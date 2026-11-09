Földindulás Győrben: megfelezhetik a sztárok fizetését, már szezon közben távozhatnak a játékosok – óriási bajban lehet a magyar kézilabda legsikeresebb BL-csapata
Minden korábbinál súlyosabb pénzügyi nehézségekkel nézhet szembe a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO kézilabdacsapata. A klubnál a játékosok fizetésének akár 50 százalékos csökkentése is napirendre kerülhet, sőt, egyes kézilabdázók már a jelenlegi idény közben távozhatnak. A drasztikus lépésekre a klub működésének fenntartása érdekében lehet szükség – számolt be a Kisalföld a dán TV2 értesüléseire is hivatkozva.
A győri együttesnél már korábban is érzékelhetők voltak a bizonytalanság jelei. Miközben az elmúlt években ilyenkor rendszerint a következő szezon sztárigazolásairól szóltak a hírek, most elsősorban a lehetséges távozások kerültek előtérbe. Helena Elver eligazolása már biztossá vált, Per Johansson vezetőedzőt pedig az Odensével hozták kapcsolatba, bár a svéd szakember cáfolta az erről szóló értesüléseket. A lap információi szerint a klub vezetése a múlt kedden tájékoztatta a játékosokat arról, hogy nehezebb időszak következhet. Konkrétumokat azonban állítólag ekkor még nem közöltek velük, és
a bizonytalanság hatására szinte valamennyi kézilabdázó kapcsolatba lépett a menedzserével.
A dán TV2 ennél is súlyosabb fejleményekről számolt be: értesüléseik szerint a győri vezetés arra kérte a játékosokat, hogy fogadjanak el jelentős bércsökkentést. A jelenlegi fizetések megfelezése is felmerülhetett, és állítólag azt is jelezték, hogy aki másik csapatot talál magának, akár azonnal, a szezon közben távozhat.
Az egész európai női kézilabda erőviszonyait is megváltoztathatja a megszorítás
A fejlemények nemcsak Magyarországon, hanem a nemzetközi kézilabdában is komoly visszhangot váltottak ki. Peter Bruun Jörgensen, a TV2 Sport szakértője szerint a győri klub pénzügyi nehézségei alapjaiban rendezhetik át az európai klubkézilabda hierarchiáját. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy az ETO az elmúlt években meghatározó szereplője volt az átigazolási piacnak. A világ legjobb játékosai számára az egyik legvonzóbb célpontot jelentette, miközben a fizetések tekintetében is meghatározta a nemzetközi versenyt. Amennyiben a győri klub kénytelen visszafogni a kiadásait, más európai egyesületek előtt nyílhat lehetőség a legjobb kézilabdázók megszerzésére. Ez a Bajnokok Ligája végső győzelméért folyó versenyt is alapvetően megváltoztathatja. A Győri Audi ETO KC a dán televíziónak küldött válaszában nem erősítette meg a fizetéscsökkentésről szóló híreket. A klub hangsúlyozta, hogy
- a játékosok
- és az egyesületek
közötti megállapodások bizalmasak, az érzékeny belső információkon alapuló találgatások pedig sérthetik az érintettek érdekeit, és hosszabb távon a női kézilabda nemzetközi megítélésének is árthatnak. A Kisalföld szerint ugyanakkor a pénzügyi nehézségek hátterében a sportolók jövedelmének adózását érintő, úgynevezett ekho-szabályok változásai is szerepet játszhatnak. További terhet jelenthet, hogy a klub keretében több olyan játékos is van, aki anyaság miatt jelenleg nem lép pályára, miközben a szerződéséből eredő kifizetések egy része továbbra is terheli a költségvetést.
A lap úgy tudja, hogy
a győri játékosok októberben még teljes egészében megkapták a fizetésüket.
A szerződések szempontjából ugyanakkor különösen fontos lehet a következő időszak, mivel a 30 napot meghaladó fizetési elmaradás már súlyos szerződésszegésnek minősülhet. A klub pénzügyi helyzetével kapcsolatban korábban is felmerültek kérdések. Szeptemberben például nyilvánosságra került, hogy az állami tulajdonú Start Garancia Zrt. két idény alatt összesen 700 millió forintos szponzorációs támogatást nyújtott az ETO-nak. A klub akkor közleményben hangsúlyozta, hogy a nemzetközi élmezőnyhöz tartozó csapat működtetése stabil és kiszámítható finanszírozást igényel. A mostani értesülések alapján azonban ennél jóval súlyosabb helyzet is kialakulhatott. Ha valóban megfelezik a fizetéseket, és a játékosok előtt megnyílik az idény közbeni távozás lehetősége, az a győri sikercsapat jövőjét és az egész európai női kézilabda erőviszonyait is alapvetően megváltoztathatja.