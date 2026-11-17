A kata bevételi sorának jelentős emelkedését várja a 2027-es költségvetés, de a pénzügyminiszter szerint ennek egészen más oka van, mint amire elsőre gondolnánk. Kármán András úgy kalkulál, hogy sok átalányadózó vállalkozó önként áttér majd az új rendszerre.

Kármán András pénzügyminiszter a parlamentben védte meg a kibővített kata szabályait Toroczkai László kritikájával szemben / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán osztott meg egy videót, amelyben az Országgyűlésben válaszolt Toroczkai László kritikájára a kata átalakításával kapcsolatban. A miniszter szerint azonban az ellenzéki képviselő félreértelmezi az új szabályokat, és az adóterhek alakulásáról is más képet fest, mint amit a számok mutatnak.

Toroczkai ugyanis a parlamenti vitában azt kifogásolta, hogy miközben a kormány a kedvezményes vállalkozói adózás kiterjesztését ígéri, a jelenlegi kisadózók számára jelentős adóemelést vezet be.

A Mi Hazánk elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a cégeknek is számlázó katások tényleges adóterhének kiszámítása bonyolultabbá válik.

Kármán erre a korábbi és a tervezett szabályok összehasonlításával reagált. Felidézte, hogy a kata 2013-as bevezetésekor évi legfeljebb 6 millió forintos árbevétel mellett havi 50 ezer forintot kellett fizetni. A következő évben, 2027-ben már 22 millió forintos bevételi határ mellett havi 75 ezer forint lesz a tételes adó a korábban is katázó vállalkozók számára.

A pénzügyminiszter érvelése szerint miközben az árbevételi értékhatár közel négyszeresére emelkedik, a havi adó összege mindössze másfélszeresére nő. Ezért szerinte arányaiban kisebb terhet jelent majd a kata az érintett vállalkozóknak.

Kármán András: valóban úgy van, hogy mi ez nagy növekedéssel kalkulálunk kata soron

A költségvetési bevételek várható növekedésére azonban egy másik magyarázatot adott. Kármán elismerte, hogy a kormány jelentős többlettel számol a kata bevételeivel, de szerinte ez nem abból következik, hogy a jelenlegi katásoknak ennyivel több adót kellene fizetniük. A kabinet inkább arra számít, hogy a jelenlegi átalányadózók nagy része önként áttér az új katára, mert egyéni döntése alapján így kevesebb adót fizethet.

Valóban úgy van, hogy mi ez nagy növekedéssel kalkulálunk kata soron, de látni kell, hogy ez nem azért van, mert annyival több adót fognak fizetni a mai katások. Mi azt feltételezzük, hogy a mai átalányadózók nagy része, akiknek a befizetése a személyi jövedelemadóban szerepel a költségvetésben, az át fog jönni a katába

– fogalmazott Kármán András, majd hozzátette, hogy nekik kevesebb adóbefizetéssel jár, ha bejelentkeznek az új katába.