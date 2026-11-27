Döntött az amerikai hitelminősítő Magyarországról, azonnal megszólalt Kármán András péntek éjjel: "Visszatértünk Európába"
"Nagyszerű hír: az S&P is javította Magyarországra vonatkozó kilátását! Köszönjük, hogy értékelik a magyar gazdaság stabilitásáért és fejlődéséért végzett munkánkat" – így kommentálta Kármán András pénzügyminiszter, hogy a Standard and Poor's péntek este a tőzsdezárást követően kiadott közleményében negatívról stabilra javította a szuverén magyar államkötvények besorolását. Bár ezzel továbbra is BBB- van érvényben, a kilátásjavítással egy lépéssel eltávolodott a magyar osztályzat a bóvli besorolástól.
Emlékeztetett rá, hogy a múlt héten a Moody’s, most pedig egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, az S&P döntött úgy, hogy javít Magyarország kilátásán.
Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi piacok is látják és elismerik azt a munkát, amit a kormány megalakulása óta a hazai gazdaság és pénzügyeink rendbetételének érdekében végzünk. A hitelminősítők pozitív értékelése erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, és hozzájárul az alacsonyabb állampapír-hozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkentéséhez és a stabilabb forintárfolyamhoz
– fogalmazott a miniszter. Rámutatott: az S&P kiemelte, hogy a stabil kilátást Magyarország erősödő intézményi és költségvetési keretrendszerére alapozzák, amely a következő években biztosítja a költségvetési hiány csökkenését. "Ez, valamint az, hogy sikerült hazahoznunk az EU-s forrásokat, hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési kockázatokat hazánk gazdaságának növekedése mellett is csökkentsük, és persze a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is. Külön öröm, hogy a hitelminősítő egyetért a Pénzügyminisztérium gazdasági növekedésre vonatkozó 2026-os és ’27-es előrejelzésével, és hozzánk hasonlóan a beruházások bővülésével kalkulál" – írta a tárcavezető.
Az S&P egyebek mellett számít továbbá
- a magyar gazdaság fellendülésére 2027-ben,
- az éves infláció 2 százalékra csökkenésére 2026-ban (a 2025-ös 4,4 százalék után),
- a növekvő bizalom, belső kereslet és export által hajtott 1,8 százalékos idei, és 2,5 százalékos jövő évi GDP növekedésre,
- a beruházások bővülése irányába mutató szerkezeti fordulatot jelző, átlagosan 2,5 százalékos növekedést 2028-29-re,
- és Magyarország külső eladósodottságának folyamatos csökkenésére 2027 és ’29 között.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelminősítő külön értékelte azt is, hogy a Tisza-kormány első hat hónapjában kétharmados parlamenti többségével elfogadta az uniós jogállamisági feltételek teljesítését célzó kulcsfontosságú intézményi reformokat, és hogy szélesebb körű intézményi közeledésre törekszik az uniós normákhoz.
"Ez az, amire kevésbé hivatalos nyelven úgy szoktunk hivatkozni: visszatértünk Európába. Ez pedig összhangban van az euró bevezetésének céljával, amit az S&P is fontos gazdaságpolitikai horgonynak tekint, ami ösztönzi az intézményi és monetáris keretrendszer további javulását. Magyarország, a magyar gazdaság elindult a jó úton, és ezt egyre többen értékelik – ez mindannyiunk közös sikere!" – zárul a miniszter bejegyzése.