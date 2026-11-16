Január elsejétől előzetes bejelentéshez kötik a legalább 10 ezer eurónyi készpénz Magyarországra történő behozatalát és az országból való kivitelét. A változás az Európai Unió belső határait is érinti, így a külföldre utazóknak és a Magyarországra érkezőknek egyaránt új kötelezettséggel kell számolniuk.

Új adminisztrációs kötelezettség vár azokra, akik jelentősebb készpénzzel indulnak külföldre vagy érkeznek Magyarországra / Fotó: AFP

Január 1-jétől minden magyar határon előzetesen be kell jelenteni a legalább 10 ezer euró, vagyis a jelenlegi árfolyamon mintegy 3,65 millió forint értékű készpénz szállítását.

A kötelezettség az országba behozott és az innen kivitt pénzre egyaránt vonatkozik, így az Európai Unió más tagállamaiba utazóknak is alkalmazkodniuk kell az új előíráshoz.

A változás a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény módosításával lép életbe. A pénteken megjelent Magyar Közlönyben kihirdetett rendelkezés kiterjeszti a jelenlegi szabályozást: eddig az Európai Unió külső határain kellett bejelenteni a meghatározott értékhatárt elérő készpénz szállítását, 2027 első napjától azonban Magyarország valamennyi határátkelőjén érvényes lesz az előírás.

Az ellenőrzést a kormány által kijelölt készpénztranzit-ellenőrző hatóság végzi majd. Aki legalább 10 ezer eurónyi készpénzt kíván átvinni a határon, annak még az utazás előtt be kell jelentenie a szállítási szándékát. A bejelentésről igazolás készül, amelyet a határ átlépésekor elérhetővé kell tenni.

Az adminisztráció során több személyes és pénzügyi adatot is meg kell adni. A hatóság tudni akarja a készpénzt szállító személy teljes nevét, személyazonosító okmányának típusát és számát, továbbá a pénz pontos értékét, eredetét és a szállítás célját.

Ellenőrzéskor a készpénz hordozójának magát a pénzt és a bejelentésről kiállított igazolást is be kell mutatnia. Ha a hatóság olyan összeget talál, amelynek szállítását előzetesen nem jelentették be, jogosult lesz azt zár alá venni. Erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint az Európai Unió külső határain áthaladó készpénzszállításoknál.

A turistákat sem kíméli az új készpénzszabály

Az új előírás a külföldre utazók számára azért is fontos, mert az egyes országokban a beutazáshoz szükséges anyagi fedezetre vonatkozó követelmények is változhatnak. Lengyelország például októberben olyan tervezettel került a hírekbe, amely jelentősen megemelné a külföldiek által igazolandó megélhetési fedezetet. A javaslat szerint a legfeljebb négynapos tartózkodáshoz a jelenlegi 300 zloty helyett legalább 1000 zlotyval kellene rendelkezni, hosszabb látogatás esetén pedig a napi minimum 75-ről 300 zlotyra nőne.