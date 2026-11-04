Nagy Márton után visszatalált a Tisza az ortodox gazdaságpolitikához: alacsony béremelkedés, erős forint és társadalmi feszültségek kövezhetik ki Kármán Andrásék útját
Egy évtizede nem látott, alacsony bérnövekedés jöhet Magyarországon: jövőre mindössze 5,6 százalékkal emelkedhetnek a bruttó keresetek. Ám korántsem ez az egyetlen jele annak a gazdaságpolitikai fordulatnak, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése óta körvonalazódik. A gyors béremelkedés és a fogyasztás ösztönzése helyett az alacsony infláció, az erős forint és a szigorú költségvetési fegyelem válhat az új gazdaságpolitika meghatározó elemévé a Kármán András nevével jelzett 2027-es költségvetési terv szerint. Mindez lényegében visszatérést jelent ahhoz az ortodox gazdaságpolitikai szemlélethez, amellyel az Orbán-kormány 2010-ben éppen szakítani kívánt, egyúttal pedig gyökeres eltávolodást Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter gazdaságpolitikai modelljétől.
Nagy Márton után visszatalált a Tisza az ortodox gazdaságpolitikához: alacsony béremelkedés, erős forint és társadalmi feszültségek kövezhetik ki Kármán Andrásék útját
A múlt pénteken benyújtott, az „igazságosság és fejlődés költségvetéseként” beharangozott 2027-es költségvetés tervezete már egyértelműen jelzi a gazdaságpolitikai irányváltást. Magyar Péter miniszterelnök ugyan szinte valamennyi társadalmi csoport számára bejelentett valamilyen béremelést vagy jövedelemnövelő intézkedést, a bejelentések mégsem váltottak ki osztatlan lelkesedést.
Nem véletlenül: a kormány az idén 7,5 százalékosra becsült költségvetési hiányt jövőre eredményszemléletben 4,9 százalékra kívánja leszorítani, ami több mint 2000 milliárd forintos kiigazítást feltételez, egyszóval a költségvetési kényszer nagyobb mozgásteret már nem adott a kabinetnek. Ez hatalmas összeg, még akkoris, ha közben a kormány azt ígéri, hogy magán kezdi a spórolást a működési és beruházási kiadások visszafogásán vagy éppen jelentős mozgásteret a beáramló uniós források.
A miniszterelnöknek azonban aligha maradt más választása, ha fenn akarja tartani a befektetők bizalmát, és hitelessé kívánja tenni a 2032-re kitűzött euróbevezetési célt. A kormányváltás után bejelentett euróbevezetés ígérete óriási ralit indított el a magyar eszközök iránt, a 10 éves magyar kötvényhozam a lengyel alá esett, a forint pedig több mint 7 százalékot erősödött az euróval szemben.
Ez egy kényszerhelyzetet is jelent a kormány, hiszen a befektetői bizalom erodálódása estén azonnal gyengülő forintárfolyamot látnánk. Éppen ezért a 2027-es költségvetés mellett legalább ekkora jelentősége van a kormány középtávú fiskális tervének, amely azt hivatott bemutatni, miként teremtené meg az euróbevezetés költségvetési feltételeit. A kabinet a GDP-arányos államháztartási hiány fokozatos mérséklésével számol:
- 2027: 4,9 százalék
- 2028: 4,0 százalék
- 2029: 3,4 százalék
- 2030: 2,8 százalék
A tervek szerint tehát 2030-ra sikerülne a maastrichti 3 százalékos küszöb alá szorítani a hiányt, ami fontos lépés lenne a 2032-es euróbevezetés felé. A vállalás hitelessége azonban már jövőre próbára kerül, a kabinetnek kézzelfogható eredményeket kell felmutatnia az államháztartás rendbetételében, különben könnyen megkérdőjeleződhet a teljes eurócsatlakozási menetrend megvalósíthatósága.
Márpedig a pénzpiacok bizalmának megőrzése kulcskérdés a Tisza számára, hiszen az új gazdaságpolitika egyik legfontosabb támasza az erős és stabil forint.
