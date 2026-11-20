Nagyot fordult a világ: új kínai autógyár készül Európába, Magyarország már szóba se jön helyszínként – Nyugat-Európában épülhet meg
A kínai állami tulajdonú FAW Group prémium márkája, a Hongqi Európában is gyártókapacitásokat létesíteni, hogy ezzel megkerülje a védővámokat. A Reuters információi szerint a vállalat azonban nem építene saját gyárat, hanem a kihasználatlan helyi üzemeket hasznosítanák partnerségi megállapodások keretében.
A lépés beleillik a cégcsoport stratégiájába, amelynek egyik fontos eleme a nemzetközi terjeszkedés. Ezt jól példázza, hogy az új EHS4 szabadidőautó velencei bemutatóján a FAW nemzetközi üzletágáért felelős vezetője, Xiao Xiao nyíltan kimondta, hogy a helyi gyártás prioritás számukra.
Magyarország ebből a kínai üzletből most kimaradhat
A vállalat jelenleg több potenciális partnerrel is tárgyalásokat folytat, Xiao Xiao pedig két európai gyártót nevezett meg név szerint: a Stellantist és a Volkswagent. Előbbi nem túl meglepő, mivel a a francia–olasz konszern spanyolországi üzemében már most is készülnek kínai Leapmotor modellek, a FAW pedig részben ennek a márkának is tulajdonosa. Az EHS4 is Leapmotor-platformra épült.
A Volkswagen már egy érdekesebb lehetőség lenne. A FAW és a német gyártó Kínában már évtizedek óta partnerségben áll, de érdekes módon a konszern szóvivője azt közölte, hogy jelenleg nem egyeztet a Hongqi modellek európai gyártásáról.
Mindenesetre a kínai tervek ambiciózusak. Jelenleg 27 európai országban mintegy 90 márkakereskedéssel vannak jelen, ám 2027 végére több mint 150 szalonra bővítenék a hálózatukat. Konkrét eladási számokat vagy piaci részesedési célokat egyelőre nem akartak jósolni, mivel inkább a lassú, de stabil építkezésre koncentrálnak Európában.
Kínai bizalomvesztés?
Miközben sajtóinformációk szerint a SAIC és a BYD is Szlovákia irányába kacsingat, addig az áprilisi országgyűlési választások fordulatot hoztak Magyarországon. A Tisza-kormány egyértelműen szakítani kívánt elődje gazdaságpolitikai stratégiájával, amelyben fontos szerep jutott a gépjárműgyártásnak, valamint az ahhoz kapcsolódó ipari tevékenységnek.
Ugyan Kínával kapcsolatban egyelőre nem történt olyan éles irányváltás, mint Oroszország esetében, azonban a kormány többször bírálta a hazánkban működő akkumulátorgyártó-vállalatokat. A 36Kr kínai gazdasági-elemző portál azt írta nemrégiben, hogy „Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak”. A cikkükben bírálták, hogy a néhány éve kiemelt vendégként fogadott társaságokkal a Tisza-kormány kevésbé együttműködő az előző kabinetnél. A szerző egyenesen úgy fogalmazott, hogy a gyárak
nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak.
Amennyiben a feszültség tovább fokozódik, a kínai befektetők pedig kockázatként értékelik a magyar lépéséket annak jelentős gazdasági és társadalmi hatásai is lehetnek. A kínai befektetők bizalmának elvesztése pedig Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter stratégiájának is árthatna.
A politikus korábban határozottan kijelentette, hogy elsősorban olyan beruházásokat szeretne látni, amelyek valódi hozzáadott értéket hoznak az országba, és üzleti partnerként tekintenek-e a magyar kis- és középvállalkozásokra. A BYD estében mindkét kritérium megvalósulni látszik, mivel a kutatás-fejlesztési programok létrehozása mellett jelentős magyarországi beszállítói lánccal rendelkezik. A vállalat jelenleg 192 céggel dolgozik együtt, amelyeknek köre folyamatosan bővül.
A Honqiról
A Hongqi – magyarul „vörös zászló” – Kína egyik jelentős autómárkája, amelyet 1958-ban alapítottak. A vállalatnak különleges politikai jelentősége is van: eredetileg a kínai állami vezetés számára készített luxuslimuzinokat, amely hagyomány a mai napig fennmaradt. Hszi Csin-ping kínai elnök is Hongqi gépkocsikat használ hivatalos útjain, köztük a kifejezetten állami vezetők számára gyártott, páncélozott N701-es limuzint.
A márka a kínai állami tulajdonú FAW Group autóipari konszernhez tartozik, amelynek elődjét 1953-ban alapították Csangcsunban. A vállalat Kína autóiparának egyik úttörője, és az ország legnagyobb járműgyártói közé tartozik. A konszern saját márkái mellett a Volkswagennel és a Toyotával partnerségben is gyárt autókat vegyesvállalatokon keresztül. A FAW hivatalos beszámolója szerint 2025-ben több mint 3,3 millió járművet gyártott és értékesített, ebből több mint 460 ezer volt Hongqi márkájú. Utóbbi 11,7 százalékos éves növekedést jelentett.