Kármán András idegtépő napjai jönnek: máris összeomolhat a költségvetés és még Ukrajna is bezavarhat
Az Európai Unió a függöny mögötti alkudozás paradicsoma: hányszor találgathattuk, egy-egy szavazatért mit kértek és kaptak? Színes példagyűjtemény Orbán Viktor volt magyar kormányfő vétóinak és uniós pénzmozgásainak története arra, amikor az összefüggések a szálak mozgatói számára kínosan nyilvánvalóvá váltak. Akaratlanul most jön el a pillanat Kármán András pénzügyminiszter számára, amikor beleröppen ebbe a hálóba. Ha miniszterelnöke valamiképp ki nem szakítja belőle, még úgy is járhat, hogy máris át kell írnia eddigi fő művét, a 2027-es költségvetést – egy izzasztóbb változatra.
A héten felgyorsulnak az események az EU-ban, hatalmas iramban megkezdődik az év végi vágta. Első látásra a keddi nap tűnik a Magyarország számára kiemelt eseménynek, még akkor is, ha az EU-csúcs – az állam- és kormányfők tanácsa – csak csütörtökön és pénteken ül össze.
A csúcs napirendjén nem szerepel a magyarok (és mások) ellen folyó uniós túlzottdeficit-eljárás. Kedden azonban közzéteszi őszi gazdaságpolitikai csomagját az Európai Bizottság, és akármilyen unalmasnak tűnik a dokumentum neve, a tartalma a pénzügyminisztérium számára akár földrengéssel is felérhet.
Kármán András számára kedden érkezhet meg az igazság pillanata egy rég várt dokumentum képében
Az előzmények segítenek megérteni, miért: A bizottság 2026. június 3-i értékelése már kimondta, hogy Magyarország esetében szükség lesz a túlzottdeficit-eljárás keretében egy új tanácsi ajánlásra, amely a következő évekre meghatározza a költségvetési korrekciós pályát, és erre kifejezetten az őszi újraértékelést jelölték meg. "Az értékelés szerint fennáll a veszélye annak, hogy Magyarország 2026-ban jelentős mértékben nem felel meg az előírásoknak" – fogalmazott az akkori jelentés.
Kármán András, és főnöke Magyar Péter számára a keddet illetően kétféle előjel van: jó és rossz, plusz egy adottság.
A jó: a Tisza-kormány eddigi működése kifejezetten a Brüsszellel való újrabarátkozásról szólt, miközben történt egy költségvetési kiigazítás is. A rossz : a kiigazítás ellenére nem egyezik Budapest és Brüsszel álláspontja a hiány lefutásáról: 2027-re Kármán András költségvetése a GDP 4,9 százalékát célozza, a bizottság azonban csak napokkal ezelőtt 5,2 százalékot jósolt, sőt 2028-ra még mindig 5,3-at és a magyar államadósság növekedését. Az adottság: Ursula von der Leyen bizottsága kitanulta, hogyan érvényesítse akaratát a renitensekkel szemben.
A kedden publikálandó brüsszeli dokumentumban tehát Kármán Andrásnak a következő fő kérdésekre kell figyelnie:
- Javasol-e a bizottság új korrekciós pályát Magyarországnak a túlzottdeficit-eljárás keretében?
- Elfogadhatónak tartja-e a kiigazítás ütemét, illetve hogyan értékeli a nettó kiadások növekedését?
- Milyen viszonyban áll a kormány felülvizsgált középtávú terve a bizottság elvárásaival?
Az utóbbi a Tisza-kormány gazdaságpolitikájának sarokpontja, az euró bevezetésének kulcsa: ez tartja viszonylag erősen (de nem megingathatatlanul) a forintot, ha a választási kampányban ígért költségvetési "rendszerváltás" jórészt el is maradt.
Ha nincs "B" költségvetés, most előfordulhat, hogy futtában össze kell rakni egyet
Megkérdeztük a pénzügyminisztériumot, számít-e arra, hogy kedden a bizottság további költségvetési kiigazítást kér Magyarországtól, illetve a túlzottdeficit-eljárás keretében a jelenlegi hiánycsökkentési pálya módosítását javasolja.
