először járnak itt, sőt, vannak, akik minden évben ugyanazokat a standokat keresik fel.
Vannak kifejezetten gyűjtők, akik tényleg minden évben visszajönnek, megnézik, mi az újdonság, és vesznek belőle
– mesélte az egyik árus. Szerinte ezek a vásárlók nem feltétlenül az ünnepi forgatag kedvéért érkeznek. Tudják, mit keresnek, és ha megtetszik nekik valami, nem sokat gondolkodnak a vásárláson. A külföldieknél kevésbé tapasztalja ezt a fajta visszatérést, de velük is akadnak emlékezetes pillanatai. Ő is különösen az olaszokat kedveli, akikből szerinte rengeteg megfordul a vásárban.
Sokan nem beszélnek angolul, ezért kézzel-lábbal kell megértetniük magukat. Az árus szerint vannak kollégái, akiket ez bosszant, ő viszont kifejezetten szereti az olasz vendégeket: „Sokat beszélnek, lelkesen válogatnak, és még akkor is kedvesek, ha végül nem vásárolnak.”
Nem csak a vásárlók miatt kell résen lenni
A karácsonyi vásárnak persze van egy olyan oldala is, amelyet a látogatók szerencsére ritkábban tapasztalnak meg. Amikor arról kérdeztük az egyik árust, történt-e valami különös az idei szezonban, szinte azonnal a lopásokat említette. Elmesélte, hogy egyes standokról időnként értékesebb termékek is eltűnnek. Ráadásul szerinte vannak olyan tolvajok, akik pontosan tudják, mit akarnak elvinni.
Nem nézelődnek, hanem jönnek, és viszik, amit kinéztek
– magyarázta. Azt viszont külön hangsúlyozta, hogy a látogatóktól történő lopásokról nem hallott, ő kizárólag a standoknál előforduló esetekről tud. A biztonsági jelenlétet mindenesetre erősebbnek érzi, mint a korábbi években. Mentőkkel, tűzoltókkal és rendszeresen ellenőrző szervezőkkel is találkozott. A tavalyi szezonból az ittas turisták is eszébe jutottak. Elmondása szerint előfordult, hogy egyesek annyit ittak, hogy végül kórházi ellátásra szorultak. Idén azonban egyelőre nem tapasztalt hasonlóan súlyos esetet.
A meleg mosdó néha többet ér mindennél
A vásárban nézelődve könnyű megfeledkezni arról, hogy az árusoknak nem egy-két órát, hanem szinte az egész napot a hidegben kell tölteniük. Ezért megkérdeztük egyiküket, hogyan lehet ezt bírni. Én szerencsére jól bírom a hideget – kezdte, majd gyorsan hozzátette, hogy azért a szervezők is igyekeznek segíteni. Kapnak
- fűtőeszközöket
- és melegíthető párnákat,
amelyekre szükség esetén le lehet ülni. De van egy ennél egyszerűbb megoldása is. Ha nagyon átfázik, kimegy a mosdóba, és egy kicsit ott marad melegedni. A WC meleg. Ha nagyon kell, elmegyek, és ülök ott egy picit – mesélte nevetve. Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy van meleg víz és szappan, a mosdók pedig rendben vannak. A munkakörülményekkel tehát összességében elégedett.
Végre nem csak Bruno Mars szól egész nap
Az egyik árusnak a zenéről is határozott véleménye van. Elmondása szerint korábban sokszor ugyanazokat a karácsonyi dalokat kellett hallgatniuk egész nap. Különösen Bruno Mars számait emlegette, amelyeket egy idő után már nehezen viselt. Idén azonban kellemes meglepetés érte:
élőzenével is találkozott a vásárban.
Egy énekesnő hosszabb ideig szórakoztatta a közönséget, sőt, időnként a látogatókat is megpróbálta bevonni a közös éneklésbe. Az árus sokkal jobban élvezte, mint amikor újra és újra ugyanaz a lejátszási lista indult el.
Drága a karácsony, de azért még mindig szeretjük
A beszélgetésekből végül nem az derült ki, hogy a Vörösmarty téri karácsonyi vásárral mindenki elégedetlen lenne. Éppen ellenkezőleg: a panaszok mellett rengeteg kedves történetet is hallottunk. Az egyik árus például kifejezetten jó hangulatúnak nevezte a nyitást. Sokan voltak, az emberek kedvesek voltak, és a külföldiek között is akadtak bőven lelkes vásárlók.
A turisták sem kizárólag az árakról beszéltek. Volt, akinek a karácsonyi hangulat tetszett, más a kínálatot dicsérte.
A drágaság ugyan sokaknál szóba került, de ettől még nem feltétlenül bánták meg, hogy kilátogattak. Az árusoknál is hasonló kettősséget tapasztaltunk. A helypénzt sokallják, az új fizetési rendszerrel voltak nehézségeik, de közben örülnek a visszatérő vásárlóknak, a kedves turistáknak és annak, hogy a vásárban mindig történik valami.
Az egyik kereskedő a beszélgetésünk végén még egyszer visszatért az olasz vendégekre. Azt mondta, ő kifejezetten szereti őket, még akkor is, ha néha csak kézzel-lábbal sikerül megértetniük magukat. Talán ez az egyik legjobb összefoglalása annak, milyen is a Vörösmarty téri karácsonyi vásár belülről: drága, néha fárasztó, olykor bosszantó, de közben tele van olyan emberekkel és pillanatokkal, amelyek miatt az árusoknak sem csak a nehézségek jutnak eszükbe róla.
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