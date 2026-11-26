Januártól új világ kezdődik: 270 ezer vállalkozást érint a változás, egymilliós bírságot is kiszabhat a NAV – ezeket a szakmákat érinti legjobban
Közel 270 ezer magyar vállalkozást érint a nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség bevezetése, január elsejétől pedig már komoly bírságra is számíthatnak azok, akik elmulasztják az adatok továbbítását az adóhatóság felé – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság megkeresésére Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezető igazgatója. A szakember kiemelte: különösen fontos időszak előtt állnak a hazai mikrovállalkozások, hiszen az új adminisztrációs kötelezettségek mellett a kata átalakítása miatt is érdemes újragondolniuk működésüket.
Idén szeptembertől már kötelező adatot szolgáltatni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé a kézzel vagy számítógéppel kiállított nyugtákról, az adóhatóság azonban december 31-ig türelmi időt biztosított az átállásra. Ebben az időszakban sem az adatszolgáltatás elmulasztásáért, sem annak hibás teljesítéséért nem szabnak ki bírságot. Január elsejével azonban ez megváltozik. Az online pénztárgép használatára kötelezett vállalkozások számára szintén fontos változás lép életbe:
új pénztárgépként már csak hardveralapú e-pénztárgépet helyezhetnek üzembe, a meglévő online pénztárgépeket pedig 2028. június 30-ig használhatják.
Akár egymillió forintos bírságot is kiszabhat a NAV, üzleteket is bezárhatnak
Ángyán Balázs arra figyelmeztetett, hogy januártól már nemcsak a nyugtaadás elmulasztása vagy a helytelen összeggel kiállított bizonylat miatt büntethet az adóhatóság, hanem az adatszolgáltatási kötelezettség megsértése miatt is. „A mulasztási bírság négyszázezer forinttól akár egymillió forintig is terjedhet” – közölte az ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy a hatóság bizonyos esetekben akár üzletlezárást is elrendelhet. A vállalkozóknak különösen az alábbi hibákat érdemes elkerülniük:
- az adatszolgáltatási határidő túllépése, amelybe a hétvégék és az ünnepnapok is beleszámítanak;
- a különböző napokon és eltérő adókulcsokkal kiállított nyugták adatainak összevonása;
- az automatikusan továbbított adatok ismételt beküldése;
- a hibásan beküldött adatok javításának elmulasztása.
A NAV tájékoztatása szerint a kézi és számítógéppel előállított nyugták adatait a kibocsátást követő három naptári napon belül, napi összesítésben, adómértékek szerinti bontásban kell továbbítani.
Fodrászok, kozmetikusok, őstermelők: nekik különösen figyelniük kell januártól
Az új nyugtaadat-szolgáltatási kötelezettség elsősorban azokat a mikrovállalkozásokat érinti érzékenyen, amelyek eddig jellemzően kézzel, papíralapú nyugtatömbből állították ki bizonylataikat. Különösen az alábbi szakmák képviselőinek érdemes felkészülniük a változásokra:
- fodrászok, borbélyok;
- kozmetikusok, műkörmösök, pedikűrösök;
- masszőrök;
- magántanárok, nyelvtanárok;
- villanyszerelők, vízvezeték-szerelők és egyéb szakipari vállalkozók;
- piacon értékesítő őstermelők és kézművesek.
Ezekben a szakmákban gyakori a közvetlen lakossági értékesítés és a készpénzes fizetés. A papíralapú nyugtaadás továbbra sem szűnik meg, azonban a kiállított bizonylatok adatait három naptári napon belül továbbítani kell a NAV-nak.
A szépségiparban és más lakossági szolgáltatások területén dolgozó vállalkozókat ráadásul a kata átalakítása is közvetlenül érintheti. A főállású kisadózók havi adóterhe az új katában a jelenlegi összeg kétszeresére emelkedne, miközben a mellékállásban dolgozók előtt ismét megnyílhat ez az adózási lehetőség. Az érintetteknek így egyszerre kell felkészülniük az adminisztrációs és az adózási változásokra.
Sokan az utolsó pillanatra hagyhatják a felkészülést
A vállalat tapasztalatai alapján a korábbi hasonló jogszabályváltozások során is jellemző volt, hogy a vállalkozók jelentős része egészen a határidő lejártáig halogatta a felkészülést. Ennek egyik oka, hogy az érintettek gyakran inkább újabb adminisztrációs teherként, semmint lehetőségként tekintenek a változásokra. „A nyugtázással kapcsolatos jogszabályi változások során szeptemberben láttunk egy jelentős mozgást, tehát biztosan vannak, akik a lehető legkorábban felkészültek, aztán jött egy hosszabb csendes időszak október-novemberben, és a számok alapján arra számítunk, hogy sokan lesznek, akik az utolsó pillanatot kivárják” – mondta Ángyán Balázs.
