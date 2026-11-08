Kármán András legizgalmasabb hetei kezdődnek: Ursula von der Leyen igenjét kell megszereznie Magyar Péter eurótervéhez
Örültek a befektetők a magyar eurótervnek, de ahhoz hogy kezdettől hitelesnek fogadják el, meg kell szerezni hozzá a brüsszeli jóváhagyást is. Kármán András magyar pénzügyminiszter számára izgalmas hetek kezdődnek.
Az uniós pénzügyminiszterek hétfői tanácskozása már a nyitány lehet. Az Ecofin legutóbbi ülésén egy hónapja helyette Ódor Bálint, Magyarország EU melletti állandó képviselője vett részt – ez még a 2027-es költségvetési tervezet véglegesítésének terhes időszaka volt.
Ezúttal másképp lehet, talán nem is a napirend miatt, hanem mert már felkészülést jelenthet a nagy feladatra.
November második felében és decemberben több fontos uniós értékelés is várható, amelyből kiderülhet, mennyire tartja hitelesnek az Európai Bizottság a magyar kormány 2027-es költségvetését és 2030-ig szóló hiánycsökkentési programját.
Kármán Andrásnak a túlzottdeficit-eljárás miatt is helyt kell állnia
Magyarország ellen túlzottdeficit-eljárás folyik, és a horror forgatókönyv az lenne, ha olyan drasztikus megszorítási kényszerbe futnánk, mint 2025-től kezdve a románok. Ha azonban a bizottság rábólint a középtávú tervre, az az euró bevezetésébnek tervére is hitelességi pecsétet jelent. Ami egészen addig érvényes, amíg a piacok nem érzékelnek kisiklást a lefektetett költségvetési vágányról.
Az előjelek kedvezőek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke október 23-ai ünnepi jelenlétét sok bírálat is érte, Magyar Péter azonban a piacokkal egyetemben azt olvashatták ki belőle, hogy szent a béke, és Brüsszel hajlik rá meghálálni, hogy a Tisza az áprilisi választáson kiütötte a nyeregből a bizottsági terveket gyakran keresztülhúzó, vagy eltérítő Orbán Viktort.
A támogatásra von der Leyennek is szüksége van. Most a leginkább, amikor sorsdöntő tagállami választások sora előtt a kártyák – a pénz és a hatalmi pozíciók – újraosztása folyik Európában. A hétéves uniós költségvetésről – amely mellesleg példátlan hatalmi jogköröket adna az Európai Bizottságról – máris bősz vita folyik, amelyet márpedig dűlőre kell vinni, mert tavasszal hatalomra kerülhetnek Franciaországban Orbán Viktor jobboldali szövetségesei, majd még több dominó is eldőlhet az unióban.
A politikai előjelek eddig kedvezőek
A küszöbönálló döntések a magyar és lengyel túlzottdeficit-eljárásokról ennek a nagyobb hatalmi rendezkedésnek a része.
A Brüsszel jobboldali kerékkötőit eltávolító lengyel és magyar kormányok az együttműködésért máris sokat kaptak, beleértve a korábban visszatartott uniós pénzeket és a szemhúnyást a politikai ellenfeleik elleni tisztogatás felett. Elnézték a magyar köztársasági elnök eltávolítását is, és könnyen lehet, hogy hasonló történik a következő hetekben a lengyel jegybankelnökkel.
A kölcsönös engedékenység azt sejteti – és így értékelik a piacok is –, hogy a túlzottdeficit-eljárások során sem esik baj, Budapest és Varsó pedig nem válnak az uniós költségvetési egyeztetések bajkeverőivé.
A menetrend a következő
- A magyar költségvetési tervek a heti napirend szerint legfeljebb érintőleg kerülnek szóba, a hétéves költségvetés tárgyalásai azonban már most meglódulnak: kedden az Ecofin az Európai Parlamenttel egyeztet, és a remények szerint pénteken az Európai Tanács előterjeszti a költségvetés új, kompromisszumos javaslatát.
- A bizottság AMECO-adatbázisa november 17-re jelzi az őszi előrejelzés frissítését, ebből már kiderülhet, nagyon mást vár-e a Brüssuzel, mint a magyar kormány. Ez a legfontosabb közeli időpont a magyar gazdasági növekedés, hiány és államadósság brüsszeli megítélésének megismerésére.
- Várhatón november második felében az európai szemeszter keretében a bizottság közzéteszi az uniós költségvetési és gazdaságpolitikai koordináció következő ciklusának dokumentumait, és itt már szerepelhet vélemény a magyar tervekről.
- December 11-én aztán megint az Ecofin ülésezik, és megvitathatja és értékelheti a magyar költségvetési pálya tervét.