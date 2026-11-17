Költségvetés 2027: milliárdos beruházások maradhatnak el, az autópályák fejlesztése és a kistelepülések támogatása is veszélybe kerülhet
Az autópálya-beruházások elhalasztásától tart a Fidesz, a KDNP pedig a 135 milliárd forintos uniós migrációs bírság sorsáról vár magyarázatot. A 2027-es költségvetés keddi parlamenti vitájában az ellenzéki képviselők a vidéki fejlesztések visszafogását bírálták, és több hiányzó kiadásra is felhívták a figyelmet.
A vidék lehet az egyik legnagyobb vesztese a 2027-es költségvetésnek
Az M7-es autópálya bővítése, valamint az M8-as és az M9-es gyorsforgalmi út fejlesztése is veszélybe kerülhet – figyelmeztetett Nagy Bálint fideszes országgyűlési képviselő.
A Tisza-kormány költségvetési politikája miatt több vidéki beruházás éveket késhet, vagy teljesen elmaradhat
– mutatott rá az ellenzéki politikus. Nagy Bálint különösen az autópálya-koncessziós rendszer tervezett átalakítását kifogásolta. Álláspontja szerint
- a meglévő szerződések felülvizsgálata,
- az esetleges új közbeszerzések
- és a kivitelezés átszervezése
jelentős késedelmeket okozhat. Attól is tart, hogy a változtatások a hazai vállalkozások helyett külföldi cégeket hozhatnak előnybe. Nagy Bálint egyúttal emlékeztetett: 2010 óta a magyar gyorsforgalmi úthálózat hossza mintegy 1300 kilométerről közel 2000 kilométerre nőtt, az országhatárt elérő autópályák száma pedig háromról tízre emelkedett. Az elmúlt 16 évben több mint 4000 kilométernyi, falvakon átvezető mellékutat is felújítottak.
A képviselő a Magyar falu program megszüntetése kapcsán pedig azt hangsúlyozta, hogy a támogatások elvonása elsősorban a kisebb települések fejlődési lehetőségeit korlátozza. Bejelentette, hogy a Fidesz módosító javaslatokat nyújt be a költségvetéshez a hiányzó beruházások finanszírozására.
A bírság elengedéséért cserébe Magyarországnak milyen feltételeket kell teljesítenie?
Nacsa Lőrinc KDNP-s képviselő a Magyarországra kiszabott uniós migrációs bírság sorsát kérte számon a kormányon. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábban 135 milliárd forintos tétel már nem szerepel a 2027-es költségvetésben.
Nacsa Lőrinc azt kérdezte a kormánytól, milyen megállapodás vagy döntés alapján hagyták ki a 135 milliárd forintos uniós migrációs bírságot a jövő évi költségvetésből.
Az ellenzéki képviselő arra is választ várt, hogy a bírság esetleges elengedéséért cserébe Magyarországnak milyen feltételeket kellene teljesítenie. Hangsúlyozta, hogy az Országgyűlés nem kapott tájékoztatást ilyen egyezségről.
Nacsa szerint tisztázni kell, hogy a bírság esetleges elengedéséért cserébe Magyarország vállalt-e bármilyen kötelezettséget. Különösen arra várt választ, hogy történt-e politikai megállapodás Brüsszellel, amely a korábbi magyar migrációs politika megváltoztatásával járhat.
Újabb egymilliárd forint kellene a tatabányai vasútállomásra
Bencsik János a tatabányai vasútállomás felújításának folytatásához kért további költségvetési támogatást. A képviselő emlékeztetett: 2024–2025-ben mintegy egymilliárd forint hazai forrásból megvalósult az állomás ideiglenes akadálymentesítése, de több fontos munka elmaradt.
A beruházás keretében lifteket és mozgáskorlátozott-parkolóhelyeket alakítottak ki, az utasforgalmi hídszerkezet korrózióvédelmére és az aluljáró korszerűsítésére azonban már nem jutott pénz.
Bencsik János kiemelte: egy teljesen új, mintegy 30 milliárd forintos vasútállomás megépítésére jelenleg nincs reális lehetőség. További egymilliárd forintból viszont befejezhetnék a legfontosabb felújításokat.
A képviselő jelezte, hogy a beruházás érdekében a politikai szempontokat is hajlandó félretenni. Ha személye akadályozná a támogatás megszerzését, azt is elfogadná, ha más képviselő nyújtaná be a szükséges módosító javaslatot – húzta alá az ellenzéki politikus.
A Tisza nem akarja támogatni a középosztályt
Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője hangsúlyozta: a költségvetési javaslatból kirajzolódó világkép ellentétes a KDNP világképével, ugyanis úgy tűnik, a Tisza nem akarja támogatni a középosztályt.
Közölte: több társadalmi csoport csalódott a költségvetési javaslat miatt, nagyobb béremelést vártak. Mindenki elégedetlen, mert nem ezt ígérte a Tisza - tette hozzá.
A nyugdíjasokon, az anyákon és a fiatalokon spórol a kormány
– húzta alá. Kitért rá: mióta a Tisza van kormányon, nőtt az államadósság, de a miniszterelnök ezt nem ismeri el. Az uniós forrásokból sem érkezett annyi, amennyit a kormány állít – fűzte hozzá. Rétvári Bence azt is kifogásolta, hogy a Tisza – ígéreteivel ellentétben – nem támogatja a devizahiteleseket. A Tisza ígéreteitől nagyon távol esik ez a költségvetés, nem az van benne, amit korábban az embereknek ígértek – jelentette ki.
Az energiaárak jelentős emelkedése a rezsivédelmi kiadásokon keresztül veszélyeztetheti a költségvetési egyensúlyt
Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője hozzászólásában azt kifogásolta, hogy a gazdaságfejlesztési kiadások 170 milliárd forinttal csökkennek, holott éppen ezek növelésére lenne szükség. A Mi Hazánk a hazai tulajdonú, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások támogatását sürgeti a külföldi összeszerelő üzemek állami finanszírozása helyett.
A képviselő a választási ígéretek teljesítése kapcsán felidézte, hogy a kormányprogramban szerepelt többek közt
- az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése
- és a szociális dolgozók 25 százalékos béremelése,
ezek azonban nem jelennek meg a tervezetben. A költségvetés 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel számol, miközben a béremelkedés üteme a korábbi 8–11 százalékról 5–6 százalékra lassulhat. Novák arra is figyelmeztetett, hogy az energiaárak jelentős emelkedése a rezsivédelmi kiadásokon keresztül veszélyeztetheti a költségvetési egyensúlyt.
A rendvédelem finanszírozásával összefüggésben kiemelte: mintegy 9000 rendőr hiányzik az állományból, évente pedig 600–800 fővel többen távoznak, mint ahányan belépnek. A rendvédelmi illetményalap mindössze 10 százalékkal, 38 650 forintról 42 515 forintra emelkedhet a költségvetés tervezete szerint.
Novák Előd a hathavi fegyverpénz kifizetését is hiányolta, noha a juttatás kifizetésének elhagyásával a kormány mindössze 222 milliárd forintot takarítana meg, ennyivel javítva a költségvetés egyenlegét. Egyúttal azt kezdeményezte, hogy a honvédelmi és rendvédelmi szolgálati járandóságokat terhelő 15 százalékos levonást már 2027-ben töröljék el, ne csak 2028-tól.
Az ellenzéki képviselő jelezte, a Mi Hazánk több módosító javaslatot nyújt be a költségvetéshez. Novák arra kérte a kormánypártokat, hogy az ellenzéki indítványok közül is fogadjanak el néhányat.
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