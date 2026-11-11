„Ebben a kormányban nem tudjuk, hogy ki csinálja a gazdaságpolitikát” – fogalmazott Pogátsa Zoltán közgazdász az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol élesen bírálta a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervezetét. Bár szerinte nem megszorító büdzséről van szó, a dokumentum nem biztosít elegendő forrást az ország felzárkózásához szükséges beruházásokra, miközben a kormány szinte mindent az euró bevezetésének rendel alá.

Darabokra szedte a magyar sztárközgazdász a 2027-es költségvetést: kapott Kármán, Kapitány és Magyar Péter is – „Ebben a kormányban, ki csinálja a gazdaságpolitikát?” / Fotó: Sztaniszlav Horvath / Kapitány István / Facebook

Pogátsa szerint Magyar Péter nem foglalkozik érdemben a gazdaságpolitikával, Kapitány Istvánt elsősorban az energiapolitika köti le, így a gazdasági döntések lényegében a Pénzügyminisztériumhoz kerültek. A közgazdász Kármán András fogyasztásbővülésre alapozott várakozásával is vitába szállt, szerinte ugyanis a tervezett bérnövekedési ütem lassulása éppen a fogyasztás élénkülését veszélyeztetheti. Úgy véli, a kormány olyan gazdasági növekedéssel számol, amelynek feltételeit maga a költségvetés sem teremti meg.

Nem megszorítás, hanem a növekedésre tett fogadás

„Amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy ez a megszorítás költségvetése, akkor nincs igaza” – jelentette ki a közgazdász. A tervezett hiánycsökkentés szerinte első pillantásra jelentősnek tűnik, de az idei, választási kampányhoz kötődő kiadások egy része akkor is kiesne, ha az új kabinet semmit nem változtatna. A hiány a GDP arányában nagyjából másfél százalékponttal csökkenhet 2027-re, majd a mérséklődés üteme tovább lassulna.

A 4,9 százalékos jövő évi hiánycél elérését és az adósságráta javulását Pogátsa szerint elsősorban az teszi lehetővé a tervekben, hogy a kormány gyorsuló gazdasági növekedéssel számol.

A probléma az, hogy szerinte nem látszik, mitől emelkedne tartósan a termelékenység.

A dokumentumok a korábbi gazdasági rendszer lebontásától és a verseny erősödésétől várnak fordulatot, miközben a szükséges fejlesztésekre nem jut elegendő pénz.

Több pénz kellene oktatásra és egészségügyre

A közgazdász vitatta, hogy ne lenne mozgástér az ágazati kiadások növelésére. Példaként az egészségügyet hozta fel: állítása szerint Magyarország korábban a GDP 4,9 százalékát fordította erre, szemben a 7,5 százalék körüli európai átlaggal. Úgy érvelt, hogy nem rendkívüli többletforrásokra, hanem az uniós átlaghoz közelítő finanszírozásra lenne szükség, akár más kiadások átcsoportosításával.