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Kármán András bejelentette: a támogatások visszavágásával is spórolni kell – az állami vállalatoknak be kell húzniuk a féket a költekezésben

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Az állami vállalatok kiadásait visszafogásával is spórolna a kormány. Kármán András szerint így ezek a cégek több nyereséget fizethetnének be osztalékként a költségvetésbe.
VG
2026.11.15, 21:57
Frissítve: 2026.11.15, 22:07
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Az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a 2027-es büdzsét Kármán András. A pénzügyminiszter a kormányszóvivővel folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy a tervezet egyszerre nyújtana segítséget az elmúlt években háttérbe szorult társadalmi csoportoknak, csökkentené a hiányt, és teremtene lehetőséget a gazdasági növekedés erősítésére.

HZ_18814 Kármán András pénzügyminiszter
Kármán András bejelentette: a támogatások visszavágásával is spórolni kell – az állami vállalatoknak be kell húzniuk a féket a költekezésben / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kormány október végén fogadta el és nyújtotta be a parlamentnek a javaslatot. A zárószavazás december közepén várható.

A tervezet egyik hangsúlyos eleme az alacsonyabb keresetűek személyi jövedelemadójának mérséklése. Kármán elmondása szerint a minimálbér szintjén 15-ről 9 százalékra csökkenne az adókulcs, és a havi bruttó 680 ezer forintnál kevesebbet keresők is adócsökkentésre számíthatnának.

A kieső bevételt a miniszter szerint szinte teljes egészében fedezné a milliárdosokra kivetendő vagyonadóból várt 200 milliárd forint.

Kármán gazdaságélénkítő hatást is vár ettől az átcsoportosítástól. Érvelése szerint az alacsonyabb keresetűek a jövedelmük nagyobb részét költik el, így a náluk maradó többlet a fogyasztásban is megjelenhet.

A kormány megduplázná a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, emellett emelné a minimálnyugdíjat, és felzárkóztatná a kisebb nyugdíjakat.

A pénzügyminiszter több mint 600 ezer állami foglalkoztatott béremeléséről is beszélt. Az érintettek között említette a szociális dolgozókat, az egészségügyi szakdolgozókat, az oktatást segítő alkalmazottakat, valamint a rendvédelem és a közművelődés dolgozóit.

Elismerte ugyanakkor, hogy sokan a tervezettnél nagyobb emelést is joggal várnának. 

Szerinte a költségvetés jelenlegi helyzetében egyetlen év alatt nem lehet behozni az elmúlt időszak lemaradását.

A hiánycsökkentés fedezetét Kármán elsősorban az állam működésében keresné. 

  • A miniszterelnöki fizetés megfelezése mellett 
  • a miniszterek 
  • és az országgyűlési képviselők javadalmazását is csökkentenék.
  • A nagyobb megtakarításokat azonban a közbeszerzések, 
  • az állami szerződések 
  • és támogatások felülvizsgálatától várják. 

A pénzügyminiszter az államnak hátrányos koncessziós megállapodásokat, a túlárazottnak tartott beruházásokat, valamint az állami kommunikáció kiadásait emelte ki.

Az állami vállalatok ilyen célú költéseinek visszafogása szerinte a költségvetés bevételeit is növelhetné: a cégek így több nyereséget fizethetnének be osztalékként.

Pár éven belül három százalék alá akarják vinni a hiányt

A kormány célja, hogy a költségvetési hiány 2027-ben a GDP 4,9 százalékára, 2030-ra pedig 3 százalék alá csökkenjen. Kármán András szerint ebben a kiadások visszafogása mellett a kamatterhek fokozatos mérséklődése és a gazdaság növekedése is segíthet.

A növekedés fő hajtóerejének továbbra is a fogyasztást tartja, amelyet a béremelések, az adócsökkentés és a családi támogatások emelése erősíthet. Emellett arra számít, hogy 2027-ben négy év után ismét növekedhetnek a beruházások is, részben az uniós források és a hitelezés bővülésének köszönhetően.

A tervezet központi vállalása így az, hogy a lakossági jövedelmek növelése mellett szűkítse a hiányt. Ennek teljesülésében meghatározó szerepe lesz annak, mekkora megtakarítást sikerül elérni az állami kiadásokon, és hogyan alakul a gazdasági növekedés.

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gazdasági növekedés
Kármán András
pénzügyminiszter
költségvetés

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