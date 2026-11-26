Nyolcvan munkavállalóját bocsátotta el a jakuzzikat gyártó Wellis Magyarország Zrt a héten. Ez a hír pedig aligha illik abba a sikertörténetbe, amelyet csütörtökön Kármán András a hazai munkaerőpiacról vázolt fel. A létszámleépítés tényét Czafik Zsolt, a vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója erősítette meg a Telexnek.

A Wellisnél végrehajtott leépítésről egy nappal azelőtt érkezett hír, hogy Kármán András pénzügyminiszter a hazai munkaerőpiac kedvező folyamatait méltatta. / Fotó: Wellis

Kármán András munkaerőpiaci sikerekről beszél, a Wellis dolgozókat küld el

A létszámleépítés tényét Czafik Zsolt, a vállalat tulajdonosa és vezérigazgatója erősítette meg a Telexnek. Az elbocsátások a társaság mindkét magyarországi telephelyét, az ózdit és a dabasit is érintették. Elsősorban a termelésben foglalkoztatottaktól váltak meg, de irodai munkatársak is elveszítették állásukat. Arról egyelőre nincs információ, hogy a két üzemből hány embert küldtek el.

A vezérigazgató korábban már kilátásba helyezte akár száz munkavállaló elbocsátását, ugyanis az energiaárak emelkedése miatt mind több vásárló mondta vissza a jakuzzirendelését, a társaságnak pedig az ózdi beruházás finanszírozására felvett hiteleket is törlesztenie kell.

A Wellisnél végrehajtott leépítésről egy nappal azelőtt érkezett hír, hogy Kármán András pénzügyminiszter a hazai munkaerőpiac kedvező folyamatait méltatta. A tárcavezető mégis biztatónak nevezte az adatokat, és hangsúlyozta, hogy a kormány gazdaságpolitikai döntéseivel a vállalkozások foglalkoztatási hajlandóságát is növelni szeretnék.

Fontos, hogy a vállalkozások képesek legyenek új, jó minőségű munkahelyeket teremteni

– fogalmazott Kármán András. A pénzügyminiszter ennek kapcsán

az alacsonyabb keresetűek adóterheinek csökkentését,

a kata újbóli megnyitását

és a Ganz Ábrahám Gazdaságfejlesztési Programot

emelte ki. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett jelentése azonban kevésbé örvendetes adatokat is tartalmaz. Az álláskeresés átlagos időtartama 11,4 hónap, a munkanélküliek harmada pedig több mint egy éve nem talál állást. A nyilvántartott álláskeresők száma október végén meghaladta az egy évvel korábbit.

Milliárdos beruházástól a milliárdos veszteségig

A 2003-ban alapított magyar vállalat a koronavírus-járvány idején Európa piacvezető jakuzzigyártójává nőtte ki magát. A Wellis 2020-ban jelentette be, hogy átveszi az Ózdról kivonuló ABB üzemcsarnokát, ahol 8,5 milliárd forintos beruházással nyolcszáz új munkahely létrehozását tervezték.