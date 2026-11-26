Közel 270 ezer magyar vállalkozást érint a nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség bevezetése, január elsejétől pedig már komoly bírságra is számíthatnak azok, akik elmulasztják az adatok továbbítását az adóhatóság felé – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság megkeresésére Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója. A szakember kiemelte: különösen fontos időszak előtt állnak a hazai mikrovállalkozások, hiszen az új adminisztrációs kötelezettségek mellett a kata átalakítása miatt is érdemes újragondolniuk működésüket.

Kata 2027: évente több százezer forintot is megtakaríthatnak a vállalkozók / Fotó: sergey kolesnikov

Idén szeptembertől már kötelező adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé a kézzel vagy számítógéppel kiállított nyugtákról, az adóhatóság azonban december 31-ig türelmi időt biztosított az átállásra. Ebben az időszakban sem az adatszolgáltatás elmulasztásáért, sem annak hibás teljesítéséért nem szabnak ki bírságot. Január elsejével azonban ez megváltozik. Az online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások számára szintén fontos változás lép életbe:

új pénztárgépként már csak hardveralapú e-pénztárgépet helyezhetnek üzembe, a meglévő online pénztárgépeket pedig 2028. június 30-ig használhatják.

Akár egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV, üzleteket is bezárhatnak

Ángyán Balázs arra figyelmeztetett, hogy januártól már nemcsak a nyugtaadás elmulasztása vagy a helytelen összeggel kiállított bizonylat miatt büntethet az adóhatóság, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt is. „A mulasztási bírság négyszázezer forinttól akár egymillió forintig is terjedhet” – közölte az ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy a hatóság bizonyos esetekben akár üzletlezárást is elrendelhet. A vállalkozóknak különösen az alábbi hibákat érdemes elkerülniük:

az adatszolgáltatási határidő túllépése, amelybe a hétvégék és az ünnepnapok is beleszámítanak;

a különböző napokon és eltérő adókulcsokkal kiállított nyugták adatainak összevonása;

az automatikusan továbbított adatok ismételt beküldése;

a hibásan beküldött adatok javításának elmulasztása.

A NAV tájékoztatása szerint a kézi és számítógéppel előállított nyugták adatait a kibocsátást követő három naptári napon belül, napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban kell továbbítani.