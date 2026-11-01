Infláció

Itt a vége: vasárnap bejelentette a nyugdíjemelés hivatalos mértékét a Tisza-kormány 2027-re – nem kap mindenki ugyanannyit, mutatjuk a sávokat

Deviza
EUR/HUF366,17 -0,29% USD/HUF326,9 -0,33% GBP/HUF438,02 -0,31% CHF/HUF396,83 -0,32% PLN/HUF83,29 +0,26% RON/HUF68,37 -0,3% CZK/HUF14,99 -0,31% EUR/HUF366,17 -0,29% USD/HUF326,9 -0,33% GBP/HUF438,02 -0,31% CHF/HUF396,83 -0,32% PLN/HUF83,29 +0,26% RON/HUF68,37 -0,3% CZK/HUF14,99 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Nem tudott pénzt adni rá a minisztérium: bezárhat Magyarország egyik legszebb kastélya, 60 nap maradt hátra – több tízezer turistát bukhat Borsod megye

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Veszélybe került az egyik legismertebb magyar kastély jövője, miután bizonytalanná vált a következő évi működésének finanszírozása. A fenntartó önkormányzat már döntött a vagyonkezelési szerződés felmondásáról, ám még van esély arra, hogy az intézmény elkerülje a bezárást. A kastély működéséhez ráadásul több elnyert fejlesztési támogatás is kapcsolódik.
VG
2026.11.01, 12:41
Frissítve: 2026.11.01, 12:41
Szóljon hozzá!

Akár 2027. január 2-án bezárhat az Edelényi Kastélysziget, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén a vagyonkezelési szerződés felmondásáról döntöttek. A lépés hátterében az áll, hogy egyelőre nem biztosított a történelmi épületegyüttes jövő évi működtetéséhez szükséges állami támogatás. A döntés a kastélyban dolgozók munkahelyét és a térség turisztikai életét is érintheti – számolt be az ATV.

Aerial,View,About,The,Famous,L'huillier-coburg,Palace,In,Edelény,Which kastély
A kastély Edelény és környéke egyik meghatározó turisztikai látványossága / Fotó: Airpixel - Drone imagery

A vármegyei közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződést mondja fel. A döntés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a kastély végleges bezárását: amennyiben a következő hatvan napban sikerül biztosítani a szükséges forrásokat, újabb egyeztetéseket kezdeményezhetnek a működtetés folytatásáról. Az illetékes minisztérium november végéig kért türelmet, mivel továbbra is keresik a finanszírozási lehetőségeket. A vármegyei önkormányzat azonban a szerződéses határidők miatt már nem halogathatta a döntést.

Százmilliók hiányoznak a kastély működtetéséhez

Az Edelényi Kastélyszigetet 2023. június 15. óta a vármegyei önkormányzat működteti, amely az elmúlt években állami támogatást kapott a feladat ellátására. A 2026-os működésre 260 millió forintot biztosított az állam, ez az összeg azonban csak december 31-ig fedezi a költségeket. A következő évre egyelőre nincs garantált támogatás, így

a fenntartó nem tudja biztonsággal vállalni az intézmény további üzemeltetését.

A finanszírozási bizonytalanság közvetlenül 18 dolgozó munkahelyét veszélyezteti. Ha nem születik megállapodás, munkaviszonyuk is megszűnhet a kastély bezárásával. A következmények azonban túlmutatnának az intézmény falain. A kastély Edelény és környéke egyik meghatározó turisztikai látványossága, így működésének megszűnése a helyi

  • vendéglátóhelyek,
  • szállásadók
  • és más turisztikai vállalkozások

számára is kedvezőtlen lehet. A 2023-as újranyitás óta ugyanis több mint 89 ezer látogató kereste fel az épületegyüttest, amely kulturális programoknak és közösségi rendezvényeknek is rendszeresen otthont adott.

Több fejlesztés jövője is bizonytalanná válhat

A kastély működéséhez több elnyert fejlesztési támogatás is kapcsolódik. A vármegyei önkormányzat három programot kötött az intézményhez, amelyek között uniós és hazai finanszírozású projektek egyaránt szerepelnek. Az egyik egy 500 ezer eurós Interreg-támogatás, amely határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódik. Emellett egy csaknem 96,5 millió forintos aktív turisztikai fejlesztést is elnyertek, valamint egy humán fejlesztési program keretében 25 rendezvényt valósítottak meg a kastélyban.

A közgyűlés elnöke szerint az elmúlt két hónapban négy alkalommal kezdeményeztek egyeztetést az illetékes minisztériummal a jövő évi támogatás biztosításáról, ám egyelőre nem született megállapodás. A kastély megmentéséért politikai kezdeményezés is indult. A Mi Hazánk Mozgalom vármegyei önkormányzati képviselője, Fiszter Zsuzsanna bejelentette, hogy aláírásgyűjtést kezdeményeznek az intézmény további működtetése érdekében. A kezdeményezéshez személyesen és online is lehet csatlakozni. Az Edelényi Kastélysziget sorsa így a következő hetekben dőlhet el. Amennyiben sikerül előteremteni a fenntartáshoz szükséges állami forrást, a vármegyei önkormányzat kész tárgyalni a működtetés folytatásáról. Ellenkező esetben az intézmény az új év első napjaiban bezárhat.

Szóljon hozzá!
turizmus
Edelényi Kastélysziget
edelényi kastélykert

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu