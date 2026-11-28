Kemény hangvételű nyilatkozatban reagált a legnagyobb ellenzéki párt szombaton Kármán András tárcájának közleményére: "A Tisza-kormány ne visszafelé mutogasson, hanem kormányozzon!" – szólította fel Magyar Péter kabinetjét a Fidesz. A pénzügyminisztériumi közleményból kiderült: Könnyen lehet, hogy a kormánynak már az év vége előtt felül kell vizsgálnia jövő évi gazdaságpolitikai terveit.

Kármán András izzasztó helyzetben van, várhatja Brüsszel ítéletét, mközben idehaza az ellenzékre mutogat – akik most keményen válaszoltak: kormányozni kellene Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Lapunk beszámolt róla: a Kármán András vezette tárca napokkal később közleményben reagált arra, hogy az Európai Bizottság kedden kezdeményezte a Magyarországgal és Bulgáriával szemben folyó túlzottdeficit-eljárás szigorítását.

Ötszörös túllépés után lépett azonnal Brüsszel: új pályát kényszeríthetnek Magyar Péterékre, kezdődhet az újra tervezés – kiderült, mi vár hazánkra

2026.11.24 A 2026-os költségvetés jelentős túllépése miatt Magyarország ismét az uniós pénzügyminiszterek elé kerül. Brüsszel szerint a korábbi hiánycsökkentési vállalások nem teljesültek, a következő években pedig szigorúbb kiadási korlátok jöhetnek.

A Világgazdaság már napokkal korábban figyelmeztetett rá, hogy még kellemetlenebb problémát jelenthet a magyar kormány és különösen Kármán András számára, ha a keddi brüsszeli dokumentum nem fogalmaz meg konkrét ajánlásokat a 2027-es költségvetés kiigazítására, hiszen ezt azt jelentheti, hogy az Országgyűlésben most még tárgyalt büdzsét később kell kiigazítani, még az is előfordulhat, hogy menet közben.

Az Európai Unió 27 tagállama közül 10 ellen folyik túlzottdeficit-eljárás, de a keddi összesítésben csak Magyarország és Bulgária esetében állapítottak meg komoly mulasztást. Ha az EU a következő hetekben, vagy hónapokban a költségvetés kiigazítását kéri, azt nem lehet figyelem nélkül hagyni, hiszen az az EU-források megvonásával járna.

Nem is hagyják, mondja a tárca: a pénzügyminisztérium a magyar gazdaság sajátosságait és növekedési kilátásait tükröző költségvetési pálya kijelölését szorgalmazta, és azt, hogy az uniós elvárásokatés a kormány középtávú terveit összhangba kell hozni. A Pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet az Európai Bizottság illetékeseivel, hogy a Magyarország számára kijelölendő fiskális pálya tükrözze a gazdasága sajátosságait, növekedési kilátásait, céljai pedig összhangba kerüljenek a kormány középtávú terveive – fogalmazott a közlemény.