Az igazságosság és a fejlődés költségvetésének nevezte a 2027-es büdzsét Kármán András. A pénzügyminiszter a kormányszóvivővel folytatott beszélgetésben azt mondta, hogy a tervezet egyszerre nyújtana segítséget az elmúlt években háttérbe szorult társadalmi csoportoknak, csökkentené a hiányt, és teremtene lehetőséget a gazdasági növekedés erősítésére.

Kármán András bejelentette: a támogatások visszavágásával is spórolni kell – az állami vállalatoknak be kell húzniuk a féket a költekezésben / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A kormány október végén fogadta el és nyújtotta be a parlamentnek a javaslatot. A zárószavazás december közepén várható.

A tervezet egyik hangsúlyos eleme az alacsonyabb keresetűek személyi jövedelemadójának mérséklése. Kármán elmondása szerint a minimálbér szintjén 15-ről 9 százalékra csökkenne az adókulcs, és a havi bruttó 680 ezer forintnál kevesebbet keresők is adócsökkentésre számíthatnának.

A kieső bevételt a miniszter szerint szinte teljes egészében fedezné a milliárdosokra kivetendő vagyonadóból várt 200 milliárd forint.

Kármán gazdaságélénkítő hatást is vár ettől az átcsoportosítástól. Érvelése szerint az alacsonyabb keresetűek a jövedelmük nagyobb részét költik el, így a náluk maradó többlet a fogyasztásban is megjelenhet.

A kormány megduplázná a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, emellett emelné a minimálnyugdíjat, és felzárkóztatná a kisebb nyugdíjakat.

A pénzügyminiszter több mint 600 ezer állami foglalkoztatott béremeléséről is beszélt. Az érintettek között említette a szociális dolgozókat, az egészségügyi szakdolgozókat, az oktatást segítő alkalmazottakat, valamint a rendvédelem és a közművelődés dolgozóit.

Elismerte ugyanakkor, hogy sokan a tervezettnél nagyobb emelést is joggal várnának.

Szerinte a költségvetés jelenlegi helyzetében egyetlen év alatt nem lehet behozni az elmúlt időszak lemaradását.

A hiánycsökkentés fedezetét Kármán elsősorban az állam működésében keresné.

A miniszterelnöki fizetés megfelezése mellett

a miniszterek

és az országgyűlési képviselők javadalmazását is csökkentenék.

A nagyobb megtakarításokat azonban a közbeszerzések,

az állami szerződések

és támogatások felülvizsgálatától várják.

A pénzügyminiszter az államnak hátrányos koncessziós megállapodásokat, a túlárazottnak tartott beruházásokat, valamint az állami kommunikáció kiadásait emelte ki.