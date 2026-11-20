Magyarország két éve változatlan kilátását javította most stabilra a Moody’s – így reagált Kármán András pénteken éjjel, nyilvánossá tette az amerikai hitelminősítő a jelentését a magyar gazdaságról.

Azonnal megszólalt Kármán András a nagy amerikai hitelminősítő ítélete után / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hogy a Moody's hitelminősítő péntek este bejelentette, hogy

negatívról stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását.

Ezzel egyidejűleg megerősítette Magyarország hosszú lejáratú kibocsátói és elsőrendű, fedezetlen adósságának Baa2 besorolását,

valamint a devizában denominált, elsőrendű, fedezetlen adósságkibocsátási programjának (P)Baa2 besorolását.

A globális hitelminősítő indoklása mindenképpen figyelemreméltóra sikerült. Egyebek között arról írt, hogy a kilátás stabilra módosítása azt tükrözi, hogy a végrehajtott intézményi reformok, valamint Magyarország és az Európai Unió (EU, Aaa, stabil kilátás) közötti kapcsolatok érdemi javulása jelentősen mérsékelte azokat a kormányzással összefüggő lefelé mutató kockázatokat, amelyek korábban a negatív kilátást indokolták.

Szerinte az előrelépést olyan korrupcióellenes intézmények megerősödése jelzi, mint

az Integritás Hatóság,

vagy az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása,

továbbá Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése,

és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás,

végül pedig a korábban felfüggesztett uniós források felszabadítása.

Az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása, a befektetői hangulat jelentős javulása és egy konkrét költségvetési konszolidációs program együttesen kedvezőbb kilátásokat teremtenek a gazdasági növekedés tartós élénküléséhez, az államadósság-teher csökkenéséhez, valamint az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságának javulásához – áll a Moody's közleményében.

Azonnal megszólalt Kármán András a nagy amerikai hitelminősítő ítélete után

A hitelminősítő ezzel elismeri a gazdaságpolitikai fordulat kézzelfogható eredményeit – reagált perceken belül Kármán András a közösségi oldalán. Felidézte, hogy tavasszal, a választások utáni hónapokban mindhárom (Moody's, Fitch, S&P) nagy hitelminősítő megelőlegezte a bizalmat az új kormánynak azzal, hogy

akkor leminősítés helyett változatlanul hagyták Magyarország besorolását.

Most, a hitelminősítők közül elsőként a Moody’s értékelte a kormány elmúlt fél évének munkáját, a 2027-es költségvetést és a középtávú gazdasági programot. Ennek alapján Magyarország kilátása javult, ami az országnak nagyobb biztonságot és olcsóbb hiteleket is jelent.