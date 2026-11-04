Egy évtizede nem látott, alacsony bérnövekedés jöhet Magyarországon: jövőre mindössze 5,6 százalékkal emelkedhetnek a bruttó keresetek. Ám korántsem ez az egyetlen jele annak a gazdaságpolitikai fordulatnak, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése óta körvonalazódik. A gyors béremelkedés és a fogyasztás ösztönzése helyett az alacsony infláció, az erős forint és a szigorú költségvetési fegyelem válhat az új gazdaságpolitika meghatározó elemévé a Kármán András nevével jelzett 2027-es költségvetési terv szerint. Mindez lényegében visszatérést jelent ahhoz az ortodox gazdaságpolitikai szemlélethez, amellyel az Orbán-kormány 2010-ben éppen szakítani kívánt, egyúttal pedig gyökeres eltávolodást Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter gazdaságpolitikai modelljétől.

Nagy Márton után visszatalált a Tisza az ortodox gazdaságpolitikához: alacsony béremelkedés, nyomott növekedés és társadalmi feszültségek kövezhetik ki Kármán Andrásék útját

Nagy Márton után visszatalált a Tisza az ortodox gazdaságpolitikához: alacsony béremelkedés, erős forint és társadalmi feszültségek kövezhetik ki Kármán Andrásék útját

A múlt pénteken benyújtott, az „igazságosság és fejlődés költségvetéseként” beharangozott 2027-es költségvetés tervezete már egyértelműen jelzi a gazdaságpolitikai irányváltást. Magyar Péter miniszterelnök ugyan szinte valamennyi társadalmi csoport számára bejelentett valamilyen béremelést vagy jövedelemnövelő intézkedést, a bejelentések mégsem váltottak ki osztatlan lelkesedést.

Nem véletlenül: a kormány az idén 7,5 százalékosra becsült költségvetési hiányt jövőre eredményszemléletben 4,9 százalékra kívánja leszorítani, ami több mint 2000 milliárd forintos kiigazítást feltételez, egyszóval a költségvetési kényszer nagyobb mozgásteret már nem adott a kabinetnek. Ez hatalmas összeg, még akkoris, ha közben a kormány azt ígéri, hogy magán kezdi a spórolást a működési és beruházási kiadások visszafogásán vagy éppen jelentős mozgásteret a beáramló uniós források.

A miniszterelnöknek azonban aligha maradt más választása, ha fenn akarja tartani a befektetők bizalmát, és hitelessé kívánja tenni a 2032-re kitűzött euróbevezetési célt. A kormányváltás után bejelentett euróbevezetés ígérete óriási ralit indított el a magyar eszközök iránt, a 10 éves magyar kötvényhozam a lengyel alá esett, a forint pedig több mint 7 százalékot erősödött az euróval szemben.