Nem tudott pénzt adni rá a minisztérium: bezárhat Magyarország egyik legszebb kastélya, 60 nap maradt hátra – több tízezer turistát bukhat Borsod megye
Akár 2027. január 2-án bezárhat az Edelényi Kastélysziget, miután a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén a vagyonkezelési szerződés felmondásáról döntöttek. A lépés hátterében az áll, hogy egyelőre nem biztosított a történelmi épületegyüttes jövő évi működtetéséhez szükséges állami támogatás. A döntés a kastélyban dolgozók munkahelyét és a térség turisztikai életét is érintheti – számolt be az ATV.
A vármegyei közgyűlés elnöke, Bánné Gál Boglárka elmondta, hogy az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött szerződést mondja fel. A döntés ugyanakkor nem feltétlenül jelenti a kastély végleges bezárását: amennyiben a következő hatvan napban sikerül biztosítani a szükséges forrásokat, újabb egyeztetéseket kezdeményezhetnek a működtetés folytatásáról. Az illetékes minisztérium november végéig kért türelmet, mivel továbbra is keresik a finanszírozási lehetőségeket. A vármegyei önkormányzat azonban a szerződéses határidők miatt már nem halogathatta a döntést.
Százmilliók hiányoznak a kastély működtetéséhez
Az Edelényi Kastélyszigetet 2023. június 15. óta a vármegyei önkormányzat működteti, amely az elmúlt években állami támogatást kapott a feladat ellátására. A 2026-os működésre 260 millió forintot biztosított az állam, ez az összeg azonban csak december 31-ig fedezi a költségeket. A következő évre egyelőre nincs garantált támogatás, így
a fenntartó nem tudja biztonsággal vállalni az intézmény további üzemeltetését.
A finanszírozási bizonytalanság közvetlenül 18 dolgozó munkahelyét veszélyezteti. Ha nem születik megállapodás, munkaviszonyuk is megszűnhet a kastély bezárásával. A következmények azonban túlmutatnának az intézmény falain. A kastély Edelény és környéke egyik meghatározó turisztikai látványossága, így működésének megszűnése a helyi
- vendéglátóhelyek,
- szállásadók
- és más turisztikai vállalkozások
számára is kedvezőtlen lehet. A 2023-as újranyitás óta ugyanis több mint 89 ezer látogató kereste fel az épületegyüttest, amely kulturális programoknak és közösségi rendezvényeknek is rendszeresen otthont adott.
Több fejlesztés jövője is bizonytalanná válhat
A kastély működéséhez több elnyert fejlesztési támogatás is kapcsolódik. A vármegyei önkormányzat három programot kötött az intézményhez, amelyek között uniós és hazai finanszírozású projektek egyaránt szerepelnek. Az egyik egy 500 ezer eurós Interreg-támogatás, amely határon átnyúló együttműködéshez kapcsolódik. Emellett egy csaknem 96,5 millió forintos aktív turisztikai fejlesztést is elnyertek, valamint egy humán fejlesztési program keretében 25 rendezvényt valósítottak meg a kastélyban.
A közgyűlés elnöke szerint az elmúlt két hónapban négy alkalommal kezdeményeztek egyeztetést az illetékes minisztériummal a jövő évi támogatás biztosításáról, ám egyelőre nem született megállapodás. A kastély megmentéséért politikai kezdeményezés is indult. A Mi Hazánk Mozgalom vármegyei önkormányzati képviselője, Fiszter Zsuzsanna bejelentette, hogy aláírásgyűjtést kezdeményeznek az intézmény további működtetése érdekében. A kezdeményezéshez személyesen és online is lehet csatlakozni. Az Edelényi Kastélysziget sorsa így a következő hetekben dőlhet el. Amennyiben sikerül előteremteni a fenntartáshoz szükséges állami forrást, a vármegyei önkormányzat kész tárgyalni a működtetés folytatásáról. Ellenkező esetben az intézmény az új év első napjaiban bezárhat.