Eldőlt a Karmelita kolostor sorsa: erre használják majd a Tisza-kormány alatt – elképesztő tervek jelentek meg a miniszterelnöki székhely átalakításáról
Nyilvános kilátóponttá válhat a budavári Karmelita kolostor terasza, amely Orbán Viktor miniszterelnöksége idején a kormányzati központ részeként működött. A különleges panorámájú terület új turisztikai szerepet kaphat, miután a Tisza-kormány úgy döntött, hogy a miniszterelnöki hivatalt elköltözteti az épületből. A terasz lehetséges új hasznosításáról az Építészfórum számolt be.
A terasz a budai Vár egyik legkülönlegesebb pontján található, ahonnan a Dunára, a Lánchídra és Pest belvárosára nyílik kilátás. Egy állandóan látogatható kilátópont kialakítása lehetővé tenné, hogy a korábban elsősorban kormányzati célokat szolgáló épületrész a főváros turisztikai életébe is bekapcsolódjon. A Karmelita jövőjéről már a tavaszi kormányváltást követően döntések születtek. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem kívánja elődje budavári irodáját használni, a miniszterelnöki munkavégzés helyszínét pedig a Parlament közelébe helyezik át.
Új élet kezdődhet a Karmelitában
A Világgazdaság májusban részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen jelentette be a budavári kormányzati épületek megnyitását. A Karmelita körül korábban felállított kordonokat elbontották, az épületet pedig hétvégenként ingyenesen látogathatóvá tették. Az érdeklődők többek között a korábbi miniszterelnöki irodarészt, a kormányülések helyszínét, a kertet és a teraszt is megtekinthették.
Az épület hosszabb távú hasznosításáról azonban több elképzelés is napvilágot látott. Zoboki Gábor építész, aki részt vett a Karmelita korábbi átépítésében, már tavasszal felvetette, hogy az egykori kormányzati központ akár vendégházként, kulturális központként vagy rendezvényhelyszínként is működhetne. A terasz önálló kilátópontként történő hasznosítása ebbe az irányba illeszkedne. A megvalósítás részletes feltételeiről, az esetleges átalakítások költségéről és a látogatási rendről ugyanakkor további információkra lenne szükség.
A New York Times szerint korántsem volt olyan fényűző a Karmelita
A Karmelita megnyitása különösen nagy politikai figyelmet kapott, hiszen a Tisza-kormány az előző kormányzati korszak egyik jelképének tekintette az épületet. A látogatók tapasztalatai azonban nem mindenben igazolták a korábban kialakult képet.
A The New York Times augusztusi riportja szerint az egykori miniszterelnöki székhely belső terei jóval visszafogottabbak voltak annál, mint amire sokan számítottak. Andrew Higgins tudósító egy elegáns butikhotelhez hasonlította az épületet, nem pedig egy hivalkodó uralkodói palotához. A Reakció által is ismertetett beszámoló külön kitért Orbán Viktor egykori pihenőhelyiségére, amelyben egyszerű ágy és szekrény állt. A falakon látható értékes magyar festmények pedig
- állami tulajdonú,
- múzeumoktól kölcsönzött alkotások
voltak. A riport ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a Karmelita jelentősége nem kizárólag a berendezésében keresendő. Az épület az elmúlt években erős politikai szimbólummá vált, ezért megnyitása a korábban elzárt kormányzati terek megismeréséről is szólt. Most azonban már nem csupán az épület múltja, hanem a jövője is napirendre került. Ha a teraszból valóban állandó nyilvános kilátópont lesz, a Karmelita új szerepet kaphat Budapest egyik leglátogatottabb történelmi városrészében.