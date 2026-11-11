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Darabokra szedte a magyar sztárközgazdász a 2027-es költségvetést: kapott Kármán, Kapitány és Magyar Péter is – „Ebben a kormányban, ki csinálja a gazdaságpolitikát?”

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Éles kritikával illette a Tisza-kormány 2027-es költségvetését Pogátsa Zoltán, aki szerint az euró bevezetésének hajszolása miatt háttérbe szorulnak a magyar gazdaság valódi problémái. A közgazdász Magyar Péter, Kapitány István és Kármán András gazdaságpolitikai szerepét is megkérdőjelezte, és arra felhívta a figyelmet, hogy a kormány tervei akár Orbán Viktor visszatérésének is megágyazhatnak.
VG
2026.11.11, 18:32
Frissítve: 2026.11.11, 18:40
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„Ebben a kormányban nem tudjuk, hogy ki csinálja a gazdaságpolitikát” – fogalmazott Pogátsa Zoltán közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetét. Bár szerinte nem megszorító büdzséről van szó, a dokumentum nem biztosít elegendő forrást az ország felzárkózásához szükséges beruházásokra, miközben a kormány szinte mindent az euró bevezetésének rendel alá.

Darabokra szedte a magyar sztárközgazdász a 2027-es költségvetést: kapott Kármán, Kapitány és Magyar Péter is – „Ebben a kormányban, ki csinálja a gazdaságpolitikát?”
Darabokra szedte a magyar sztárközgazdász a 2027-es költségvetést: kapott Kármán, Kapitány és Magyar Péter is – „Ebben a kormányban, ki csinálja a gazdaságpolitikát?” / Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Pogátsa szerint Magyar Péter nem foglalkozik érdemben a gazdaságpolitikával, Kapitány Istvánt elsősorban az energiapolitika köti le, így a gazdasági döntések lényegében a Pénzügyminisztériumhoz kerültek. A közgazdász Kármán András fogyasztásbővülésre alapozott várakozásával is vitába szállt, szerinte ugyanis a tervezett bérnövekedési ütem lassulása éppen a fogyasztás élénkülését veszélyeztetheti. Úgy véli, a kormány olyan gazdasági növekedéssel számol, amelynek feltételeit maga a költségvetés sem teremti meg.

Nem megszorítás, hanem a növekedésre tett fogadás

„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ez a megszorítás költségvetése, akkor nincs igaza” – jelentette ki a közgazdász. A tervezett hiánycsökkentés szerinte első pillantásra jelentősnek tűnik, de az idei, választási kampányhoz kötődő kiadások egy része akkor is kiesne, ha az új kabinet semmit nem változtatna. A hiány a GDP arányában nagyjából másfél százalékponttal csökkenhet 2027-re, majd a mérséklődés üteme tovább lassulna.

A 4,9 százalékos jövő évi hiánycél elérését és az adósságráta javulását Pogátsa szerint elsősorban az teszi lehetővé a tervekben, hogy a kormány gyorsuló gazdasági növekedéssel számol. 

A probléma az, hogy szerinte nem látszik, mitől emelkedne tartósan a termelékenység. 

A dokumentumok a korábbi gazdasági rendszer lebontásától és a verseny erősödésétől várnak fordulatot, miközben a szükséges fejlesztésekre nem jut elegendő pénz.

Több pénz kellene oktatásra és egészségügyre

A közgazdász vitatta, hogy ne lenne mozgástér az ágazati kiadások növelésére. Példaként az egészségügyet hozta fel: állítása szerint Magyarország korábban a GDP 4,9 százalékát fordította erre, szemben a 7,5 százalék körüli európai átlaggal. Úgy érvelt, hogy nem rendkívüli többletforrásokra, hanem az uniós átlaghoz közelítő finanszírozásra lenne szükség, akár más kiadások átcsoportosításával.

Az oktatásra tervezett 3224 milliárd forintot – amely 281 milliárddal haladja meg az előző évi összeget – szintén kevésnek tartja. 

  • Szerinte az oktatásra a GDP egy százalékpontjával, a kutatás-fejlesztésre pedig fél százalékpontjával többet kellene fordítani. 
  • Ezzel szemben a látványsport finanszírozását hozta fel: állítása szerint arra a költségvetés 1,5 százaléka jutott, míg az uniós átlag 0,7 százalék körüli.

A vasút fejlesztésére Pogátsa mintegy 6000 milliárd forintos igényt említett. Arra figyelmeztetett, hogy a személyszállító járműpark átlagéletkora 42 év, a sínhálózat 43 százalékán sebességkorlátozás van, miközben az évi 350 milliárdos forrás szerinte kevés az érdemi felzárkózáshoz. A költségvetési tervből hiányolja az olyan kérdésekre adott választ is, mint Paks II. jövője, az öntözés fejlesztése és az aszályok gazdasági hatásainak kezelése.

Az euró önmagában nem oldja meg a problémákat

Pogátsa szerint a négyéves terv indokolatlanul csökkentené az állami újraelosztás arányát: a GDP 48 százalékáról 44 százalékára, miközben az uniós átlagot 49 százalékra tette. Attól tart, hogy a szűkülő állami szerep mellett elmaradnak a felzárkózást megalapozó beruházások, így a gazdasági növekedés is gyengébb lesz a vártnál, és az euró bevezetése sem sikerül.

A bérpályát szintén kockázatosnak nevezte: a terv a korábbinál lassabb béremelkedéssel számol, ami szerinte a fogyasztás és a kormány támogatottsága szempontjából is veszélyes. Úgy fogalmazott, hogy a bérvisszafogás akár Orbán Viktor visszatéréséhez is hozzájárulhat. Hozzátette, az állam a magánszektor béreit nem tudja közvetlenül szabályozni, a hazai kis- és középvállalatok alacsony termelékenységét pedig önmagában a NER lebontása nem javítja meg.

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