Lehet, hogy a New York-i és a londoni elemzőket meggyőzte Kármán András, de a 2027-es költségvetéssel a magyar gazdaság így is kaphat egy pofont
Egy hete nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek a jövő évi költségvetési törvényjavaslatot, méghozzá Magyar Péter miniszterelnökhöz illően meglehetősen rendhagyó módon. A kormányfő már két héttel korábban, egy maratoni, kétórás parlamenti beszédben ismertette az „igazságosság és fejlődés költségvetésének” főbb elemeit, magát a dokumentumot azonban néhány beavatotton kívül lényegében senki sem ismerhette.
Lehet, hogy a New York-i és a londoni elemzőket meggyőzte Kármán András, de a 2027-es költségvetéssel a magyar gazdaság így is kaphat egy pofont
Ilyesmire az elmúlt 36 évben nem volt példa Magyarországon, a költségvetési törvényjavaslatot hagyományosan protokolláris keretek között adta át a pénzügyminiszter az Országgyűlés elnökének, néhány órával később pedig már a teljes dokumentum nyilvánosan hozzáférhető volt. Ezúttal ez elmaradt, ehelyett a pénzügyminiszter egy Facebook-videóban számolt be arról, hogy ahogy szombat délelőtt egyszerűen átad egy paksamétát Forsthoffer Ágnes házelnöknek.
Pedig a kormány számára különösen nagy volt a tét, a 2027-es költségvetés ugyanis jóval többről szólt a következő év bevételeinek és kiadásainak megtervezésénél. A kabinetnek mindenekelőtt arról kellett meggyőznie a befektetőket, hogy az euróbevezetés nem pusztán politikai ígéret, hanem egy hiteles, konkrét intézkedésekkel is alátámasztott gazdaságpolitikai cél. Ehhez pedig azt is bizonyítania kellett, hogy képes úrrá lenni az elszabadult költségvetési hiányon, és a következő években tartósan fenntartható pályára állítani az államháztartást.
Úgy tűnik, ezt az akadályt a Tisza-kormány sikerrel vette: a magyar eszközök továbbra is keresettek, a forint stabil maradt, a piaci reakciók pedig arra utalnak, hogy a befektetők egyelőre hihetőnek tartják a kormány vállalását, miszerint az idei, GDP-arányosan 7,5 százalékos hiány jövőre 4,9 százalékra csökkenhet és végül 2030-ra 3 százalékra süllyedhet.
A befektetői bizalom megőrzésének azonban komoly ára van: a kabinet a 600 milliárd forintos béremelési program mellé 1000 milliárd forintnyi adóemelést irányzott elő, miközben a minisztériumok kiadásait is jelentősen megnyirbálná. A költségvetési egyensúly javítását célzó intézkedések így számottevő terhet róhatnak a gazdaságra, tovább rontva az egyébként sem túl kedvező növekedési kilátásokat.
A kiigazítás mértékét jól érzékelteti a Költségvetési Tanács véleménye is, amely szerint jövőre a működési kiadások 10, a felhalmozási kiadások pedig ennél is nagyobb mértékben, 20 százalékkal csökkennek. A kormány összességében a jelenlegi nominális GDP-hez viszonyítva több mint 2000 milliárd forintos megtakarítást tervez. A visszafogás különösen a beruházásokat érintheti érzékenyen, ami a már amúgy is gyenge növekedési kilátások mellett további fékezőerőt jelenthet a magyar gazdaság számára.
Ekkora szigorítás mellett nehezen lehetne azt mondani a 2027-es költségvetési törvényjavaslatra, hogy kiengedő
– mondta a Világgazdaságnak Sümegi Ákos, az MBH Bank Elemzési Centrumának makrogazdasági elemzője, aki szerint a 2026-os egyszeri tételek kiesésével a Havária Alap, RRF-tranzakciók, EU-bírósági döntések, fegyverpénz rögtön a GDP közel 1,5 százalékát tudja megspórolni a kormány, amely mellé még jócskán jelentettek be hiánycsökkentő lépéseket az adóemelések formájában.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza azt emelte ki, hogy a kiigazításokhoz sorolható a minisztériumi kiadások nagyjából 10 százalékos lefaragásával 447 milliárd forintot takarítanak meg, míg az adóemelések közel 1000 milliárd forintot, ezt részben ellensúlyozzák adócsökkentő vagy kiadásnövelő tételek, mint. családi pótlék duplázása.
Íme a legfontosabb tételek:
- a társasági adó-és innováció járulék emelésése 240 milliárd,
- a vagyonadó 200 milliárd,
- dohánytermékek jövedéki adójának emelése 90 milliárd,
- cégautóadó 30 milliárd,
- kiskereskedelmi adó 54 milliárd,
- szja-mentesség felső korlátja 45 milliárd,
- pénzügyi tranzakciós illeték 40 milliárd,
- bányajáradék emelése 30 milliárd,
- rehabilitációs hozzájárulás 35 milliárd,
- szén-dioxid adó 25 milliárd.
Ezek után aligha meglepő, hogy a legnagyobb vállalkozói érdekképviseletek sem különösebben derűlátók. Az elmúlt napokban három jelentős szervezetet is megkerestünk, és mindegyikük a gazdasági bizonytalanságot, a növekvő adóterheket, és főként a vagyonadó igazságtalanságát emelte ki. Különösen nehéz helyzetben van az építőipar: Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke szerint az ágazat 15 éve nem nézett szembe ekkora nehézségekkel, és attól tart, hogy a válságból való kilábalás akár évekig is elhúzódhat.
