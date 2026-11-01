Nem tudott pénzt adni rá a minisztérium: bezárhat Magyarország egyik legszebb kastélya, 60 nap maradt hátra – több tízezer turistát bukhat Borsod megye

Akár 2027. január 2-án bezárhat az Edelényi Kastélysziget, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén a vagyonkezelési szerződés felmondásáról döntöttek. A lépés hátterében az áll, hogy egyelőre nem biztosított a történelmi épületegyüttes jövő évi működtetéséhez szükséges állami támogatás. A döntés a kastélyban dolgozók munkahelyét és a térség turisztikai életét is érintheti – számolt be az ATV.

A kastély Edelény és környéke egyik meghatározó turisztikai látványossága / Fotó: Airpixel - Drone imagery

A vármegyei közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződést mondja fel. A döntés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a kastély végleges bezárását: amennyiben a következő hatvan napban sikerül biztosítani a szükséges forrásokat, újabb egyeztetéseket kezdeményezhetnek a működtetés folytatásáról. Az illetékes minisztérium november végéig kért türelmet, mivel továbbra is keresik a finanszírozási lehetőségeket. A vármegyei önkormányzat azonban a szerződéses határidők miatt már nem halogathatta a döntést.

Százmilliók hiányoznak a kastély működtetéséhez

Az Edelényi Kastélyszigetet 2023. június 15. óta a vármegyei önkormányzat működteti, amely az elmúlt években állami támogatást kapott a feladat ellátására. A 2026-os működésre 260 millió forintot biztosított az állam, ez az összeg azonban csak december 31-ig fedezi a költségeket. A következő évre egyelőre nincs garantált támogatás, így

a fenntartó nem tudja biztonsággal vállalni az intézmény további üzemeltetését.

A finanszírozási bizonytalanság közvetlenül 18 dolgozó munkahelyét veszélyezteti. Ha nem születik megállapodás, munkaviszonyuk is megszűnhet a kastély bezárásával. A következmények azonban túlmutatnának az intézmény falain. A kastély Edelény és környéke egyik meghatározó turisztikai látványossága, így működésének megszűnése a helyi

vendéglátóhelyek,

szállásadók

és más turisztikai vállalkozások

számára is kedvezőtlen lehet. A 2023-as újranyitás óta ugyanis több mint 89 ezer látogató kereste fel az épületegyüttest, amely kulturális programoknak és közösségi rendezvényeknek is rendszeresen otthont adott.