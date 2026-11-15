Jövő héten kezdi meg a 2027-es költségvetés tárgyalását az Országgyűlés, ezzel érkezik a TISZA-nyugdíjemelés is – írta ki vasárnap reggel a közösségi oldalán Kármán András, pénzügyminiszter.

Kármán András nagy hírt közölt vasárnap reggel: 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, és jön a nyugdíjas SZÉP-kártya jövőre a "Tisza-nyugdíjemelés" keretében /Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Kármán András nagy hírt közölt vasárnap reggel: 120 ezer forintra nő a nyugdíjminimum, és jön a nyugdíjas SZÉP-kártya jövőre

Mint írta, a működő és emberséges Magyarország megteremtésének egyik legfontosabb eleme, hogy a kormány azoknak nyújt segítséget, akik arra a legjobban rászorulnak. A politikus felidézte, hogy ennek jegyében már idén bevezették:

az iskolakezdési támogatást,

csökkentették a vényköteles gyógyszerek és a tűzifa áfáját.

a következő lépés a legalacsonyabb nyugdíjak emelése lesz.

Kármán András tájékoztatása szerint a 2008 óta változatlan, jelenleg 28 500 forintos nyugdíjminimumot 120 ezer forintra emelik. A "TISZA-nyugdíjemelés" keretében sávosan növekednek a kisnyugdíjak is, emellett magasabb lesz az árvaellátási minimum, a megváltozott munkaképességű emberek ellátása és az időskorúak járadéka. Az emelések összesen 700 ezer embert érintenek, akik együttesen 123 milliárd forinttal több támogatásban részesülnek.

Több mint kétmillió nyugdíjas kaphat SZÉP-kártyát, igaz nem úgy, ahogy ígérték

A nyugdíjemelés mellett 2027-ben megkezdődik a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetése is. Kármán András közlése alapján az új juttatás több mint kétmillió idős embert, a nyugdíjasok 97 százalékát érinti. A SZÉP-kártya mindenkinek jár majd, akinek a nyugdíja nem éri el az 500 ezer forintot. A támogatás összege a nyugdíj nagyságától függően alakul: a 250 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők 2027-ben 50 ezer forintot, az ennél magasabb, de 500 ezer forint alatti nyugdíjjal rendelkezők pedig 25 ezer forintot kapnak. Az összeget élelmiszerre, gyógyszerre és pihenésre is fel lehet majd használni.

Azt viszont már nem tette hozzá, hogy a kormány ígéretével ellentétben nem folytatja a 14. havi nyugdíj felépítését. Jövőre jönne a juttatás második heti összege, ezt azonban nem kapják meg a nyugdíjasok.

A SZÉP-kártya bevezetése sem úgy valósul meg, ahogy az a kampányban elhangzott, ugyanis négy év múlva kapják meg csak a nyugdíjasok a teljes 200 ezer forintos keretet.

Bejegyzése végén Kármán András hangsúlyozta, hogy a nyugdíjemelés és az új támogatások a kormány gazdálkodási szemléletét tükrözik.

Ilyenekre képes egy olyan kormány, amely a közös vagyonunkat nem pazarolja el, nem korrupcióra, felesleges és túlárazott beruházásokra költi, hanem a magyar emberekre!

– fogalmazott a miniszter.