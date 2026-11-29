Kármán András naptárában egy decemberi dátum pirossal lehet bekarikázva – Magyarország számára baljós felhők gyűlnek Brüsszelben
Mondott is verdiktet a magyar költségvetésről kedden az Európai Bizottság, és nem is. Tíz EU-tagország ellen folyik túlzottdeficit-eljárás, a szigorításáról azonban az év végi értékelésben csak Magyarország és Bulgária esetében döntöttek. Ajánlásokat azonban nem fogalmaztak meg, ez egy későbbi lépcső, és addig Kármán András nem aludhat nyugodtan, mert szigorítást követelhet tőle Brüsszel a 2027-es költségvetésben és még azt sem tudni, mikor.
A pénzügyminisztérumban lehet, hogy már tudják, vagy sejtik, akár erre is utalhat, hogy az értékelést követően négy napot késett a tárca reagálása.
Ennek akár a nagypolitika is lehet az oka, hiszen ezt követően zajlott az európai uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója egy amúgy is a végletekig zavaros helyzetben.
Milyen ügyet kötnek mihez a brüsszeli boszorkánykonyhákban, ezt gyakran nem tudni, hacsak ki nem szivárogtatják, mint oly gyakran történik. Mindenesetre amikor olyan szakértői értékelés érkezik egy ország ellen, amilyent Magyarország kapott, akkor a procedúrák szerint ennek folytatása következik, de nem teljesen világos milyen ütemezésben. Ahogy az alkalmazott szigor mértéke sem.
Mi következik most, a Világgazdaság rákérdezett az Európai Bizottság illetékeseinél, a választ várjuk, és addig csak a jelekből lehet olvasni, illetve az uniós döntési menetrendből és szabályokból levonni következtetéseket.
Kármán András talán már tud valamit, de következtethetett is
Ha a pénzügyminisztériumi reagálás azután érkezett, hogy valamiféle jelzést kaptak Brüsszelből a további ügymenetről, abból arra is lehet következtetni, hogy viszonylag hamar történni fog valami.
"Viszonylag hamar", ezt a kedden bejelentett szigorítást követően meg is követeli az uniós ügymenet, de pontosan nem definiálja, mikor kell érkeznie az uniós ajánlásoknak a költségvetési szigorításra. Akár a jövő év elejéig is csúszhat, technikailag ez lenne talán a legnehezebb változat, hiszen ebben az esetben egy már véglegesített és működő költségvetést kéne újra átfaragni.
Természetesen nem a lazítás, hanem a megszorítás irányában, és hogy kit hogyan érint, ez akkor csak később derül ki. A részletes ajánlás híján egyelőre a mértéke sem ismert. Annyi már kedden kiderült:
- A Tisza-kormány 2027-re a GDP 4,9 százalékának megfelelő hiányt tervezett a parlament előtt lévő költségvetési tervezetben,
- az Európai Bizottság azonban 5,2 százalékos deficittel számol.
- A brüsszeli prognózis 2028-ra már 5,3 százalékos hiányt és tovább emelkedő GDP-arányos államadósságot vetít előre.
Már biztos, hogy valamiféle költségvetési kiigazításra szükség lesz – ez a dátum?
Ebből már következik, hogy valamilyen módon fordulatot eredményező intézkedéseket kell tenni, hiszen az uniós szabályok 3 százalék alatti hiányt követelnek meg. amit nem egy év alatt kell elérnie, de léteznie kell egy ebbe az irányba vivő tervezett pályának.
Reagálásában a pmnzügyminisztérium is jelezte, hogy szükség lesz a magyar gazdaság sajátosságait és növekedési kilátásait tükröző költségvetési pályára, amelyet összhangba hoznak az uniós elvárásokkal. Ugyanakkor előbukkant a Tiszát ért kritikákra adott válaszok állandó eleme: a költségvetési problémák felelősségét az áprilisi választások előtt kormányzókra hárították.
"A Tisza-kormány ne visszafelé mutogasson, hanem kormányozzon!" – reagált kemény hangnemben a Fidesz. A politikai csatározás értékelésétől függetlenül tény: a 2027-es költségvetést már a Tisza Pártnak kellett összeállítania, ahogy a még szükséges kiigazítást is nekik kell beleépíteniük, amint Brüsszel már jelezte, de még nem fejtette ki a részleteket.
Ha a döntés nem húzódik a jövő év elejéig, akkor Kármán András naptárába egy közeli dátum lehet bevésve:
december 11-e.
Ez bizony közel van, a PM-ben talán már nézegetik is, milyen kiadást lehet kihúzni
Ekkor ül össze az Ecofin, az európai uniós pénzügyminiszterek tanácsa, és a felszólítás az elvárt magyar költségvetési kiigazítás részleteivel legkorábban itt érkezhet. Nem ajánlott, hanem elvárt abban az értelemben, hogy az uniós túlzottdeficit-szabályok szerint a kiigazítás elmulasztása akár uniós források megvonásával is végződhet. Idáig nem mert elmenni eddig senki az unióban, legfeljebb a "majdnemig" jutásra volt példa.
Az Ecofin ülése után még lesz idén egy uniós csúcs, de erre nem kell várni, a döntés joga az Ecofinnél van. Vétózni itt nem lehet, legfeljebb ha komoly támogatást gyűjt maga mögé valaki. Az érintett nem is szavazhat, a döntést minősített többséggel hozzák.
A jó megfogalmazás, hogy akár meg is születhet a döntés, de nem biztos, hogy meg is születik. Itt érdemes visszakanyarodni a kialakult irgalmatlan nagypolitikai zűrzavarra az EU hétéves költségvetése körül. Amit még az is tetéz, hogy Németország hozzákötné a döntést az amúgy is végletekig megosztó büdzséügyről Ukrajna pénzelésének ügyével, miközben a csehek, magyarok és szlovákok most s kimaradnának a javasolt 45 millirád eurós EU-hitelfelvételből Ukrajna javára.
A megválaszolhatatlan kérdés: hozzákötik-e más ügyekhez
Magyar Péter kormányfő már a csúcson jelezte, annyira reménytelen a helyzet, akkorák a véleményeltérések, hogy még karácsonyra sem valószínű megegyezés. Az EU költségvetéséről van szó, nem a magyarról, de mint már előkerült, belső információk nélkül nehéz átlátni, a szövevenyes alkudozás és nyomásgyakorlás közepette mit kötnek mihez, és hogyan befolyásolhatja ez az időzítést és az alkalmazott szigort.
Ha az alkudozás képleteiben szerepel a magyar túlzottdeficit-eljárás, az EU-költségvetés tárgyalásainak elhúzódása akár a magyar költségvetés ügyének elhúzódásához is vezethet. Ebben az esetben jövőre, menet közben kell majd átírni a magyar költségvetést.
De még mindig ott van az a változat, hogy nem lesz semmilyen késés, és a december 11-ei dátum az, amikor nagyjából minden eldől. Ez kemény karácsony előtti heteket jelentene Kármán Andrásnak és a Tisza parlamenti képviselőinek, de talán még kemény karácsonyt is.
A magyar háztartásoknak és vállalkozásoknak aztán mi jut– az igazi nagy kérdőjel ez.