A magyar gazdaság sajátosságait és növekedési kilátásait tükröző költségvetési pálya kijelölését szorgalmazza a Pénzügyminisztérium (PM), amely szerint az uniós elvárásokat összhangba kell hozni a kormány középtávú terveivel. A Kármán András vezette tárca szombaton az MTI-hez eljuttatott közleményében reagált arra, hogy az Európai Bizottság kedden kezdeményezte a Magyarországgal és Bulgáriával szemben folyó túlzottdeficit-eljárás szigorítását.

A Kármán András vezette tárca szerint szerint az új kormány intézkedései közelebb viszik Magyarországot az uniós költségvetési követelmények teljesítéséhez. / Fotó: Havran Zoltán/Világgazdaság

Kármán András továbbra is az előző kormányra mutogat – ez a Bizottságnak édeskevés

A minisztérium természetesen most is az előző kormányra igyekszik hárítani a felelősséget a brüsszeli döntés miatt. Álláspontjuk szerint a 2025-ös, de különösen a 2026-os büdzsé megalapozatlan feltételezésekre épült, a tényleges gazdasági folyamatok pedig jelentősen eltértek a tervezettektől. Magyarország így nem teljesítette a költségvetési kiadások növekedési ütemére vonatkozó uniós előírásokat.

A tárca a nyáron elvégzett költségvetési átvilágításra hivatkozva a Pénzügyminisztérium közölte, hogy az államháztartás idei hiánya a kormányváltás nélkül elérte volna a GDP 8,3 százalékát. Ezt az elmúlt hónapok intézkedéseivel 7,5 százalékra sikerült mérsékelniük.

A PM szerint tehát az új kormány intézkedései közelebb viszik Magyarországot az uniós költségvetési követelmények teljesítéséhez.

Valdis Dombrovskis gazdaságért felelős uniós biztos kedden, az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentette be, hogy az Európai Bizottság jelentős kockázatát látja annak, hogy Magyarország és Bulgária már az idén sem teljesíti a túlzottdeficit-eljárás keretében meghatározott követelményeket.

A biztos közölte, hogy a testület elégtelennek ítélte a két tagállam által az uniós ajánlások teljesítése érdekében tett lépéseket, ezért az eljárás szigorítását javasolja.

A tagállamok pénzügyminisztereiből álló Tanács dönthet arról, hogy hivatalosan is megállapítja-e a magyar költségvetési kiigazítás elégtelenségét. Az eljárás újabb szakasza önmagában még nem jár pénzügyi szankcióval, Magyarország számára azonban új korrekciós pálya kijelölését eredményezheti.

Mint arra a Világgazdaság már a múlt héten felhívta a figyelmet, Budapest és Brüsszel várakozásai jelentősen eltérnek a magyar államháztartás következő évekbeli egyenlegét illetően. A Tisza-kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékának megfelelő hiányt tervez,

az Európai Bizottság azonban 5,2 százalékos deficittel számol.

A brüsszeli prognózis 2028-ra már 5,3 százalékos hiányt és tovább emelkedő GDP-arányos államadósságot vetít előre. Az uniós testület már júniusban jelezte, hogy ősszel ismét napirendre veszi a magyar költségvetési korrekció kérdését. Amennyiben Brüsszel az eddig tervezettnél gyorsabb kiigazítást követel meg Magyarországtól, Kármán Andrásnak akár még az elfogadása előtt módosítania kellhet a Tisza-kormány első önálló költségvetését.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Telex információi szerint a magyar kormány egyelőre nem nyújtotta be Brüsszelnek az október végén bemutatott középtávú költségvetési programját. Az Európai Bizottság keddi dokumentuma szerint Magyarország október végéig olyan jelentést sem készített, amelyben részletezte volna, milyen intézkedésekkel kíván megfelelni a korábban elfogadott kiadási pályának.