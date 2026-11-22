Több mint 100 milliárd forintos kátyúmentesítési programot indít a magyar kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be vasárnap délelőtt a közöségimédia-felületén.

A kormány 120 milliárd forintból tömné be a kátyúkat / Fotó: Ádám János

A jelentős beruzázásról szóló döntést áthallásás módon a héten bulvárpolitikai viharokat kavaró "gumiügyre" húzta fel a kormányfő, aki a hazai utak tragikus állapotáról is megemlékezett Facebook-posztjában.

Mióta járom az országot, nyolc alkalommal kaptunk defektet. Egy éve épp Kálmánházánál, pont két éve pedig Cigándon. Cigándon, ahol most, immár kormányon, történelmi lépésként megnyitottuk a víztározót, hogy eltároljunk 2 millió köbméter vizet, és visszajuttassuk a tájba

– emlékezett meg egyúttal Magyar a Cigándi-tározó történelmi megnyitásáról is.

A Tisza-kormány ezért most 120 milliárd forintos kátyúmentesítő programot indít a tragikus állapotú magyar közúthálózat kijavítására.

A 2027-re bejelentett 120 milliárd forintos program a kátyúzás mellett közútfejlesztést is magában foglal, így az összegből önmagában nem derül ki, mennyivel jutna több kátyúzásra. A fenntartás és működtetés soron 2024-re 105,9 milliárd forint tényleges ráfordítást közölt a tárca. A 2026-os költségvetési törvény ugyanerre a jogcímre 107,5 milliárd forint kiadást irányzott elő. Emellett mindkét évben y évben külön soron szerepelt az „Országos közúthálózat felújítása”, amire mintegy 20 milliárdot fordítottak.

A kormányfő fontos feladatnak nevezte a Magyar Közút Zrt. kapacitásainak bővítését és a teljesen magára hagyott alsóbbrendű utak megújítását. Hangsúlyozta, hogy emellett a kabinet visszaveszi az autópályák üzemeltetését, lezárjva a 23 ezer milliárd forintos állami autópálya-koncessziót.

Az autópályák üzemeltetésének átadása felé vezető úton egyébként már meg is történt az első, jelentős lépés. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter ugyanis aláírta a Mészáros–Szíjj-féle autópálya-koncesszió megszüntetésének első lépését jelentő megállapodást az erről kiadott közlemény szerint. Így az eredetileg 2057-ig szóló szerződés már 2027-ben véget érhet.