A kormány mindezek ellenére továbbra is optimista: arra számít, hogy az idei 1,7 százalékos GDP-bővülés után 2027-ben már 2,4 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság. Ez azonban meghaladja a nemzetközi intézmények várakozásait: az IMF és az OECD egyaránt 2,1 százalékos növekedést prognosztizál jövőre. Az óvatosabb előrejelzések indokoltságára utalhat a legfrissebb, harmadik negyedéves GDP-adat is, amely a magyar gazdaság növekedési lendületének gyengüléséről árulkodik.
Kevesebb beruházás jöhet jövőre
Éppen ezért kulcsfontosságú lenne, hogy 2027-ben minél több beruházás és fejlesztés induljon el. A jövő évi költségvetésben a Pénzügyminisztérium összesen 1615 milliárd forintnyi uniós felhalmozási kiadással számol, miközben saját bevallása szerint 442 milliárddal csökkentette a hazai finanszírozású beruházásokat. Így továbbra is kérdéses, hogy jövőre sikerül-e érdemben felpörgetni a beruházásokat.
Regős Gábor szerint a beruházási kiadások azért is kerülhetnek könnyen a megszorítások célkeresztjébe, mert ezek azok a tételek, amelyeken a kormány viszonylag egyszerűen tud spórolni.
Az állami alkalmazottak bérét például mindenképpen ki kell fizetni, a fejlesztéseket viszont könnyebb elhalasztani vagy visszafogni. Pedig lenne mit bepótolni: az uniós forrásokhoz való korlátozott hozzáférés az elmúlt években jelentősen visszavetette a beruházási aktivitást.
A kilátásokat ugyanakkor árnyalja, hogy az uniós pénzek felhasználásának költségvetési elszámolása és a beruházások tényleges megvalósulása időben elválhat egymástól. Az RRF-források egy jelentős része például még az idei költségvetés kiadási oldalán jelenik meg, miközben az ezekből finanszírozott fejlesztések – például a vasúti járműbeszerzések – ténylegesen csak később valósulhatnak meg. Ráadásul az RRF-források költségvetésen kívülre helyezése tovább nehezíti az egyes évek adatainak összehasonlítását. Így a költségvetés beruházási előirányzataiból önmagukban nehéz megítélni, hogy 2027-ben valójában mekkora lendületet vehetnek a fejlesztések.
„Az elmúlt években bőven megtapasztalhattuk a beruházások elhalasztásának következményeit. Sok esetben a költségvetés helyzete miatt év közben kellett leállítani vagy későbbre halasztani fejlesztéseket, aminek hatásai jól láthatók például a HÉV-ek és általában a vasúti közlekedés állapotán. Az biztos, hogy a következő években sem áll majd rendelkezésre elegendő forrás valamennyi szükséges beruházás megvalósításához. Azt ugyanakkor egyelőre nehéz megjósolni, hogyan alakul a beruházások volumene a korábbi évekhez képest. Az állami fejlesztések tartósan alacsony szintje azonban hosszabb távon egyértelműen káros, és akár a magyar gazdaság versenyképességét is ronthatja” – hangsúlyozta Regős Gábor.
Rodic Ádám, az MBH Bank makrogazdasági elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy agy átfogó beruházási felülvizsgálatot követően több korábban tervezett nagy állami projektet leállítottak vagy átütemeztek, részben költséghatékonysági, társadalmi és környezetvédelmi szempontok miatt, miközben a kiemelt beruházások engedélyezési rendszere is szigorodott. Ezzel párhuzamosan a hangsúly egyre inkább a termelékenységet javító, uniós forrásból finanszírozható fejlesztésekre helyeződik át. A növekedési hatás kulcskérdése elsősorban az lesz, hogy milyen ütemben érkeznek meg és kerülnek felhasználásra az uniós források, illetve ezek mennyire tudnak további magánberuházásokat indukálni.
Itt van a legnagyobb kockázat
A Gránit Alapkezelő közgazdásza szerint az elmúlt években nem elsősorban a költségvetési tervek megalapozottságával volt probléma, hanem azzal, hogy a tényleges kiadások rendre eltértek az eredeti előirányzatoktól. Ebben szerepet játszottak az év közben bejelentett újabb és újabb jóléti intézkedések is. Úgy véli, a 2027-es költségvetés esetében is az lesz a legnagyobb kérdés, hogy meglesz-e a politikai akarat az elfogadott keretek betartására.
A legnagyobb kockázatot az 1500–2300 milliárd forintra tervezett megtakarítások teljesülésében látom, legyen szó akár konkrétan nevesített, akár általános tételekről. Jó példa erre a Magyarországot sújtó, napi egymillió eurós migrációs bírság: ennek megszüntetése valóban indokolt lenne, de egyelőre semmi garancia nincs arra, hogy ez meg is történik
– fogalmazott az elemző.
Regős Gábor szerint a költségvetés a piacok és a hitelminősítők felé egyelőre teljesítette a legfontosabb feladatát, hiszen a kitűzött hiánycél megfelel a várakozásoknak. Úgy véli, a hitelminősítők kedvezően értékelhetik az Európai Unióval fennálló kapcsolatok javulását és a Magyarországnak járó forrásokhoz való hozzáférés bővülését is. Egy esetleges felminősítéshez azonban ennél többre lesz szükség: arra, hogy a kedvezőbb költségvetési pálya ne csak a tervekben, hanem a tényleges adatokban is megjelenjen, és egyértelművé váljon, hogy Magyarország tartósan fenntarthatóbb költségvetési egyensúly felé halad.
Sümegi Ákos szerint piacok és hitelminősítők szempontjából leginkább a megvalósítás, nem pedig a bejelentések lesznek érdekesek. Amennyiben az intézkedések megvalósítása mellett is sikerül tartani a megcélzott hiánypályát, azt minden bizonnyal a hitelminősítők és a piac is értékelni fogja, amely megmutatkozhat a forint erősödésében és a hozamok csökkenésében is.