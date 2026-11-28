A Fidesz nem kímélte Kármán Andrást, azonnal reagált: a kormány facebookozva nézi, ahogy elszáll Magyarország adóssága
Kemény hangvételű nyilatkozatban reagált a legnagyobb ellenzéki párt szombaton Kármán András tárcájának közleményére: "A Tisza-kormány ne visszafelé mutogasson, hanem kormányozzon!" – szólította fel Magyar Péter kabinetjét a Fidesz. A pénzügyminisztériumi közleményból kiderült: Könnyen lehet, hogy a kormánynak már az év vége előtt felül kell vizsgálnia jövő évi gazdaságpolitikai terveit.
Lapunk beszámolt róla: a Kármán András vezette tárca napokkal később közleményben reagált arra, hogy az Európai Bizottság kedden kezdeményezte a Magyarországgal és Bulgáriával szemben folyó túlzottdeficit-eljárás szigorítását.
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2026.11.24 A 2026-os költségvetés jelentős túllépése miatt Magyarország ismét az uniós pénzügyminiszterek elé kerül. Brüsszel szerint a korábbi hiánycsökkentési vállalások nem teljesültek, a következő években pedig szigorúbb kiadási korlátok jöhetnek.
A Világgazdaság már napokkal korábban figyelmeztetett rá, hogy még kellemetlenebb problémát jelenthet a magyar kormány és különösen Kármán András számára, ha a keddi brüsszeli dokumentum nem fogalmaz meg konkrét ajánlásokat a 2027-es költségvetés kiigazítására, hiszen ezt azt jelentheti, hogy az Országgyűlésben most még tárgyalt büdzsét később kell kiigazítani, még az is előfordulhat, hogy menet közben.
Az Európai Unió 27 tagállama közül 10 ellen folyik túlzottdeficit-eljárás, de a keddi összesítésben csak Magyarország és Bulgária esetében állapítottak meg komoly mulasztást. Ha az EU a következő hetekben, vagy hónapokban a költségvetés kiigazítását kéri, azt nem lehet figyelem nélkül hagyni, hiszen az az EU-források megvonásával járna.
Nem is hagyják, mondja a tárca: a pénzügyminisztérium a magyar gazdaság sajátosságait és növekedési kilátásait tükröző költségvetési pálya kijelölését szorgalmazta, és azt, hogy az uniós elvárásokatés a kormány középtávú terveit összhangba kell hozni. A Pénzügyminisztérium folyamatosan egyeztet az Európai Bizottság illetékeseivel, hogy a Magyarország számára kijelölendő fiskális pálya tükrözze a gazdasága sajátosságait, növekedési kilátásait, céljai pedig összhangba kerüljenek a kormány középtávú terveive – fogalmazott a közlemény.
Mindjárt hozzátették:
a bizottság elmarasztaló döntése a nehéz költségvetési örökség következménye,
az előző kormány ugyanis megalapozatlan költségvetéseket készített és fogadott el 2025-re, de különösen 2026-ra, amelyekben a tényleges folyamatok jelentősen eltértek a kitűzött céloktól.
A 2027-es költségvetést azonban, amely a friss fejlemények alapján valószínűleg máris nem áll meg, már a Tisza-kormány készítette.
Hét hónappal a választások után még mindig csak leépülést, visszaesést, kilátástalanságot tud felmutatni. Elront mindent, amihez hozzányúl, miközben minden erővel igyekszik megfelelni a brüsszeli elvárásoknak
– vágott vissza a Fidesz.
Kármán András mostmár a gazdaságra figyeljen ne a múltra – szólít fel a Fidesz
Közleményében a fő ellenzéki párt, amel a Tisza előtt kormányzott, azt sorolja, melyek azok a problémák, amelyekkel az utód nem nézett szembe.
"Ugyanakkor
- a gazdaság a mélyben,
- a növekedés megállt,
- az építőipar zuhanásban,
- a vállalkozások kivárnak, mert nem kapnak segítséget,
- emelkedik az államadósság,
a kormány pedig - élén a miniszterelnökkel - Facebookozik, és olyan költségvetést igyekszik elfogadni, amely hátrányba kényszeríti, kivérezteti a magyar vállalkozásokat, miközben a multikat segíti" – emelik ki.
A Fidesz szerint nem politikai színházat kell csinálni, hanem kormányozni. Erre kaptak felhatalmazást – fogalmaz a közlemény.ű
Nem az adókat kell emelni, mindjárt huszonhatot, hanem adócsökkentéssel beindítani a gazdaságot, megvédeni a munkahelyeket és újakat teremteni. A magyar embereket kell szolgálni és nem Brüsszelt!
– írta a Fidesz.
Mindeközben a gazdasági tárca birtokosa, Kapitány István – aki nincs olyan izzasztó helyzetben a költségvetés miatt, mint minisztertársa, Kármán András – a Facebookon diadaljelentést tett közzé.
Döntött az amerikai hitelminősítő Magyarországról, azonnal megszólalt Kármán András péntek éjjel: "Visszatértünk Európába"
A Moody’s után a Standard & Poor’s is negatívról stabilra javította Magyarország adósbesorolásának kilátását a péntek este. Kármán András pénzügyminiszter üdvözölte a döntést, amely szerinte azt mutatja, hogy a nemzetközi piacok is elismerik a kormány gazdaság stabilizálása érdekében végzett munkáját. A tárcavezető szerint a kedvező hitelminősítői értékelések az állampapírhozamok és a hitelkamatok csökkenéséhez, valamint a forint árfolyamának stabilizálódásához is hozzájárulhatnak.