Az átállás ugyanakkor nem feltétlenül jár jelentős beruházással. Azok a mikrovállalkozók, akik eddig papíralapú nyugtatömböt használtak, és nem kötelezettek pénztárgép használatára, továbbra is választhatják a kézi nyugtaadást, az adatokat azonban maguknak kell rögzíteniük a NAV erre szolgáló internetes felületén.
A másik lehetőség a digitális nyugtaadás, amelyhez akár a vállalkozó saját mobiltelefonja is elegendő lehet.
A cég nyugtázó szoftvere és e-pénztárgép-alkalmazása ingyenesen is elérhető. A nyomtatás lehetőségéről ugyanakkor gondoskodni kell, ami néhány tízezer forintos egyszeri kiadást, a hőpapír beszerzése pedig kisebb, de rendszeres költséget jelenthet.
Kata 2027: évente több százezer forintot is megtakaríthatnak a vállalkozók
Az új nyugtaadási kötelezettség mellett a kisadózó vállalkozók tételes adójának átalakítása is jelentős változásokat hozhat. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt , a Tisza-kormány ismét lehetővé tenné a cégeknek történő számlázást, valamint visszaengedné a rendszerbe a mellékállású vállalkozókat, a nyugdíjasokat és a nappali tagozatos diákokat. Az éves bevételi értékhatár 18 millióról 22 millió forintra emelkedne, az új kata havi tételes adója a főfoglalkozásúaknál 100 ezer, a nem főfoglalkozásúaknál 50 ezer forint lenne. A céges bevételeket 15 százalékos kiegészítő adó terhelné, amelybe beszámítanák a befizetett tételes adót. A főfoglalkozású új katások társadalombiztosítási ellátási alapja havi 317 ezer forintra emelkedne.
A Számlázz.hu lapunk kérésére konkrét számításokat is készített arról, mennyit nyerhetnek az adónemváltással a vállalkozók:
Egy évi 15 millió forintos bevétellel rendelkező, 45 százalékos költséghányadot alkalmazó főállású átalányadózó a 2026-os minimálbér- és járulékszabályok mellett hozzávetőleg hárommillió forintos adókötelezettséggel számolhat, a helyi iparűzési adó nélkül. Az új katában ugyanez a bevétel még teljes egészében céges ügyfélkör esetén is 2,25 millió forintos adókötelezettséget jelentene. Vagyis a példában szereplő vállalkozó évente mintegy 750 ezer forintot takaríthatna meg, amennyiben megfelel a jogosultsági feltételeknek.
Nem mindenkinek éri meg visszatérni a katába
A változás legnagyobb nyertesei között lehetnek a mellékállású szabadúszók, a vállalkozó nyugdíjasok és diákok, a magas bevételű, alacsony költségekkel működő lakossági szolgáltatók, valamint azok, akik magánszemélyek mellett alkalmanként cégeknek is számláznának – jelezte Ángyán Balázs. Az áttérés előtt azonban alaposan meg kell vizsgálni az ügyfélkör összetételét. A tervezet értelmében ugyanis elveszítheti kataalanyiságát az a vállalkozó, akinek éves bevételének legalább fele egyetlen céges megrendelőtől vagy annak kapcsolt vállalkozásaitól származik. Ugyancsak kizáró ok lehet
- a jelenlegi
- vagy az elmúlt két évben
foglalkoztató munkáltatónak történő számlázás. Fontos szempont a vállalkozás költségszerkezete is: mivel a kata bevételalapú adózás, a magasabb kiadásokkal működő vállalkozóknak továbbra is kedvezőbb lehet más adózási forma.
Az új kata választásáról várhatóan december elsejétől lehet nyilatkozni.
Az áttérőknek emellett gondoskodniuk kell a korábbi adózási formájukhoz kapcsolódó bevallások benyújtásáról, és érdemes ellenőrizniük a helyi iparűzési adó megállapításának módját is. A cég ingyenes kalkulátorral is segíti a döntést: a vállalkozók összehasonlíthatják a jelenlegi és az új kata, valamint az átalányadózás pénzügyi következményeit. A számításoknál ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy azok egyelőre a törvényjavaslaton alapulnak, így a parlamenti döntésig a részletszabályok még változhatnak.