Az Európai Unió a függöny mögötti alkudozás paradicsoma: hányszor találgathattuk, egy-egy szavazatért mit kértek és kaptak? Színes példagyűjtemény Orbán Viktor volt magyar kormányfő vétóinak és uniós pénzmozgásainak története arra, amikor az összefüggések a szálak mozgatói számára kínosan nyilvánvalóvá váltak. Akaratlanul most jön el a pillanat Kármán András pénzügyminiszter számára, amikor beleröppen ebbe a hálóba. Ha miniszterelnöke valamiképp ki nem szakítja belőle, még úgy is járhat, hogy máris át kell írnia eddigi fő művét, a 2027-es költségvetést – egy izzasztóbb változatra.

Kármán András ezt nem láthatta jönni: ez a két ember tényleg komolyan beleszólhat a költségvetésébe? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A héten felgyorsulnak az események az EU-ban, hatalmas iramban megkezdődik az év végi vágta. Első látásra a keddi nap tűnik a Magyarország számára kiemelt eseménynek, még akkor is, ha az EU-csúcs – az állam- és kormányfők tanácsa – csak csütörtökön és pénteken ül össze.

A csúcs napirendjén nem szerepel a magyarok (és mások) ellen folyó uniós túlzottdeficit-eljárás. Kedden azonban közzéteszi őszi gazdaságpolitikai csomagját az Európai Bizottság, és akármilyen unalmasnak tűnik a dokumentum neve, a tartalma a pénzügyminisztérium számára akár földrengéssel is felérhet.

Kármán András számára kedden érkezhet meg az igazság pillanata egy rég várt dokumentum képében

Az előzmények segítenek megérteni, miért: A bizottság 2026. június 3-i értékelése már kimondta, hogy Magyarország esetében szükség lesz a túlzottdeficit-eljárás keretében egy új tanácsi ajánlásra, amely a következő évekre meghatározza a költségvetési korrekciós pályát, és erre kifejezetten az őszi újraértékelést jelölték meg. "Az értékelés szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyarország 2026-ban jelentős mértékben nem felel meg az előírásoknak" – fogalmazott az akkori jelentés.

Kármán András, és főnöke Magyar Péter számára a keddet illetően kétféle előjel van: jó és rossz, plusz egy adottság.

Fotó: AFP

A jó: a Tisza-kormány eddigi működése kifejezetten a Brüsszellel való újrabarátkozásról szólt, miközben történt egy költségvetési kiigazítás is. A rossz : a kiigazítás ellenére nem egyezik Budapest és Brüsszel álláspontja a hiány lefutásáról: 2027-re Kármán András költségvetése a GDP 4,9 százalékát célozza, a bizottság azonban csak napokkal ezelőtt 5,2 százalékot jósolt, sőt 2028-ra még mindig 5,3-at és a magyar államadósság növekedését. Az adottság: Ursula von der Leyen bizottsága kitanulta, hogyan érvényesítse akaratát a renitensekkel szemben.