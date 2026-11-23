Éves összevetésben 10,2 százalékkal csökkent a beruházások volumene a harmadik negyedévben a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. Kármán András hétfői Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a visszaesésben az előző kormány döntései és a vállalatok választás előtti kivárása is szerepet játszott.

Kármán András szerint később érnek be a kormány döntései – addig miből lesz növekedés? / Fotó: Kármán András / Facebook

A beruházások előkészítése hónapokig, esetenként évekig tart, ezért szerinte a mostani kormányzati döntések hatása csak később jelenik meg a statisztikákban.

Kármán a Tisza-kormány gazdasági programjának egyik céljaként jelölte meg a korábbi kormányhoz közel álló vállalkozások szerinte jogosulatlan piaci előnyeinek felszámolását. Példaként a Déli Körvasút közbeszerzését említette, amelynél állítása szerint jogsértő összejátszás történt, és emiatt több mint 350 milliárd forintnyi uniós támogatás került veszélybe. Azt írta, hogy a kormány ezért felbontotta a Mészáros Lőrinc cégével kötött szerződést.

A bejegyzés szerint a kormány emellett leállított több, Kármán által pazarlónak nevezett államigazgatási informatikai beruházást, és felülvizsgál egy szerinte túlárazott irodakomplexumot. Kármán úgy látja, hogy ezek a lépések rövid távon csökkentik a beruházásokat, hosszabb távon pedig javíthatják a versenyfeltételeket a közbeszerzéseken.

A pénzügyminiszter kedvező jelnek nevezte, hogy a GKI októberi felmérése szerint javult a vállalatok üzleti bizalma, az ipari bizalmi mutató pedig több mint négy éve nem látott szintre emelkedett.

A következő évekre több ezer milliárd forintnyi uniós forrással számol. A bejegyzésben a vasútfejlesztést, a bérlakásépítést, az épületek energetikai felújítását, az energiahálózat korszerűsítését és a kis- és középvállalkozások fejlesztését sorolta a várható felhasználási területek közé. Szerinte ezek a beruházások több évre munkát adhatnak az építőiparnak és beszállítóinak.

A Világgazdaság írta meg, hogy a következő évek magyar gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb dokumentumát hozta nyilvánosságra a Tisza-kormány. A 2027–2030-as középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési program egyszerre irányozza elő az államháztartás egyensúlyának javítását, a gazdasági növekedés felgyorsítását és az államadósság finanszírozási költségeinek mérséklését.