Mondott is verdiktet a magyar költségvetésről kedden az Európai Bizottság, és nem is. Tíz EU-tagország ellen folyik túlzottdeficit-eljárás, a szigorításáról azonban az év végi értékelésben csak Magyarország és Bulgária esetében döntöttek. Ajánlásokat azonban nem fogalmaztak meg, ez egy későbbi lépcső, és addig Kármán András nem aludhat nyugodtan, mert szigorítást követelhet tőle Brüsszel a 2027-es költségvetésben és még azt sem tudni, mikor.

Kármán András még hetekig nem aludhat nyugodtan a 2027-es költségvetés miatt, de lehet, hogy hónapokig Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A pénzügyminisztérumban lehet, hogy már tudják, vagy sejtik, akár erre is utalhat, hogy az értékelést követően négy napot késett a tárca reagálása.

Ennek akár a nagypolitika is lehet az oka, hiszen ezt követően zajlott az európai uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozója egy amúgy is a végletekig zavaros helyzetben.

Milyen ügyet kötnek mihez a brüsszeli boszorkánykonyhákban, ezt gyakran nem tudni, hacsak ki nem szivárogtatják, mint oly gyakran történik. Mindenesetre amikor olyan szakértői értékelés érkezik egy ország ellen, amilyent Magyarország kapott, akkor a procedúrák szerint ennek folytatása következik, de nem teljesen világos milyen ütemezésben. Ahogy az alkalmazott szigor mértéke sem.

Mi következik most, a Világgazdaság rákérdezett az Európai Bizottság illetékeseinél, a választ várjuk, és addig csak a jelekből lehet olvasni, illetve az uniós döntési menetrendből és szabályokból levonni következtetéseket.

Kármán András talán már tud valamit, de következtethetett is

Ha a pénzügyminisztériumi reagálás azután érkezett, hogy valamiféle jelzést kaptak Brüsszelből a további ügymenetről, abból arra is lehet következtetni, hogy viszonylag hamar történni fog valami.

"Viszonylag hamar", ezt a kedden bejelentett szigorítást követően meg is követeli az uniós ügymenet, de pontosan nem definiálja, mikor kell érkeznie az uniós ajánlásoknak a költségvetési szigorításra. Akár a jövő év elejéig is csúszhat, technikailag ez lenne talán a legnehezebb változat, hiszen ebben az esetben egy már véglegesített és működő költségvetést kéne újra átfaragni.