A felértékelődő hazai fizetőeszköz az importált termékek és energiahordozók árának mérséklésén keresztül hozzájárulhat az infláció leszorításához, ezáltal pedig a bérek vásárlóerejének megőrzéséhez. Ez különösen fontos egy olyan gazdaságpolitikai modellben, amely a korábbinál jóval visszafogottabb nominális béremelkedéssel számol, az alacsony infláció ugyanis szerényebb fizetésemelések mellett is lehetővé teheti a reálkeresetek növekedését.
Vége a magas nyomású gazdaságnak
Mindez lényegében visszatérést jelent ahhoz az ortodox gazdaságpolitikához, amellyel az Orbán-kormány 2010-ben éppen szakítani kívánt. A fordulat különösen éles Nagy Márton korábbi, magas nyomású gazdaságra építő stratégiájához képest, amely a gyors béremelkedést, a feszes munkaerőpiacot és a fogyasztás élénkítését a növekedés legfontosabb hajtóerői közé sorolta. Ennek voltak olyan eszközei, mint a
- jövedelempolitika,
- kamatpolitika,
- laza fiskális fegyelem,
- a gyengülő forintárfolyam.
A hazai fizetőeszköz leértékelődése ugyanis javíthatta az exportáló vállalatok árversenyképességét, hiszen a külföldi devizában keletkező bevételeik forintban számolva többet értek, miközben a hazai költségeik egy része forintban merült fel. A gyengébb árfolyam így támogathatta az exportorientált vállalkozások jövedelmezőségét, és ösztönözhette a külföldi értékesítést, ami egy olyan nyitott gazdaságnak, mint a magyar, amely ráadásul exportra termel 80 százalékban, megtámogathatta a GDP-növekedést.
Ennek azonban komoly ára volt végeredményben: a forint gyengülése megdrágította az importált termékeket, nyersanyagokat és energiahordozókat, ami közvetlenül és közvetve is növelte az inflációs nyomást. A gyengébb forint tehát miközben egyes exportőröknek kedvezett, a háztartások vásárlóerejét erodálta, ahogy ezt láttuk a 2022-es és 2023-as rekordinfláció idején.
A Nagy Márton-féle gazdaságpolitika kudarca ezen felül tetten érhető volt abban is, hogy a magyar gazdaságban a forint gyengülése ma már jóval nagyobb inflációs kockázatot jelenthet, mint egy évtizeddel korábban. Míg 2010-ben az árfolyam egy százalékos leértékelődése mintegy 0,2 százalékponttal emelte a fogyasztói árakat, 2022-re ez a hatás 0,65 százalékpontra erősödött. Pedig a magas nyomású gazdaságnak éppen az lenne a következménye, a mérethatékonyság javulásán keresztül az inflációt is sikerül kordában tartani.
A sors különös fintora ugyanakkor, hogy idén februárban, már két hónappal a kormányváltás előtt tíz éves mélypontra csökkent az infláció Magyarországon, ami azóta is 2016 végi szinten van. Igaz, ez aligha történt meg, ha nincsenek az Európában egyedülállóan magas kamatok és az olyan hatósági intézkedések, mint a védett az árrésstop.
A gazdaság „nertelenítésétől” várja a csodát a Tisza
Az ortodox gazdaságpolitika ezzel szemben jóval óvatosabban kezeli a bérek és a kereslet állami ösztönzését. Abból indul ki, hogy a tartós bérfelzárkózás fedezetét mindenekelőtt a termelékenység javulásának kell megteremtenie. Ha ugyanis a fizetések tartósan gyorsabban emelkednek, mint amilyen ütemben a vállalkozások hatékonysága nő, az a fajlagos munkaerőköltségek emelkedéséhez, a versenyképesség romlásához és fokozódó inflációs nyomáshoz vezethet. A Tisza körvonalazódó gazdaságpolitikája ezért a fogyasztás folyamatos élénkítése helyett a beruházási környezet javításával, a termelékenység növelésével és a makrogazdasági stabilitás helyreállításával kívánja megalapozni a bérek tartós emelkedését.
