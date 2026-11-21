A karácsonyi vásárban könnyű elveszíteni az időérzékünket. Az ember megáll egy-egy feldíszített stand előtt, végignézi a kézműves ajándékokat, aztán a hideg elől inkább egy forró ital társaságában folytatja a sétát. A Vörösmarty téren idén is egymást érik a látogatók, és első pillantásra úgy tűnhet, hogy a karácsonyi hangulatnak semmi sem szabhat határt. Pedig amikor az árakról kezdünk beszélgetni, már jóval árnyaltabb kép rajzolódik ki.

Már kora délután is nagy volt a nyüzsgés a Vörösmarty téri karácsonyi vásárban / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A vásárban megforduló külföldiek közül többen is elmondták, hogy Budapest adventi hangulata kifejezetten tetszik nekik. Az ünnepi környezet és a kínálat önmagában is élmény, csakhogy a nézelődés és a vásárlás között egyre nagyobb lehet a különbség. Vannak, akik szívesen költenek, mások viszont már alaposan meggondolják, mit vigyenek haza.

De vajon mit látnak ebből azok, akik egész nap a pult mögött állnak? Több árussal is beszélgettünk, és hamar kiderült, hogy a látogatók pénztárcája csak az egyik oldala a történetnek. A másikon ott vannak

a bérleti díjak,

a működési költségek,

az új fizetési rendszer,

sőt még a lopások is.

A külföldiek is meglepődnek az árakon

Az egyik árustól először azt kérdeztük, kik vásárolnak leginkább a Vörösmarty téren. A válasz meglepő volt. Bár a tömegben szerinte a külföldiek vannak többségben, a tényleges vásárlók között már sokkal kiegyenlítettebb az arány.

A látogatók nagy része külföldi, de vásárlás szempontjából szerintem nagyjából fele-fele az arány

– mesélte. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a magyarok valóban visszafogottabban költenek-e, mint a turisták. Az árus szerint ezt egyáltalán nem lehet ilyen egyszerűen kijelenteni. Vannak magyarok, akik megérkeznek, kiválasztanak egy drágább terméket, és gondolkodás nélkül megveszik. Másoknak viszont már az első árcédula is elég ahhoz, hogy továbbálljanak. Csakhogy ugyanez a külföldiekkel is megtörténik.

Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az árus szerint az olasz turisták különösen gyakori vendégek. Sokszor lelkesen válogatnak, láthatóan szeretnének vásárolni, majd csalódottan veszik tudomásul, hogy a kiszemelt termék túl sokba kerül. A lengyeleknél is hasonló reakciókat tapasztal.

A nyugat-európai látogatók között pedig ugyanúgy vannak gond nélkül költekezők, mint olyanok, akiknek már túl magasak az árak.

Ez a helyszínen megkérdezett turisták véleményével is egybevágott. A drágaságot többen szóvá tették, de nem kizárólag panaszkodtak. A karácsonyi hangulatot és a vásár kínálatát is értékelték, vagyis a magas árak ellenére sem feltétlenül távoztak rossz élményekkel.