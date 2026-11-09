Földindulás Győrben: megfelezhetik a sztárok fizetését, már szezon közben távozhatnak a játékosok – óriási bajban lehet a magyar kézilabda legsikeresebb BL-csapata

Minden korábbinál súlyosabb pénzügyi nehézségekkel nézhet szembe a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO kézilabdacsapata. A klubnál a játékosok fizetésének akár 50 százalékos csökkentése is napirendre kerülhet, sőt, egyes kézilabdázók már a jelenlegi idény közben távozhatnak. A drasztikus lépésekre a klub működésének fenntartása érdekében lehet szükség – számolt be a Kisalföld a dán TV2 értesüléseire is hivatkozva.

Padlót foghat minden idők egyik legsikeresebb női kézilabdacsapata / Fotó: AFP

A győri együttesnél már korábban is érzékelhetők voltak a bizonytalanság jelei. Miközben az elmúlt években ilyenkor rendszerint a következő szezon sztárigazolásairól szóltak a hírek, most elsősorban a lehetséges távozások kerültek előtérbe. Helena Elver eligazolása már biztossá vált, Per Johansson vezetőedzőt pedig az Odensével hozták kapcsolatba, bár a svéd szakember cáfolta az erről szóló értesüléseket. A lap információi szerint a klub vezetése a múlt kedden tájékoztatta a játékosokat arról, hogy nehezebb időszak következhet. Konkrétumokat azonban állítólag ekkor még nem közöltek velük, és

a bizonytalanság hatására szinte valamennyi kézilabdázó kapcsolatba lépett a menedzserével.

A dán TV2 ennél is súlyosabb fejleményekről számolt be: értesüléseik szerint a győri vezetés arra kérte a játékosokat, hogy fogadjanak el jelentős bércsökkentést. A jelenlegi fizetések megfelezése is felmerülhetett, és állítólag azt is jelezték, hogy aki másik csapatot talál magának, akár azonnal, a szezon közben távozhat.

Az egész európai női kézilabda erőviszonyait is megváltoztathatja a megszorítás

A fejlemények nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi kézilabdában is komoly visszhangot váltottak ki. Peter Bruun Jörgensen, a TV2 Sport szakértője szerint a győri klub pénzügyi nehézségei alapjaiban rendezhetik át az európai klubkézilabda hierarchiáját. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az ETO az elmúlt években meghatározó szereplője volt az átigazolási piacnak. A világ legjobb játékosai számára az egyik legvonzóbb célpontot jelentette, miközben a fizetések tekintetében is meghatározta a nemzetközi versenyt. Amennyiben a győri klub kénytelen visszafogni a kiadásait, más európai egyesületek előtt nyílhat lehetőség a legjobb kézilabdázók megszerzésére. Ez a Bajnokok Ligája végső győzelméért folyó versenyt is alapvetően megváltoztathatja. A Győri Audi ETO KC a dán televíziónak küldött válaszában nem erősítette meg a fizetéscsökkentésről szóló híreket. A klub hangsúlyozta, hogy

a játékosok

és az egyesületek

közötti megállapodások bizalmasak, az érzékeny belső információkon alapuló találgatások pedig sérthetik az érintettek érdekeit, és hosszabb távon a női kézilabda nemzetközi megítélésének is árthatnak. A Kisalföld szerint ugyanakkor a pénzügyi nehézségek hátterében a sportolók jövedelmének adózását érintő, úgynevezett ekho-szabályok változásai is szerepet játszhatnak. További terhet jelenthet, hogy a klub keretében több olyan játékos is van, aki anyaság miatt jelenleg nem lép pályára, miközben a szerződéséből eredő kifizetések egy része továbbra is terheli a költségvetést.