A Kincsem Park év végére várhatóan 650 millió forintra duzzadó deficitje kapcsán az új ügyvezető leszögezi, hogy bár lesz átvilágítás, nem Szotyori Nagy Ádámot hibáztatja a veszteséges működésért. A lap idézi Balogh Levente véleményét, miszerint a lóversenyzés a rendszerváltás óta egy nehézkes, fenntarthatatlan struktúrát hordoz, vagyis a veszteség az elmúlt három és fél évtizedben bele volt kódolva magába a rendszerbe, így nem személyi mulasztásról van szó, hanem rendszerszintű átalakításra van szükség.

Váratlan kijelentést tett Balogh Levente a Kincsem Parkról: kiderült, elér-e oda is a tisztító tűz – az új ügyvezető szerint nem Szotyori Nagy Ádám a hibás

Balogh feladata a létesítmény irányítása és teljes működésének megújítása. A szaktárca közleménye szeirnt, a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Balogh Levente üzletemberrel közös feladatuk az lesz, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát, írta meg november 17-én a Világgazdaság.

A kinevezést megelőzően az állami tulajdonú Kincsem Nemzeti Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás a Honvédelmi Minisztériumtól az agrártárcához került. A társaság állami üzletrészének könyv szerinti értéke 2026. június 30-án közel 17 milliárd forint volt, a 2022–2026 közötti működési támogatások pedig meghaladták a 8,8 milliárd forintot.