Kármán András pénzügyminiszter már a Magyar Közgazdasági Társaság szeptemberi vándorgyűlésén korábbi támogatási rendszer működését különösen élesen bírálta:
azokat támogattuk, akiktől teljesítményt kellett volna követelnünk, és azokat ersenyeztettük, akiket segítenünk kellett volna
A kijelentés már akkor előrevetítette, hogy a Tisza szakítani kíván a vállalatoknak nyújtott, sokszor egyedi döntéseken alapuló, bőkezű állami támogatások gyakorlatával. Az irányváltás a 2027-es költségvetésben és az adópolitikában is megjelenik: a kormány a vagyonadó kiterjesztésével a hazai középvállalatokra is többletterheket ró, miközben a nagyvállalatok társaságiadó-kulcsát 9-ről 15 százalékra emeli.
A kormány ugyanakkor nem pusztán megtakarítást vár az állami szerepvállalás átalakításától, hanem a gazdaság működésének megváltozását is. Kármán András a Budapest Economic Fórumon októberben arról beszélt, hogy a gazdaság nertelenítése a növekedés megteremtésének alapja.
Azt elismerte, hogy az Orbán-kormányok 2010-es években folytatott, foglalkoztatás-központú gazdaságpolitikáját. Szerinte azonban ez a modell az évtized végére elérte a korlátait, mivel a munkaerőpiacra már jóval kevesebb új embert lehet bevonni, a demográfiai folyamatok pedig tovább szűkítik a rendelkezésre álló tartalékokat. Ennek következménye, hogy míg 2022 második negyedéve óta Lengyelország GDP-je 9,5 százalékkal, a magyar gazdaság 0,7 százalékkal növekedett.
A pénzügyminiszter ezért a következő időszak egyik legsürgetőbb feladatának a termelékenység növelését nevezte. Ehhez technológiai és szervezési fejlesztésekre, valamint olyan szabályozási környezetre van szükség, amely a hatékony és innovatív vállalkozások felé tereli a tőkét, megkönnyíti új szereplők piacra lépését és erősíti a versenyt. Kármán szerint az elmúlt években ez sok esetben nem történt meg.
A pénzügyminiszter Lengyelország példájával érzékeltetve a problémát, kifejtette: a munka és a tőke bevonása alapján a két gazdaságnak az elmúlt tíz évben hasonló ütemben kellett volna növekednie. A különbséget szerinte lényegében a termelékenység adta: a lengyelek nem több tőkét vontak be és nem dolgoztak többet, hanem hatékonyabban használták fel az erőforrásaikat.
Erodálódhat lassan a Tisza-kormány népszerűsége
Bár Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által fémjelzett gazdaságpolitikai irányvonalat a magas infláció kezdte ki és vált népszerűtlenné, hasonló sorsra juthat a Tisza-kormány átlal követett és a befektetők álta elfogadott gazdaságpolitikai mix. Az ugyanis a korábbi évekhez képest visszafogottabb béremelkedést fog eredményezni, vele együtt számtalan társadalmi feszültség kiéleződését.
Ezt láttuk az elmúlt két hétben is, annak ellenére, Magyar Péter 600 ezer közszolgálati dolgozónak jelentett be béremelést, szinte nem volt olyan ágazat, amely ne adott hangot csalódottságának.
Ráadásul borítékolható, hogy a szakszervezetek részéről erősödhet a nyomás a következő években, gyakoribbá válhatnak a bérviták, szélsőséges esetben pedig a munkabeszüntetések is. A Tisza számára ezért az egyik legnagyobb kihívás az lehet, hogy miként tudja elfogadtatni a munkavállalókkal a visszafogott bérpolitikát, miközben a választási kampányban éppen a gyors életszínvonal-emelkedés ígéretével keltett várakozásokat.