Deviza
EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16% EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 471,35 +0,71% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 814 -0,04% OTP41 930 +1,65% RICHTER12 930 +0,46% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,67 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,83 +0,42% BUX144 471,35 +0,71% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 814 -0,04% OTP41 930 +1,65% RICHTER12 930 +0,46% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,67 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,83 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kármán András legizgalmasabb hetei kezdődnek: Ursula von der Leyen igenjét kell megszereznie Magyar Péter eurótervéhez

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvező előjelekkel utazhat Brüsszelbe a magyar pénzügyminiszter, ha ezúttal ő képviseli Magyarországot a hétfői Ecofin-ülésen. Kármán András a költségvetést itthon már letette az asztalra, a következő hetekben az lesz a feladata, hogy meggyőzze az Európai Bizottságot az eurózóna-belépéshez vezető magyar terv támogatásáról.
Pető Sándor
2026.11.08, 20:19
Frissítve: 2026.11.08, 20:19
Szóljon hozzá!

Örültek a befektetők a magyar eurótervnek, de ahhoz hogy kezdettől hitelesnek fogadják el, meg kell szerezni hozzá a brüsszeli jóváhagyást is. Kármán András magyar pénzügyminiszter számára izgalmas hetek kezdődnek. 

Kármán Andrásra vár a feladat, hogy megvalósítsa, amit Magyar Péter előkészített: Ursula von der Leyen bólintására van szüksége
Kármán Andrásra vár a feladat, hogy megvalósítsa, amit Magyar Péter előkészített: Ursula von der Leyen bólintására van szüksége  Fotó: AFP

Az uniós pénzügyminiszterek hétfői tanácskozása már a nyitány lehet. Az Ecofin legutóbbi ülésén egy hónapja helyette Ódor Bálint, Magyarország EU melletti állandó képviselője vett részt – ez még a 2027-es költségvetési tervezet véglegesítésének terhes időszaka volt. 

Ezúttal másképp lehet, talán nem is a napirend miatt, hanem mert már felkészülést jelenthet a nagy feladatra. 

November második felében és decemberben több fontos uniós értékelés is várható, amelyből kiderülhet, mennyire tartja hitelesnek az Európai Bizottság a magyar kormány 2027-es költségvetését és 2030-ig szóló hiánycsökkentési programját. 

Kármán Andrásnak a túlzottdeficit-eljárás miatt is helyt kell állnia

Magyarország ellen túlzottdeficit-eljárás folyik, és a horror forgatókönyv az lenne, ha olyan drasztikus megszorítási kényszerbe futnánk, mint 2025-től kezdve a románok. Ha azonban a bizottság rábólint a középtávú tervre, az az euró bevezetésébnek tervére is hitelességi pecsétet jelent. Ami egészen addig érvényes, amíg a piacok nem érzékelnek kisiklást a lefektetett költségvetési vágányról.

Az előjelek kedvezőek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke október 23-ai ünnepi jelenlétét sok bírálat is érte, Magyar Péter azonban a piacokkal egyetemben azt olvashatták ki belőle, hogy szent a béke, és Brüsszel hajlik rá meghálálni, hogy a Tisza az áprilisi választáson kiütötte a nyeregből a bizottsági terveket gyakran keresztülhúzó, vagy eltérítő Orbán Viktort.

A támogatásra von der Leyennek is szüksége van. Most a leginkább, amikor sorsdöntő tagállami választások sora előtt a kártyák – a pénz és a hatalmi pozíciók – újraosztása folyik Európában. A hétéves uniós költségvetésről – amely mellesleg példátlan hatalmi jogköröket adna az Európai Bizottságról – máris bősz vita folyik, amelyet márpedig dűlőre kell vinni, mert tavasszal hatalomra kerülhetnek Franciaországban Orbán Viktor jobboldali szövetségesei, majd még több dominó is eldőlhet az unióban.

A politikai előjelek eddig kedvezőek

A küszöbönálló döntések a magyar és lengyel túlzottdeficit-eljárásokról ennek a nagyobb hatalmi rendezkedésnek a része. 

A Brüsszel jobboldali kerékkötőit eltávolító lengyel és magyar kormányok az együttműködésért máris sokat kaptak, beleértve a korábban visszatartott uniós pénzeket és a szemhúnyást a politikai ellenfeleik elleni tisztogatás felett. Elnézték a magyar köztársasági elnök eltávolítását is, és könnyen lehet, hogy hasonló történik a következő hetekben a lengyel jegybankelnökkel. 

A kölcsönös engedékenység azt sejteti – és így értékelik a piacok is –, hogy a túlzottdeficit-eljárások során sem esik baj, Budapest és Varsó pedig nem válnak az uniós költségvetési egyeztetések bajkeverőivé. 

A menetrend a következő

  1. A magyar költségvetési tervek a heti napirend szerint legfeljebb érintőleg kerülnek szóba, a hétéves költségvetés tárgyalásai azonban már most meglódulnak: kedden az Ecofin az Európai Parlamenttel egyeztet, és a remények szerint pénteken az Európai Tanács előterjeszti a költségvetés új, kompromisszumos javaslatát. 
  2. A bizottság AMECO-adatbázisa november 17-re jelzi az őszi előrejelzés frissítését, ebből már kiderülhet, nagyon mást vár-e a Brüssuzel, mint a magyar kormány. Ez a legfontosabb közeli időpont a magyar gazdasági növekedés, hiány és államadósság brüsszeli megítélésének megismerésére. 
  3.  Várhatón november második felében az európai szemeszter keretében a bizottság közzéteszi az uniós költségvetési és gazdaságpolitikai koordináció következő ciklusának dokumentumait, és itt már szerepelhet vélemény a magyar tervekről. 
  4. December 11-én aztán megint az Ecofin ülésezik, és megvitathatja és értékelheti a magyar költségvetési pálya tervét.

 

Szóljon hozzá!
túlzottdeficit-eljárás
euróbevezetés
Kármán András
Ursula von der Leyen
Magyar Péter
költségvetés

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.