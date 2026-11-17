Az autópálya-beruházások elhalasztásától tart a Fidesz, a KDNP pedig a 135 milliárd forintos uniós migrációs bírság sorsáról vár magyarázatot. A 2027-es költségvetés keddi parlamenti vitájában az ellenzéki képviselők a vidéki fejlesztések visszafogását bírálták, és több hiányzó kiadásra is felhívták a figyelmet.

A költségvetésbe betervezett elvonások elsősorban a kisebb települések fejlődési lehetőségeit korlátozzák. / Fotó: NurPhoto via AFP

A vidék lehet az egyik legnagyobb vesztese a 2027-es költségvetésnek

Az M7-es autópálya bővítése, valamint az M8-as és az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztése is veszélybe kerülhet – figyelmeztetett Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő.

A Tisza-kormány költségvetési politikája miatt több vidéki beruházás éveket késhet, vagy teljesen elmaradhat

– mutatott rá az ellenzéki politikus. Nagy Bálint különösen az autópálya-koncessziós rendszer tervezett átalakítását kifogásolta. Álláspontja szerint

a meglévő szerződések felülvizsgálata,

az esetleges új közbeszerzések

és a kivitelezés átszervezése

jelentős késedelmeket okozhat. Attól is tart, hogy a változtatások a hazai vállalkozások helyett külföldi cégeket hozhatnak előnybe. Nagy Bálint egyúttal emlékeztetett: 2010 óta a magyar gyorsforgalmi úthálózat hossza mintegy 1300 kilométerről közel 2000 kilométerre nőtt, az országhatárt elérő autópályák száma pedig háromról tízre emelkedett. Az elmúlt 16 évben több mint 4000 kilométernyi, falvakon átvezető mellékutat is felújítottak.

A képviselő a Magyar falu program megszüntetése kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy a támogatások elvonása elsősorban a kisebb települések fejlődési lehetőségeit korlátozza. Bejelentette, hogy a Fidesz módosító javaslatokat nyújt be a költségvetéshez a hiányzó beruházások finanszírozására.

A bírság elengedéséért cserébe Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie?

Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő a Magyarországra kiszabott uniós migrációs bírság sorsát kérte számon a kormányon. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábban 135 milliárd forintos tétel már nem szerepel a 2027-es költségvetésben.

Nacsa Lőrinc azt kérdezte a kormánytól, milyen megállapodás vagy döntés alapján hagyták ki a 135 milliárd forintos uniós migrációs bírságot a jövő évi költségvetésből.