Varga Mihály erre nagyon figyel: Kína már Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnere – új szerepet kaphat a jüan

A kialakulóban lévő multipoláris gazdasági és pénzügyi rendszerben felértékelődik az együttműködések jelentősége – hangsúlyozta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a tizedik Budapest Renminbi Kezdeményezés konferencián. A rendezvényt immár negyedik alkalommal szervezte közösen az MNB és a Bank of China. A konferencia középpontjában a renminbi, vagyis a kínai fizetőeszköz nemzetközi pénzügyi rendszerben betöltött szerepe állt. A felszólalások alapján Magyarország a kínai beruházások fogadása mellett a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban és elszámolásokban is erősítheti regionális szerepét.

A felszólalások alapján Magyarország a kínai beruházások fogadása mellett a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokban és elszámolásokban is erősítheti regionális szerepét Fotó: képernőykép

Varga Mihály ismertetése szerint, a kibontakozóban lévő új világgazdasági rendben az együttműködések jelentősége felértékelődik. Ez korábban is így volt, most talán még inkább így van. A jegybankelnök a vizsgálandó kérdések között említette a használat strukturális korlátait, a szabályozási kihívásokat és a bizalom szerepét is. Mint mondta, a határokon átnyúló renminbi-elszámolások értéke 2025-ben elérte a 70 billió jüant, ami 10 százalékos éves növekedést jelent. Bár a dollár és az euró meghatározó szerepe rövid távon nem változik, a jüan használata

csökkentheti a vállalatok tranzakciós költségeit,

bővítheti finanszírozási lehetőségeiket,

és hozzájárulhat a devizatartalékok diverzifikálásához.

Magyarország számára a szoros kínai kereskedelmi és beruházási kapcsolatok miatt különösen fontos a pénzügyi együttműködés erősítése. A jegybankelnök ugyanakkor figyelmeztetett a világgazdaság széttöredezésének veszélyeire is.

Több mint 26 milliárd eurónyi kínai beruházási terv

A konferencia kiemelt felszólalója, Kína magyarországi nagykövete Tao Gong szerint, Kína az idei év augusztusára Magyarország második legnagyobb kereskedelmi partnerévé vált, a kétoldalú kereskedelem pedig éves összevetésben 40 százalékkal bővült. A beszédben elhangzottak szerint a kínai vállalatok több mint 26 milliárd euró értékű magyarországi beruházást terveztek, amelyek egy részét már megvalósították, több mint 30 ezer munkahelyet teremtve. A felszólaló arról is beszámolt, hogy Kína a tavalyi évvel bezárólag három egymást követő évben volt Magyarország legnagyobb külföldi beruházója, és tavaly az országba érkező külföldi beruházások 57 százalékát adta.