Nyilvános kilátóponttá válhat a budavári Karmelita kolostor terasza, amely Orbán Viktor miniszterelnöksége idején a kormányzati központ részeként működött. A különleges panorámájú terület új turisztikai szerepet kaphat, miután a Tisza-kormány úgy döntött, hogy a miniszterelnöki hivatalt elköltözteti az épületből. A terasz lehetséges új hasznosításáról az Építészfórum számolt be.

A Karmelita jövőjéről már a tavaszi kormányváltást követően döntések születtek / Fotó: AFP

A terasz a budai Vár egyik legkülönlegesebb pontján található, ahonnan a Dunára, a Lánchídra és Pest belvárosára nyílik kilátás. Egy állandóan látogatható kilátópont kialakítása lehetővé tenné, hogy a korábban elsősorban kormányzati célokat szolgáló épületrész a főváros turisztikai életébe is bekapcsolódjon. A Karmelita jövőjéről már a tavaszi kormányváltást követően döntések születtek. Magyar Péter korábban bejelentette, hogy nem kívánja elődje budavári irodáját használni, a miniszterelnöki munkavégzés helyszínét pedig a Parlament közelébe helyezik át.

Új élet kezdődhet a Karmelitában

A Világgazdaság májusban részletesen beszámolt arról, hogy Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel, valamint Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen jelentette be a budavári kormányzati épületek megnyitását. A Karmelita körül korábban felállított kordonokat elbontották, az épületet pedig hétvégenként ingyenesen látogathatóvá tették. Az érdeklődők többek között a korábbi miniszterelnöki irodarészt, a kormányülések helyszínét, a kertet és a teraszt is megtekinthették.

Az épület hosszabb távú hasznosításáról azonban több elképzelés is napvilágot látott. Zoboki Gábor építész, aki részt vett a Karmelita korábbi átépítésében, már tavasszal felvetette, hogy az egykori kormányzati központ akár vendégházként, kulturális központként vagy rendezvényhelyszínként is működhetne. A terasz önálló kilátópontként történő hasznosítása ebbe az irányba illeszkedne. A megvalósítás részletes feltételeiről, az esetleges átalakítások költségéről és a látogatási rendről ugyanakkor további információkra lenne szükség.