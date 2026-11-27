"Nagyszerű hír: az S&P is javította Magyarországra vonatkozó kilátását! Köszönjük, hogy értékelik a magyar gazdaság stabilitásáért és fejlődéséért végzett munkánkat" – így kommentálta Kármán András pénzügyminiszter, hogy a Standard and Poor's péntek este a tőzsdezárást követően kiadott közleményében negatívról stabilra javította a szuverén magyar államkötvények besorolását. Bár ezzel továbbra is BBB- van érvényben, a kilátásjavítással egy lépéssel eltávolodott a magyar osztályzat a bóvli besorolástól.

Döntött az amerikai hitelminősítő Magyarországról, azonnal megszólalt Kármán András péntek éjjel: "Visszatértünk Európába" Fotó: AFP

Emlékeztetett rá, hogy a múlt héten a Moody’s, most pedig egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, az S&P döntött úgy, hogy javít Magyarország kilátásán.

Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi piacok is látják és elismerik azt a munkát, amit a kormány megalakulása óta a hazai gazdaság és pénzügyeink rendbetételének érdekében végzünk. A hitelminősítők pozitív értékelése erősíti Magyarország gazdasági biztonságát, és hozzájárul az alacsonyabb állampapír-hozamokhoz, a hazai hitelkamatok csökkentéséhez és a stabilabb forintárfolyamhoz

– fogalmazott a miniszter. Rámutatott: az S&P kiemelte, hogy a stabil kilátást Magyarország erősödő intézményi és költségvetési keretrendszerére alapozzák, amely a következő években biztosítja a költségvetési hiány csökkenését. "Ez, valamint az, hogy sikerült hazahoznunk az EU-s forrásokat, hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetési kockázatokat hazánk gazdaságának növekedése mellett is csökkentsük, és persze a maastrichti kritériumok teljesítéséhez is. Külön öröm, hogy a hitelminősítő egyetért a Pénzügyminisztérium gazdasági növekedésre vonatkozó 2026-os és ’27-es előrejelzésével, és hozzánk hasonlóan a beruházások bővülésével kalkulál" – írta a tárcavezető.

Az S&P egyebek mellett számít továbbá

a magyar gazdaság fellendülésére 2027-ben,

az éves infláció 2 százalékra csökkenésére 2026-ban (a 2025-ös 4,4 százalék után),

a növekvő bizalom, belső kereslet és export által hajtott 1,8 százalékos idei, és 2,5 százalékos jövő évi GDP növekedésre,

a beruházások bővülése irányába mutató szerkezeti fordulatot jelző, átlagosan 2,5 százalékos növekedést 2028-29-re,

és Magyarország külső eladósodottságának folyamatos csökkenésére 2027 és ’29 között.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a hitelminősítő külön értékelte azt is, hogy a Tisza-kormány első hat hónapjában kétharmados parlamenti többségével elfogadta az uniós jogállamisági feltételek teljesítését célzó kulcsfontosságú intézményi reformokat, és hogy szélesebb körű intézményi közeledésre törekszik az uniós normákhoz.