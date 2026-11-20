Azonnal megszólalt Kármán András a nagy amerikai hitelminősítő ítélete után: további lépések jönnek Magyarországon az euró bevezetéséhez – "Mi készen állunk"
Magyarország két éve változatlan kilátását javította most stabilra a Moody’s – így reagált Kármán András pénteken éjjel, nyilvánossá tette az amerikai hitelminősítő a jelentését a magyar gazdaságról.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hogy a Moody's hitelminősítő péntek este bejelentette, hogy
- negatívról stabilra módosította Magyarország államadós-besorolásának kilátását.
- Ezzel egyidejűleg megerősítette Magyarország hosszú lejáratú kibocsátói és elsőrendű, fedezetlen adósságának Baa2 besorolását,
- valamint a devizában denominált, elsőrendű, fedezetlen adósságkibocsátási programjának (P)Baa2 besorolását.
A globális hitelminősítő indoklása mindenképpen figyelemreméltóra sikerült. Egyebek között arról írt, hogy a kilátás stabilra módosítása azt tükrözi, hogy a végrehajtott intézményi reformok, valamint Magyarország és az Európai Unió (EU, Aaa, stabil kilátás) közötti kapcsolatok érdemi javulása jelentősen mérsékelte azokat a kormányzással összefüggő lefelé mutató kockázatokat, amelyek korábban a negatív kilátást indokolták.
Szerinte az előrelépést olyan korrupcióellenes intézmények megerősödése jelzi, mint
- az Integritás Hatóság,
- vagy az új Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítása,
- továbbá Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése,
- és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás,
- végül pedig a korábban felfüggesztett uniós források felszabadítása.
Az uniós forrásokhoz való hozzáférés helyreállása, a befektetői hangulat jelentős javulása és egy konkrét költségvetési konszolidációs program együttesen kedvezőbb kilátásokat teremtenek a gazdasági növekedés tartós élénküléséhez, az államadósság-teher csökkenéséhez, valamint az adósságszolgálati terhek finanszírozhatóságának javulásához – áll a Moody's közleményében.
Azonnal megszólalt Kármán András a nagy amerikai hitelminősítő ítélete után
A hitelminősítő ezzel elismeri a gazdaságpolitikai fordulat kézzelfogható eredményeit – reagált perceken belül Kármán András a közösségi oldalán. Felidézte, hogy tavasszal, a választások utáni hónapokban mindhárom (Moody's, Fitch, S&P) nagy hitelminősítő megelőlegezte a bizalmat az új kormánynak azzal, hogy
akkor leminősítés helyett változatlanul hagyták Magyarország besorolását.
Most, a hitelminősítők közül elsőként a Moody’s értékelte a kormány elmúlt fél évének munkáját, a 2027-es költségvetést és a középtávú gazdasági programot. Ennek alapján Magyarország kilátása javult, ami az országnak nagyobb biztonságot és olcsóbb hiteleket is jelent.
Mi indokolja a hitelminősítő szerint a javulást? – tette fel a kérdést a pénzügyminiszter. Kármán András listája a következő:
- A végrehajtott intézményi reformok,
- a jogállamiság helyreállítása terén megtett lépések.
- Magyarország és az Európai Unió kapcsolatának kedvező változása.
- A korrupcióellenes intézmények megerősítése, és ennek részeként az Európai Ügyészséghez való csatlakozás.
- A korábban felfüggesztett, az állami beruházásokat és a gazdasági növekedést támogató uniós források felszabadítása.
- A kormány euróövezeti csatlakozás melletti elköteleződése.
- Az egyértelműen javuló középtávú gazdasági kilátások, aminek a költségvetés stabilizálása és a hiteles költségvetési pálya egyaránt a feltétele.
- A mindezekből következő javuló befektetői hangulat,
- illetve az államadósság csökkenésének a kedvezőbb feltételei.
Azonban Kármán András arról is írt, hogy "látjuk és tudjuk", hogy a pozitív tendenciák mellett továbbra is vannak kihívások. Ezek kezeléséhez szükség van a költségvetés stabilizálásának a folytatására, ennek részeként az államadósság csökkentésére és a gazdasági növekedés elősegítésére, a középtávú költségvetési keretrendszert megerősítésére, a szakpolitikák hatékonyságát javító tartós intézményi reformokra és
további lépésekre az euróövezeti csatlakozás felé is.
Mi készen állunk! – zárta megszólalását a pénzügyminiszter.