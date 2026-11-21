Váratlan kijelentést tett Balogh Levente a Kincsem Parkról: kiderült, elér-e oda is a tisztító tűz – az új ügyvezető szerint nem Szotyori Nagy Ádám a hibás
Balogh Levente visszautasítja, hogy politikai pozíciót vállalt volna, és nem az elődjét, Szotyori Nagy Ádámot teszi felelőssé a Kincsem Park több százmilliós veszteségéért, írja az Index.
A lap kiemeli, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium által kinevezett üzletember egy több mint ötven fős pályázaton – amelyen maga Szotyori Nagy Ádám is elindult – nyerte el az ügyvezetői posztot. Balogh Levente külön hangsúlyozza, hogy a megbízatást nem politikai feladatként vagy egy állami intézmény vezetésként fogja fel, hanem a 199 éves magyar lóversenysport megmentésére irányuló szakmai misszióként, amelyet jelképes, havi 350 ezer forintos költségtérítésért vállalt el.
A Kincsem Park év végére várhatóan 650 millió forintra duzzadó deficitje kapcsán az új ügyvezető leszögezi, hogy bár lesz átvilágítás, nem Szotyori Nagy Ádámot hibáztatja a veszteséges működésért. A lap idézi Balogh Levente véleményét, miszerint a lóversenyzés a rendszerváltás óta egy nehézkes, fenntarthatatlan struktúrát hordoz, vagyis a veszteség az elmúlt három és fél évtizedben bele volt kódolva magába a rendszerbe, így nem személyi mulasztásról van szó, hanem rendszerszintű átalakításra van szükség.
Váratlan kijelentést tett Balogh Levente a Kincsem Parkról: kiderült, elér-e oda is a tisztító tűz – az új ügyvezető szerint nem Szotyori Nagy Ádám a hibás
Balogh feladata a létesítmény irányítása és teljes működésének megújítása. A szaktárca közleménye szeirnt, a cégvezetői feladatokat Brenkus Krisztián, a Szerencsejáték Zrt. korábbi kereskedelmi igazgatója vette át. Balogh Levente üzletemberrel közös feladatuk az lesz, hogy új alapokra helyezzék a Park működését, és javítsák a terület kihasználtságát, írta meg november 17-én a Világgazdaság.
A kinevezést megelőzően az állami tulajdonú Kincsem Nemzeti Kft. feletti tulajdonosi joggyakorlás a Honvédelmi Minisztériumtól az agrártárcához került. A társaság állami üzletrészének könyv szerinti értéke 2026. június 30-án közel 17 milliárd forint volt, a 2022–2026 közötti működési támogatások pedig meghaladták a 8,8 milliárd forintot.
Balogh Levente az áprilisi országgyűlési választások előtt több nyilatkozatával is a Tisza Párt mellett tette le a voksát. Nyíltan bírálta az Orbán-kormányt, Magyar Péterről pedig elismerően nyilatkozott, a választások után pedig kifejezetten kedvezően beszélt a Tisza-kormányról. A Telex április 12-i élő választási műsorában kijelentette, hogy soha nem volt a Fidesz tagja, Mészáros Lőrincet pedig nem tartja üzletembernek. Magyar Pétert viszont így jellemezte:
Egy nagyon bátor embernek tartom.
Ez látványos fordulat volt az üzletember viselkedésében, aki korábban nyilvánosan nem szólalt fel politikai ügyekben. Sajtóinformációk szerint, a Fidesz-kormányok alatt összesen 6,3 milliárd forint állami támogatást kapott két nagyobb projektjéhez. Miután nyilatkozatival a figyelem középpontjába került, Balogh Levente erre reagálva azt nyilatkozta, hogy 4,2 milliárd forintos támogatást ítélt meg neki az állam, amiből 2,5 milliárdot vett át.
Emlékezetes, a tavaszi országgyűlési választások előtt hirtelen elkezdte nyíltan bírálni az Orbán-kormányt, Magyar Pétert bátor politikusnak nevezte, majd a Tisza-kormány megalakulása után elismerően beszélt az új vezetésről. Az üzletember korábban azt hangsúlyozta, hogy nem kíván politikai vagy állami pozíciót vállalni, ugyanakkor kész szakmai segítséget nyújtani az új kormánynak. Novemberben pedig már állami vállalatvezetőként kapott feladatot a Kincsem Park megújításában. A kinevezés körülményeiről és a kiválasztás szempontjairól a hivatalos közlemény nem ad részletes tájékoztatást.