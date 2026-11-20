A kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójára (kata) vonatkozó bevételi koncentrációs szabály módosítását javasolják a kreatív és kulturális ágazatokban dolgozók. Már tizenöt hazai filmszakmai szervezet csatlakozott a Magyar Forgatókönyvírók és Filmdramaturgok Egyesülete (MAFOR) kezdeményezéséhez, amelyben az új kata tervezett szabályainak módosítását javasolja a kormány és az Országgyűlés illetékes képviselőinek.

Új kata: magasabb küszöböt és két év türelmet kérnek a filmesek – már tizenöt szervezet állt a javaslat mellé / Fotó: chainarong06

A módosító javaslat célja, hogy az új szabályozás bevezetésekor a hosszú távú projektalapú munkavégzés sajátosságait is vegyék figyelembe – közölte a MAFOR pénteken az MTI-vel. Mint írják, „egy méltányos, átlátható szabályozás a teljes, mintegy húszezer munkavállalót jelentő magyar filmszakma érdekét szolgálná”. Az aláírók javasolják az egyetlen kifizetőtől származó bevétel arányára vonatkozó küszöbérték 50 százalékról legalább 60, de optimálisan 70 százalékra emelését, valamint azt is, hogy a koncentráció vizsgálata ne egyetlen, hanem két egymást követő adóévre vonatkozzon.

A kata-jogosultságot pedig akkor korlátozzák, ha az ugyanattól a kifizetőtől, illetve annak kapcsolt vállalkozásaitól származó bevétel mindkét egymást követő évben meghaladja az adott évi összes bevétel 60 vagy 70 százalékát.

A közleményben azt hangsúlyozzák, hogy a tervezetben szereplő, egyetlen kifizetőtől származó bevétel adóévenkénti 50 százalékos korlátozása komoly problémát jelenthet a kreatív ipar és a kultúra területén dolgozók számára, mivel ezen szakmák jelentős részében – így például a filmiparban, a televíziós és dokumentumfilmes gyártásban, az animációban, a zenében, az alkalmazott művészetekben vagy az írói munkában – a munkavégzés jellemzően projektalapú.

Egy-egy megbízás akár több hónapig vagy éven át tarthat, így természetes, hogy egy adott évben egyetlen produkciós cég vagy megrendelő biztosítja az alkotó bevételének jelentős részét, esetenként akár annak egészét – teszik hozzá, kiemelve, ez önmagában nem jelenti azt, hogy az érintett vállalkozó munkaviszonyban állna a megrendelővel, vagy hogy a vállalkozói forma a munkaviszony leplezését szolgálná.