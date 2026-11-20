A kínai állami tulajdonú FAW Group prémium márkája, a Hongqi Európában is gyártókapacitásokat létesíteni, hogy ezzel megkerülje a védővámokat. A Reuters információi szerint a vállalat azonban nem építene saját gyárat, hanem a kihasználatlan helyi üzemeket hasznosítanák partnerségi megállapodások keretében.

Újabb kínai autógyártó érkezhet Európába / Fotó: Imaginechina via AFP

A lépés beleillik a cégcsoport stratégiájába, amelynek egyik fontos eleme a nemzetközi terjeszkedés. Ezt jól példázza, hogy az új EHS4 szabadidőautó velencei bemutatóján a FAW nemzetközi üzletágáért felelős vezetője, Xiao Xiao nyíltan kimondta, hogy a helyi gyártás prioritás számukra.

Magyarország ebből a kínai üzletből most kimaradhat

A vállalat jelenleg több potenciális partnerrel is tárgyalásokat folytat, Xiao Xiao pedig két európai gyártót nevezett meg név szerint: a Stellantist és a Volkswagent. Előbbi nem túl meglepő, mivel a a francia–olasz konszern spanyolországi üzemében már most is készülnek kínai Leapmotor modellek, a FAW pedig részben ennek a márkának is tulajdonosa. Az EHS4 is Leapmotor-platformra épült.

A Volkswagen már egy érdekesebb lehetőség lenne. A FAW és a német gyártó Kínában már évtizedek óta partnerségben áll, de érdekes módon a konszern szóvivője azt közölte, hogy jelenleg nem egyeztet a Hongqi modellek európai gyártásáról.

Mindenesetre a kínai tervek ambiciózusak. Jelenleg 27 európai országban mintegy 90 márkakereskedéssel vannak jelen, ám 2027 végére több mint 150 szalonra bővítenék a hálózatukat. Konkrét eladási számokat vagy piaci részesedési célokat egyelőre nem akartak jósolni, mivel inkább a lassú, de stabil építkezésre koncentrálnak Európában.

Kínai bizalomvesztés?

Miközben sajtóinformációk szerint a SAIC és a BYD is Szlovákia irányába kacsingat, addig az áprilisi országgyűlési választások fordulatot hoztak Magyarországon. A Tisza-kormány egyértelműen szakítani kívánt elődje gazdaságpolitikai stratégiájával, amelyben fontos szerep jutott a gépjárműgyártásnak, valamint az ahhoz kapcsolódó ipari tevékenységnek.

Ugyan Kínával kapcsolatban egyelőre nem történt olyan éles irányváltás, mint Oroszország esetében, azonban a kormány többször bírálta a hazánkban működő akkumulátorgyártó-vállalatokat. A 36Kr kínai gazdasági-elemző portál azt írta nemrégiben, hogy „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”. A cikkükben bírálták, hogy a néhány éve kiemelt vendégként fogadott társaságokkal a Tisza-kormány kevésbé együttműködő az előző kabinetnél. A szerző egyenesen úgy fogalmazott, hogy a gyárak

nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak.

Amennyiben a feszültség tovább fokozódik, a kínai befektetők pedig kockázatként értékelik a magyar lépéséket annak jelentős gazdasági és társadalmi hatásai is lehetnek. A kínai befektetők bizalmának elvesztése pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter stratégiájának is árthatna.