Ha ugyanis igen, akkor futkosás kezdődhet, hacsak Kármán András fiókjában nincs ott máris egy "B" költségvetés. A költségvetéshez eddig benyújtott 246 módosító indítványból eddig csak négyet jegyzett a Tisza: brüsszeli rádörrenés esetén azonban drasztikusan átrendeződhetnek az arányok.
Még nagyobb zavart okozhat az a nem teljesen kizárható eset, ha a keddi dokumentum későbbre halasztja a döntést a konkrét ajánlásokról. Ebben az esetben még később és még inkább lóhalálában kellhet költségvetést módosítani, ráadásul felmerülhet a kérdés: az ajánlások szigora és ütemezése nem függ-e más politikai ügytől is.
Ez az ügy a jelen állás szerint Ukrajna finanszírozása lehet, és ebben az esetben Kármán Andrásnak nem elég kedden figyelnie, már a hétfő kulcsnap lehet. A Brüsszel sürgette újabb 45 milliárd eurós hitelfelvétel ügye Ukrajna számára konkrétan a csütörtök-pénteki EU-csúcs napirendjén szerepel, és Friedrich Merz német kancellár a tagállamok egyöntetű támogatásának igényét költségvetési ügyhöz kötötte: a hétéves EU-büdzsé német finanszírozásához.
Az uniós tagállamok állandó képviselőinek bizottsága pedig már hétfőn összeül, hogy előkészítse a csúcsot, és valószínűleg már itt kiderül, a csehek, magyarok, szlovákok ugyanúgy kimaradnának-e a 45 milliárdos Ukrajna-hitelből, mint annak idején Orbán Viktor vezényletével a 90 milliárdosból. Ami a Tisza-kormányt illeti, Ukrajna ügyében az elmúlt hónapok a folyamatos hátrálásról szóltak, a legutóbbi jelentős fejlemény épp most történt, és napokon belül kiderül: újabb visszavonulót vezet be, vagy a kitartást igyekszik előre kompenzálni.
Összeér-e a brüsszeli folyosókon a magyar és az ukrán költségvetés ügye?
Merz a múlt héten Berlinben már Magyar Péter kormányfőnek jelezte, hogy rossz néven venné, ha kimaradnánk a hitelfelvételből (és ha ez még nem lett volna elég világos, Ursula von der Leyen is megerősítően nyilatkozott arról, mit vár el a Tiszától). A kancellár felvetését Robert Fico szlovák kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezte. Az igazság pillanata, a hivatalos állásfoglalás azonban hétfőn következik. Cikkünk születése előtt megkérdeztük a három ország kormányát, szándékoznak-e ismét kimaradni a hitelből, de egyelőre nem kaptunk választ.
Összeér-e a brüsszeli folyosókon a magyar és az ukrán költségvetés ügye, ezt csak benfentes források tudnák megerősíteni, hiszen formálisan két külön eljárásról van szó. A nagypolitika elfüggyönyzött színpadán már nem feltétlenül. Jelenleg 10 EU-tag ellen folyik túlzottdeficit-eljárás, és a szigorban, ütemezésben, engedményekben a brüsszeli stábnak és az Európai Tanácsnak van mozgástere, ezt megmutatta a nálunk is nagyobb deficitszinteket összehozó lengyelekkel szembeni eddigi engedékenység.
Andrzej Domański lengyel pénzügyminiszter talán még Kármán Andrásnál is izgatottabban figyelheti a keddi ajánlásokat, hiszen ők épp választási évbe lépnek, amikor nem jönne jól egy Brüsszel kikényszerítette megszorításcsomag, különösen mikor Ukrajna ellátását plusz pénzekkel ők nem ellenzik. De a Tiszának se jönne jól együtt egy kemény keddi ajánlás és egy új pénzelkötelezettség Kijevnek néhány napon belül. Kármán Andrással együtt így mi is izgatottan figyelhetjük, miképp döntenek a jövő héten Ursula von der Leyenék és ehhez képest Magyar Péterék.
A Moody's számára az már késő, nekik ma kell közzétenniük Magyarország hitelminősítésének felülvizsgálatát . A forint rossz passzban várja a fejleményeket.