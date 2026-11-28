Jelentős megtakarítást eredményezhet az állam működésébe beépült korrupciós költségek felszámolása – hangsúlyozta a pénzügyminiszter a Facebook-oldalára feltöltött szombati videójában. Kármán András közölte, hogy a költségvetési hiány csökkentését már az idén megkezdték, jövőre pedig több mint ezermilliárd forintot takarítanának meg az októberben ismertetett intézkedésekkel.

Fotó: Kármán András / Facebook

Kármán András kilenc területen csökkentené az állami kiadásokat

A tárcavezető a legnagyobb megtakarítást, 246 milliárd forintot az állam számára előnytelennek ítélt koncessziós szerződések felülvizsgálatától és felmondásától várja. A pénzügyminiszter által ugyancsak hatékonytalannak minősített gazdaságfejlesztési programok leállításával 169 milliárd, a migrációs bírság eltörlésével 135 milliárd, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakításával pedig 119 milliárd forintot spórolna a kabinet.

Kármán András további öt területet nevezett meg, ahol mérsékelnék az állami kiadásokat:

a kormányzati kommunikáció költségeinek csökkentése – 92,6 milliárd forint;

a feleslegesnek ítélt kormányzati és presztízsberuházások leállítása – 87,7 milliárd forint;

a közmédia finanszírozásának csökkentése – 61,3 milliárd forint;

olcsóbb közbeszerzések és takarékosabb állami ellátás – 56,2 milliárd forint;

a NER-közelinek nevezett alapítványok támogatásának megszüntetése – 50,3 milliárd forint.

A kilenc intézkedéstől együttesen 1017,1 milliárd forintos megtakarítást remél a kormány. A pénzügyminiszter ígérete szerint a felszabaduló forrásokat a lakosságra és a gazdaságra fordítják.

Mint arról a Világgazdaság októberben beszámolt, a 2027-es költségvetésben összesen 1465 milliárd forintos állami kiadáscsökkentéssel számol a kormány, ami a bruttó hazai termék (GDP) 1,5 százalékának felel meg.

A kabinet a szombaton ismét felsorolt intézkedéseken felül 447 milliárd forintot takarítana meg a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak legalább 10 százalékos visszafogásával. Ennek érdekében a pénzügyminiszter októberben szigorúbb bérgazdálkodást, a dologi kiadások mérséklését és az informatikai szerződések költségeinek csökkentését helyezte kilátásba.

A megtakarítási terv több elemének teljesülése ugyanakkor további intézkedésektől függ. Egyelőre nem világos például, hogy milyen feltételekkel szűnhet meg az uniós migrációs bírság fizetése, illetve a gazdaságfejlesztési támogatások csökkentése mennyiben érinti a vállalkozások finanszírozási lehetőségeit.