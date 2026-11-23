Kármán András szerint később érnek be a kormány döntései – addig miből lesz növekedés?
Éves összevetésben 10,2 százalékkal csökkent a beruházások volumene a harmadik negyedévben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Kármán András hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a visszaesésben az előző kormány döntései és a vállalatok választás előtti kivárása is szerepet játszott.
A beruházások előkészítése hónapokig, esetenként évekig tart, ezért szerinte a mostani kormányzati döntések hatása csak később jelenik meg a statisztikákban.
Kármán a Tisza-kormány gazdasági programjának egyik céljaként jelölte meg a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozások szerinte jogosulatlan piaci előnyeinek felszámolását. Példaként a Déli Körvasút közbeszerzését említette, amelynél állítása szerint jogsértő összejátszás történt, és emiatt több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatás került veszélybe. Azt írta, hogy a kormány ezért felbontotta a Mészáros Lőrinc cégével kötött szerződést.
A bejegyzés szerint a kormány emellett leállított több, Kármán által pazarlónak nevezett államigazgatási informatikai beruházást, és felülvizsgál egy szerinte túlárazott irodakomplexumot. Kármán úgy látja, hogy ezek a lépések rövid távon csökkentik a beruházásokat, hosszabb távon pedig javíthatják a versenyfeltételeket a közbeszerzéseken.
A pénzügyminiszter kedvező jelnek nevezte, hogy a GKI októberi felmérése szerint javult a vállalatok üzleti bizalma, az ipari bizalmi mutató pedig több mint négy éve nem látott szintre emelkedett.
A következő évekre több ezer milliárd forintnyi uniós forrással számol. A bejegyzésben a vasútfejlesztést, a bérlakásépítést, az épületek energetikai felújítását, az energiahálózat korszerűsítését és a kis- és középvállalkozások fejlesztését sorolta a várható felhasználási területek közé. Szerinte ezek a beruházások több évre munkát adhatnak az építőiparnak és beszállítóinak.
A Világgazdaság írta meg, hogy a következő évek magyar gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb dokumentumát hozta nyilvánosságra a Tisza-kormány. A 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program egyszerre irányozza elő az államháztartás egyensúlyának javítását, a gazdasági növekedés felgyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek mérséklését.
Közel 1500 milliárdot spórolna az állam – itt lehet a legnagyobb kockázat
A kormány egyik legfontosabb célkitűzése az állami működés költségeinek jelentős csökkentése. A középtávú program szerint 2027-ben 1465 milliárd forintos további megtakarítással számolnak, amelynek előteremtése meghatározó lehet a költségvetési hiány mérséklésében. Regős Gábor szerint kétségtelen, hogy az állami kiadások között komoly megtakarítási lehetőségek vannak.
Ezek
- egy része a felesleges kiadások megszüntetésével,
- más része a túlárazott szerződések felülvizsgálatával
érhető el. A közgazdász példaként említette a kormányzati kommunikációs kiadásokat, amelyeknél szerinte jelentős összegek takaríthatók meg. Úgy véli, az autópályák üzemeltetésének jelenlegi konstrukciójában is lehetnek olyan költségek, amelyek csökkenthetők lennének. Az állami megtakarítások között az uniós migrációs bírság kérdése is megjelenik. Ennek megszüntetése szintén javíthatná a költségvetési pozíciót, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy a kormány ezt a gyakorlatban is el tudja érni.