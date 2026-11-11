Egy hete nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, méghozzá Magyar Péter miniszterelnökhöz illően meglehetősen rendhagyó módon. A kormányfő már két héttel korábban, egy maratoni, kétórás parlamenti beszédben ismertette az „igazságosság és fejlődés költségvetésének” főbb elemeit, magát a dokumentumot azonban néhány beavatotton kívül lényegében senki sem ismerhette.

Lehet, hogy a New York-i és a londoni elemzőket meggyőzte Kármán András, de a 2027-es költségvetéssel a magyar gazdaság így is kaphat egy pofont Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Lehet, hogy a New York-i és a londoni elemzőket meggyőzte Kármán András, de a 2027-es költségvetéssel a magyar gazdaság így is kaphat egy pofont

Ilyesmire az elmúlt 36 évben nem volt példa Magyarországon, a költségvetési törvényjavaslatot hagyományosan protokolláris keretek között adta át a pénzügyminiszter az Országgyűlés elnökének, néhány órával később pedig már a teljes dokumentum nyilvánosan hozzáférhető volt. Ezúttal ez elmaradt, ehelyett a pénzügyminiszter egy Facebook-videóban számolt be arról, hogy ahogy szombat délelőtt egyszerűen átad egy paksamétát Forsthoffer Ágnes házelnöknek.

Pedig a kormány számára különösen nagy volt a tét, a 2027-es költségvetés ugyanis jóval többről szólt a következő év bevételeinek és kiadásainak megtervezésénél. A kabinetnek mindenekelőtt arról kellett meggyőznie a befektetőket, hogy az euróbevezetés nem pusztán politikai ígéret, hanem egy hiteles, konkrét intézkedésekkel is alátámasztott gazdaságpolitikai cél. Ehhez pedig azt is bizonyítania kellett, hogy képes úrrá lenni az elszabadult költségvetési hiányon, és a következő években tartósan fenntartható pályára állítani az államháztartást.

Úgy tűnik, ezt az akadályt a Tisza-kormány sikerrel vette: a magyar eszközök továbbra is keresettek, a forint stabil maradt, a piaci reakciók pedig arra utalnak, hogy a befektetők egyelőre hihetőnek tartják a kormány vállalását, miszerint az idei, GDP-arányosan 7,5 százalékos hiány jövőre 4,9 százalékra csökkenhet és végül 2030-ra 3 százalékra süllyedhet.

A befektetői bizalom megőrzésének azonban komoly ára van: a kabinet a 600 milliárd forintos béremelési program mellé 1000 milliárd forintnyi adóemelést irányzott elő, miközben a minisztériumok kiadásait is jelentősen megnyirbálná. A költségvetési egyensúly javítását célzó intézkedések így számottevő terhet róhatnak a gazdaságra, tovább rontva az egyébként sem túl kedvező növekedési kilátásokat.

A kiigazítás mértékét jól érzékelteti a Költségvetési Tanács véleménye is, amely szerint jövőre a működési kiadások 10, a felhalmozási kiadások pedig ennél is nagyobb mértékben, 20 százalékkal csökkennek. A kormány összességében a jelenlegi nominális GDP-hez viszonyítva több mint 2000 milliárd forintos megtakarítást tervez. A visszafogás különösen a beruházásokat érintheti érzékenyen, ami a már amúgy is gyenge növekedési kilátások mellett további fékezőerőt jelenthet a magyar gazdaság számára.

Ekkora szigorítás mellett nehezen lehetne azt mondani a 2027-es költségvetési törvényjavaslatra, hogy kiengedő

– mondta a Világgazdaságnak Sümegi Ákos, az MBH Bank Elemzési Centrumának makrogazdasági elemzője, aki szerint a 2026-os egyszeri tételek kiesésével a Havária Alap, RRF-tranzakciók, EU-bírósági döntések, fegyverpénz rögtön a GDP közel 1,5 százalékát tudja megspórolni a kormány, amely mellé még jócskán jelentettek be hiánycsökkentő lépéseket az adóemelések formájában.