Új kata: magasabb küszöböt és két év türelmet kérnek a filmesek – már tizenöt szervezet állt a javaslat mellé
A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójára (kata) vonatkozó bevételi koncentrációs szabály módosítását javasolják a kreatív és kulturális ágazatokban dolgozók. Már tizenöt hazai filmszakmai szervezet csatlakozott a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete (MAFOR) kezdeményezéséhez, amelyben az új kata tervezett szabályainak módosítását javasolja a kormány és az Országgyűlés illetékes képviselőinek.
A módosító javaslat célja, hogy az új szabályozás bevezetésekor a hosszú távú projektalapú munkavégzés sajátosságait is vegyék figyelembe – közölte a MAFOR pénteken az MTI-vel. Mint írják, „egy méltányos, átlátható szabályozás a teljes, mintegy húszezer munkavállalót jelentő magyar filmszakma érdekét szolgálná”. Az aláírók javasolják az egyetlen kifizetőtől származó bevétel arányára vonatkozó küszöbérték 50 százalékról legalább 60, de optimálisan 70 százalékra emelését, valamint azt is, hogy a koncentráció vizsgálata ne egyetlen, hanem két egymást követő adóévre vonatkozzon.
A kata-jogosultságot pedig akkor korlátozzák, ha az ugyanattól a kifizetőtől, illetve annak kapcsolt vállalkozásaitól származó bevétel mindkét egymást követő évben meghaladja az adott évi összes bevétel 60 vagy 70 százalékát.
A közleményben azt hangsúlyozzák, hogy a tervezetben szereplő, egyetlen kifizetőtől származó bevétel adóévenkénti 50 százalékos korlátozása komoly problémát jelenthet a kreatív ipar és a kultúra területén dolgozók számára, mivel ezen szakmák jelentős részében – így például a filmiparban, a televíziós és dokumentumfilmes gyártásban, az animációban, a zenében, az alkalmazott művészetekben vagy az írói munkában – a munkavégzés jellemzően projektalapú.
Egy-egy megbízás akár több hónapig vagy éven át tarthat, így természetes, hogy egy adott évben egyetlen produkciós cég vagy megrendelő biztosítja az alkotó bevételének jelentős részét, esetenként akár annak egészét – teszik hozzá, kiemelve, ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett vállalkozó munkaviszonyban állna a megrendelővel, vagy hogy a vállalkozói forma a munkaviszony leplezését szolgálná.
Az adott évi bevételi koncentráció tehát sok esetben nem a munkavégzés jellegéből, hanem a kreatív projektek természetéből és időbeli ütemezéséből következik – hangsúlyozzák.
A kezdeményezést aláírásával támogatja a Magyar Animációs Producerek Szövetsége (MAPSZ-HAPA), a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete (MADOKE), a Magyar Film- és Videóvágók Egyesülete (HSE), a Magyar Filmművészek Szövetsége, a Magyar Filmoperatőrök Egyesülete (HCA), a Magyar Filmzeneszerzők Szövetsége (HAFC), a Magyar Gyártásvezetők Egyesülete, a Magyar Hangalkotók Egyesülete (HSAS), a Magyar Játékfilmrendezők Egyesülete (MJE-AHD), a Magyar Látvány-,Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága (MALÁT), a Magyar Operatőrök Társasága (HSC), a Magyar Producerek Szövetsége (MPSZ), a Magyar Rendezőasszisztensek Társasága (MARE), a MASZK Országos Színészegyesület, a Mentálisan Egészséges Produkciókért Szövetség (MEP).
A VOSZ már októberben szólt, hogy az 50 százalékos korlát a filmeseknek is gondot okozhat
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége már a társadalmi egyeztetésen jelezte, hogy az 50 százalékos szabály miatt egy vállalkozó akár egy jól fizető megbízást is kénytelen lehet visszautasítani, ha annak elfogadásával kiesne a katából. A VOSZ a filmes és televíziós szakemberek mellett a fotósokat, grafikusokat és építészeket is példaként említette. Ezekben a szakmákban egyetlen nagyobb munka hónapokra lekötheti a vállalkozót, és az éves bevételének jelentős részét adhatja anélkül, hogy valójában alkalmazottként dolgozna.
A VOSZ ezért vagy megemelné a küszöböt, vagy a bevétel aránya mellett azt is vizsgálná, hogyan dolgozik a vállalkozó.
Számítana például, hogy saját eszközeit használja-e, maga osztja-e be a munkaidejét, és ő viseli-e a vállalkozás kockázatát.
A filmes szervezetek most más módon szűrnék ki az egyszeri nagy megbízásokat: azt néznék meg, hogy ugyanaz a megrendelő két egymást követő évben is a bevétel döntő részét adja-e.
Húszezer embernek ad munkát a magyar filmipar
A Nemzeti Filmintézet áprilisban közölt adatai szerint a magyar filmipar éves volumene meghaladta a 300 milliárd forintot, az ágazat pedig mintegy húszezer embernek adott munkát. Ez az egész filmszakma létszáma, nem azoké, akik az új szabályok alapján a katát választanák.
Egyetlen produkció hazai költése is elérheti a milliárdos nagyságrendet. Mécs Mónika producer a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjének gyártása során mintegy másfél milliárd forintot költöttek el Magyarországon. A producer szerint a külföldi produkciók kiszolgálására itthon már külön szakembergárda és infrastruktúra épült ki. A mostani katavita ennek az ágazatnak azt a részét érinti, amelyben a szakemberek vállalkozóként, produkcióról produkcióra szerződnek.