Deviza
EUR/HUF364,56 -0,07% USD/HUF328,84 0% GBP/HUF436,11 -0,13% CHF/HUF394,48 -0,16% PLN/HUF82,76 +0,05% RON/HUF68,16 -0,14% CZK/HUF14,96 -0,08% EUR/HUF364,56 -0,07% USD/HUF328,84 0% GBP/HUF436,11 -0,13% CHF/HUF394,48 -0,16% PLN/HUF82,76 +0,05% RON/HUF68,16 -0,14% CZK/HUF14,96 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 330,28 -0,18% MTELEKOM2 966 +1,55% MOL4 852 -2,02% OTP42 140 -0,85% RICHTER13 460 +2,3% OPUS195 -0,21% ANY5 720 -0,17% AUTOWALLIS117 +0,43% WABERERS4 110 +0,97% BUMIX8 510,94 +0,17% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 154,6 +0,24% BUX146 330,28 -0,18% MTELEKOM2 966 +1,55% MOL4 852 -2,02% OTP42 140 -0,85% RICHTER13 460 +2,3% OPUS195 -0,21% ANY5 720 -0,17% AUTOWALLIS117 +0,43% WABERERS4 110 +0,97% BUMIX8 510,94 +0,17% CETOP4 869,97 -0,42% CETOP NTR3 154,6 +0,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Varga Mihály erre nagyon figyel: Kína már Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnere – új szerepet kaphat a jüan

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A kínai–magyar gazdasági kapcsolatok bővülése a pénzügyi együttműködésnek is új lendületet adhat – hangzott el a budapesti Renminbi Konferencián. A jüan nemzetközi használatának terjedése csökkentheti a vállalkozások határokon átnyúló fizetési és finanszírozási költségeit, ugyanakkor szabályozási és bizalmi kérdéseket is felvet.
Dénes Zoltán
2026.11.12, 11:15
Szóljon hozzá!

A kialakulóban lévő multipoláris gazdasági és pénzügyi rendszerben felértékelődik az együttműködések jelentősége – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a tizedik Budapest Renminbi Kezdeményezés konferencián. A rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezte közösen az MNB és a Bank of China. A konferencia középpontjában a renminbi, vagyis a kínai fizetőeszköz nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött szerepe állt. A felszólalások alapján Magyarország a kínai beruházások fogadása mellett a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban és elszámolásokban is erősítheti regionális szerepét.

Kína, Varga Mihály, jüan, renminbi, MNB,
A felszólalások alapján Magyarország a kínai beruházások fogadása mellett a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban és elszámolásokban is erősítheti regionális szerepét Fotó: képernőykép

Varga Mihály ismertetése szerint, a kibontakozóban lévő új világgazdasági rendben az együttműködések jelentősége felértékelődik. Ez korábban is így volt, most talán még inkább így van. A jegybankelnök a vizsgálandó kérdések között említette a használat strukturális korlátait, a szabályozási kihívásokat és a bizalom szerepét is. Mint mondta, a határokon átnyúló renminbi-elszámolások értéke 2025-ben elérte a 70 billió jüant, ami 10 százalékos éves növekedést jelent. Bár a dollár és az euró meghatározó szerepe rövid távon nem változik, a jüan használata 

  • csökkentheti a vállalatok tranzakciós költségeit,
  •  bővítheti finanszírozási lehetőségeiket, 
  • és hozzájárulhat a devizatartalékok diverzifikálásához. 

Magyarország számára a szoros kínai kereskedelmi és beruházási kapcsolatok miatt különösen fontos a pénzügyi együttműködés erősítése. A jegybankelnök ugyanakkor figyelmeztetett a világgazdaság széttöredezésének veszélyeire is.

Több mint 26 milliárd eurónyi kínai beruházási terv

A konferencia kiemelt felszólalója, Kína magyarországi nagykövete Tao Gong szerint, Kína az idei év augusztusára Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, a kétoldalú kereskedelem pedig éves összevetésben 40 százalékkal bővült. A beszédben elhangzottak szerint a kínai vállalatok több mint 26 milliárd euró értékű magyarországi beruházást terveztek, amelyek egy részét már megvalósították, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve. A felszólaló arról is beszámolt, hogy Kína a tavalyi évvel bezárólag három egymást követő évben volt Magyarország legnagyobb külföldi beruházója, és tavaly az országba érkező külföldi beruházások 57 százalékát adta.

Mint modnta, a kínai jelenlét hatásai között a technológiai innovációt, a digitalizációt és a zöldátállást emelte ki. Példaként a CATL, a Huawei és a ZTE magyarországi tevékenységét, valamint a Wanhua–BorsodChemhez és a kínai–európai kereskedelemhez kapcsolódó ipari, logisztikai együttműködéseket említette. Értékelése szerint ezek a beruházások a beszállítói és termelési láncok összehangolt fejlődését is segítik.

A beruházások mellett a pénzügyi kapcsolatok is bővülnek

A gazdasági együttműködés egyik pillérét a renminbiben történő fizetések és elszámolások infrastruktúrája jelenti. A kínai előadó szerint Magyarország ezen a területen közép- és kelet-európai központtá vált. Ebben meghatározó szerepet tulajdonított a Magyar Nemzeti Banknak. Felidézte, hogy az MNB Európában az elsők között kötött kétoldalú devizacsere-megállapodást a kínai jegybankkal, amelyet azóta több alkalommal megújítottak. A két jegybank támogatásával 2015-ben Magyarországon kezdte meg működését a régió első renminbi-elszámolóbankja.

A felszólaló közlése szerint Magyarország összesen 11 milliárd jüan értékben bocsátott ki pandakötvényeket, amivel a világ legnagyobb szuverén pandakötvény-kibocsátójává vált.

A pénzügyi infrastruktúra fejlesztésének közvetlen vállalati tétje is van: a beszéd szerint hatékonyabbá teheti a határokon átnyúló elszámolásokat, és csökkentheti a fizetési, illetve finanszírozási költségeket. Ez a kínai–magyar kereskedelem és a beruházások további bővülését is támogathatja.

Szóljon hozzá!
renminbi
Magyar Nemzeti Bank
jüan
Kína
Varga Mihály

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu